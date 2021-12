Zaldívar es un hombre honesto pero no puedo decir lo mismo de otros ministros: AMLO

Después de que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, señaló que se acabó la corrupción en el Poder Judicial, el presidente Andrés Manuel López dijo que desde la presidencia de dicho organismo se actúa con honestidad, pero no podría decir lo mismo sobre el resto de los ministros.

“Arriba y en particular lo que tiene que ver con la actuación del presidente, sin duda, se puede decir que se actúa con honestidad. ´Él es un hombre honesto, honrado, (pero) no podría decir lo mismo de otros ministros, tampoco de magistrados y jueces, y no quiero generalizar”, señaló en su conferencia matutina.

El tabasqueño comentó que Arturo Zaldívar es un hombre honrado e íntegro, por lo que no tiene desconfianza de él pero señaló que hace falta seguir limpiando el Poder Judicial de corrupción.

“Creo que hace falta seguir limpiando, no sólo en el Poder Judicial, el poder ejecutivo, porque la corrupción estaba arraigada (…) Hay que seguir limpiando. Antes los presidentes de la corte no hablaban de corrupción, no usaban la palabra, no estaba en el discurso”, mencionó.

Ayer, al rendir su tercer informe anual de labores, en presencia de López Obrador, el ministro afirmó que los casos que aún se presentan por corrupción son hechos aislados y no son un reflejo de fondo de la situación estructural de este Poder del Estado.

