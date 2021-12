Zaldívar afirma: corrupción de Poder Judicial ha sido erradicada

Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), afirmó que la corrupción, nepotismo y tráfico de influencias que reinaban en regímenes anteriores finalmente han podido ser erradicadas del Poder Judicial.

Al rendir su tercer informe anual de labores, en presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, el ministro afirmó que los casos que aún se presentan por corrupción son hechos aislados y no son un reflejo de fondo de la situación estructural de este Poder del Estado.

“Puedo afirmar, categóricamente, que en el Poder Judicial de la Federación ya no hay corrupción tolerada ni institucionalizada, ya no hay corrupción avalada o auspiciada desde arriba. Los casos que existen son aislados y no obedecen más a la existencia de mafias de corrupción que operaban desde dentro”, sostuvo el ministro presidente.

“Hemos roto las estructuras de poder con las que abogados, despachos y representantes de intereses económicos traficaban influencias e impunidad al interior del Poder Judicial de la Federación, hemos desarticulado las redes clientelares de intercambio de favores”, aseguró.

Zaldívar Lelo de Larrea enfatizó que gracias a la reforma judicial de este año se marcó un hito en la renovación del Poder Judicial.

Expuso que gracias a los cambios implementados, la justicia federal cuenta con una nueva carrera judicial, enmarcada por la Escuela Federal de Formación Judicial, que garantiza los mejores perfiles a través de un sistema meritocrático, profesionalizado, con igualdad de oportunidades y paridad de género.

“Estoy convencido de que los cambios que hemos logrado se empezarán a sentir pronto. El pueblo sabrá que cuenta con jueces y juezas federales quienes los defenderán y harán realidad sus exigencias de justicia”, señaló.

“A sólo tres años de apostar por un rumbo diferente, las metas están

cumplidas. Hoy México tiene un Nuevo Poder Judicial de la Federación, que

imparte una justicia más humana, ef ectiva y cercana que nunca. Del compromiso a los resultados y de las palabras a los hechos”, añadió.

Al encuentro también asistió la escritora Beatriz Gutiérrez Muller, esposa del presidente de la República, además de los presidentes de las mesas directivas de la Cámara de Diputados y de Senadores, Sergio Gutiérrez Luna y Olga Sánchez Cordero, respetivamente.

Además, acudieron a la sede de la Suprema Corte integrantes del gabinete legal del gobierno federal.

