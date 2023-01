Polvo de neumáticos de vehículos mata a los salmones cada vez que llueve

El río atmosférico que provocó una serie de fuertes aguaceros en California este mes trajo agua muy necesaria al reseco Estado Dorado. Pero esos miles de millones de galones de lluvia también arrastraron una forma de contaminación de las carreteras hacia los arroyos, ríos y el Océano Pacífico que preocupa cada vez más a los científicos, ambientalistas y reguladores: el polvo de partículas creado por los neumáticos de los automóviles.

Un creciente cuerpo de investigación indica que además de ser una fuente importante de contaminación por microplásticos, el químico 6PPD, un aditivo que se usa para evitar que los neumáticos se desgasten, reacciona con el ozono en la atmósfera para formar una nueva sustancia tóxica que los científicos llaman 6PPD-Quinone .

Está matando al salmón coho y probablemente dañe a otros tipos de peces, que presentan síntomas parecidos a la asfixia. La devastación del coho, que EU designa como una especie en peligro de extinción, ha alcanzado un nivel de crisis. En la costa central de California, las estimaciones sugieren que el pez ya está cerca de la extinción, con una población que se desploma de 500,000 peces en la década de 1940 a unos pocos miles en la actualidad.

Si bien en general es más abundante en el estado de Washington, se estima que la población de salmón coho salvaje se redujo a alrededor de 200,000, un tercio del nivel de 2021, según el Instituto Puget Sound. Y aunque los fabricantes de neumáticos dicen que están siguiendo de cerca el problema, no saben cuándo tendrán una alternativa segura al 6PPD ni si la tendrán. Lo han estado usando durante décadas.

“Este es el DDT de nuestra generación”

David Troutt, la tribu Nisqually de Washington

“La última estimación de la cantidad total de polvo de llantas que se genera cada año en todo el mundo es de 6 millones de toneladas”, dijo Nick Molden, director ejecutivo y fundador de Emissions Analytics, una firma independiente de investigación automotriz con sede en Oxford, Inglaterra. Todavía se está investigando la gama de riesgos para la salud de todo ese polvo, pero “sabiendo que está hecho de (petróleo), que hay muchísimo, y sabemos muchos de los químicos que contiene, sabemos que no es bueno”. . Es por eso que estamos particularmente preocupados”.

Los efectos nocivos del polvo de los neumáticos en la vida marina en la Bahía de San Francisco ya son una de las principales preocupaciones de los ecologistas, dijo Rebecca Sutton, científica principal del Instituto del Estuario de San Francisco. “Es un componente importante de la contaminación por microplásticos y los ingredientes químicos que contiene, algunos de los cuales son tóxicos”, dijo, y agregó que es la principal fuente de dicha contaminación en el Área de la Bahía.

El rápido aumento de la cantidad de microplásticos a base de petróleo que contaminan los océanos, los ríos y los grandes lagos de los EU y del mundo es un área de intensa investigación y preocupación, pero sus efectos aún no se comprenden bien.

Una forma de este desecho, las microesferas de polietileno utilizadas en cosméticos, productos de limpieza y pasta de dientes, fue prohibida en los EU con una ley promulgada por el expresidente Barack Obama en 2015. Múltiples estudios muestran que las diminutas partículas de plástico, de menos de 5 milímetros, han sido expulsadas durante mucho tiempo, absorbidas por los peces y la vida marina, pero una nueva investigación los encuentra apareciendo en nuestras frutas y verduras.

La salva inicial en la batalla contra el polvo de las llantas se produce este año en California, el principal mercado automotriz de EU y el estado que obligó a los fabricantes de automóviles a usar convertidores catalíticos para reducir los gases de los tubos de escape antes de las normas nacionales en la década de 1970. Sin embargo, nada tan dramático está sucediendo esta vez.

El Departamento de Control de Sustancias Tóxicas de California espera que entre en vigencia una regulación el 1 de julio que, por primera vez, requiere que los fabricantes de neumáticos que contengan 6PPD los incluyan en la lista del estado como un “producto prioritario”. No es una prohibición, sino más bien “un requisito para que todos los fabricantes de llantas para vehículos motorizados que contengan 6PPD notifiquen a DTSC que producen estos productos” y los alienta a comenzar a buscar alternativas o formas de eliminar el daño del químico.

No es mucho, pero es la única regla de contaminación de llantas en proceso en este momento.

La poderosa Junta de Recursos del Aire de California, cuyo impulso por las normas de contaminación de automóviles más estrictas de la nación desencadenó el cambio actual a los vehículos eléctricos, dijo a Forbes que no está lista para regular el polvo de llantas y frenos, otro tipo de contaminación por partículas que no son de escape. El ARB “todavía está en la fase de investigación para comprender las emisiones de los frenos y los neumáticos y qué impactos pueden tener esas emisiones”, dijo la portavoz Melanie Turner.

La historia es la misma en la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Las divisiones científicas de la EPA están investigando el asunto y colaborando con “otros grupos de investigación para realizar nuevas mediciones de las emisiones de los frenos de los vehículos y el desgaste de las llantas”, dijo la vocera Dominique Joseph. “Estos datos eventualmente se incluirán en las herramientas de modelado de la EPA”.

Las nuevas reglas sobre la contaminación por hollín que la agencia emitió este mes no hacían referencia al polvo de los neumáticos, sino que se centraban en las partículas fde fuentes tales como chimeneas, tubos de escape de vehículos y centrales eléctricas.

“Nuestra investigación muestra que el siguiente salmón más sensible es la trucha arco iris, y luego el siguiente más sensible es el Chinook”

Jenifer McIntyre, profesora asistente, Universidad Estatal de Washington

Los biólogos piensan que es una omisión grave.

La “falta de dientes” en la próxima regla de California decepciona a la toxicóloga acuática Jenifer McIntyre, profesora asistente en la Universidad Estatal de Washington.

Inicialmente, pensó que la regulación “obligaría a la industria a hacer un cambio. No están obligados a hacer eso”,

“La gente podría descartar el coho y decir: ‘tal vez no necesitemos coho’. Pero hemos estado estudiando la escorrentía de aguas pluviales durante un par de décadas y nuestra investigación muestra que el siguiente salmón más sensible es la trucha arco iris, y luego el siguiente más sensible es el Chinook”, dijo McIntyre. “Otros estudios también muestran que ambas especies tienen cierta sensibilidad. Otras que parecen sensibles son las truchas de arroyo”.

La investigación en Japón encuentra que una especie de salvelino, un pez parecido al salmón, también se ve afectado por 6PPD-Quinone, dijo.

Sarah Amick, vicepresidenta sénior y consejera sénior de la Asociación de Fabricantes de Neumáticos de EU, el grupo con sede en Washington, D.C. que cabildea por empresas como Bridgestone, Goodyear y Michelin, dice que los fabricantes de neumáticos “se preocupan profundamente por el tema (6PPD)”.

Dijo que la USTMA, que estima que el impacto económico anual de la industria de las llantas es de $171 mil millones, apoya la decisión de California de identificar las llantas con 6PPD como un producto prioritario para iniciar el proceso de búsqueda de posibles reemplazos. Pero no dijo si los fabricantes han identificado sustitutos prometedores de 6PPD o cuándo podrían llegar.

Los detectives del salmón

Trabajando con científicos como Ed Kolodziej de la Universidad de Washington e investigadores de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica y el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EU, McIntyre ha estado investigando la causa de las muertes de salmones desde principios de la década de 2000 y formó parte del equipo que descubrió la toxicidad ambiental de 6PPD.

A través de un estudio exhaustivo de varios años de las sustancias químicas en el agua de escorrentía de las carreteras, su trabajo de detective científico finalmente encontró que la 6PPD-Quinone, una sustancia previamente desconocida, era la culpable. En el caso del coho, el compuesto tóxico desencadena síntomas parecidos a la asfixia, pero aún se está investigando exactamente cómo está matando a los peces.

McIntyre, junto con la trucha de la tribu Nisqually, estuvieron entre los oradores en la única discusión de alto nivel sobre la contaminación de los neumáticos, celebrada en julio de 2021 en una audiencia celebrada por el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, cuando la representante Katie Porter, demócrata de Irvine, California, presidió su subcomité de supervisión e investigaciones. El tema sigue siendo motivo de preocupación para Porter, quien recientemente anunció planes para postularse para un escaño en el Senado en 2024.

Además de la conexión de 6PPD-Quinone con las muertes de salmones, Porter le dijo a Forbes en un correo electrónico que le preocupan los riesgos para la salud de los neumáticos viejos que se usan en las superficies de los parques infantiles. De esa audiencia, “aprendimos que este químico es un factor principal en el colapso del salmón coho, amenazando las economías locales y perjudicando a las comunidades tribales”, dijo.

“Nuestra oficina aún está evaluando los próximos pasos, incluida la posibilidad de legislación”, dijo Porter. “Estoy comprometido a ser un socio de las comunidades estatales, locales y tribales en su trabajo para proteger y revitalizar la población de salmón coho”.

Mientras que los vehículos pesados crean más polvo en las llantas, las llantas que se usan para la clase más pesada de camiones no son tan problemáticas porque usan más caucho natural, dijo Molden. “Sabemos que los neumáticos para trabajo pesado son generalmente mucho menos tóxicos que los neumáticos para trabajo liviano porque necesitan mucho más caucho natural para cumplir con los requisitos de rendimiento”.

“Necesitamos hacer algo porque esto está acabando con el ecosistema”

David Troutt, tribu Nisqually

Sin embargo, no es probable que sea una solución para los vehículos de pasajeros del mercado masivo debido a “la falta de caucho natural”, dijo.

Un estudio realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, con sede en París, encontró que la contaminación de los neumáticos y los frenos que no son de escape puede ser más alta para los vehículos eléctricos que para sus contrapartes convencionales, “ya que las pesadas baterías de los vehículos eléctricos implican que, por lo general, pesan más que los vehículos similares”. vehículos convencionales. Este es particularmente el caso de los vehículos eléctricos con mayor (rango de manejo) que requieren paquetes de baterías más grandes”.

La alineación actual de Tesla, el mayor vendedor mundial de autos eléctricos, refleja esto. Su popular SUV Model Y pesa más de 4,500 libras, media tonelada más que un Honda CR-V de gasolina de tamaño similar. La próxima camioneta Cybertruck de la compañía dirigida por Elon Musk puede inclinar la balanza a 8,500 libras, desafiando al gigantesco SUV Hummer eléctrico de 9,000 libras de General Motors.

Para mercados como el de EU, que ya está obsesionado con los SUV y camionetas pesados, es probable que el polvo de las llantas sea un problema especialmente grande. “Se ha puesto de relieve, no solo por la electricidad.

Los vehículos más pesados, en igualdad de condiciones, tienen mayores emisiones de desgaste de los neumáticos, sino debido a la disminución de las emisiones del tubo de escape”, dijo Molden.



Sin un sustituto no tóxico viable para el 6PPD, la industria de las llantas aboga por hacer las carreteras más blandas y otras mejoras de infraestructura. Pero esa no es una solución viable a corto plazo para lo que parece ser una crisis ambiental emergente. Sin embargo, algunos en el sector privado están buscando activamente soluciones potenciales.

Tire Collective, una startup con sede en Londres fundada por tres ex alumnos de Forbes 30 Under 30 Europe, está desarrollando un sistema de filtración iónica único en su tipo para el polvo de los neumáticos que ha comenzado a probar en pequeños vehículos de reparto eléctricos y espera lanzarlo como producto comercial en 2024.

Y Enso Tyres, también con sede en el Reino Unido, dice que está desarrollando una línea de neumáticos diseñados específicamente para vehículos eléctricos que, según dice, serán más ecológicos al generar menos polvo.

La tribu Nisqually de Washington también ha comenzado un proyecto piloto con Long Live The Kings, una organización sin fines de lucro con sede en Seattle, para filtrar 6PPD y 6PPD-Quinone de la escorrentía de aguas pluviales que fluye hacia el entorno del salmón coho.

“Hemos instalado un sistema para capturar el agua de lluvia que sale de la carretera, pasándola a través de un sistema de filtro de biorremediación basado en compost”, dijo Troutt. “Tenemos un año de resultados y está indicando que tiene éxito en la eliminación de 6PPD. Pero esto es solo un punto en un gráfico y necesitamos más puntos”.

El descubrimiento del impacto de 6PPD en el salmón probablemente no sea el único problema y es posible que haya calamidades ambientales más grandes provocadas por el polvo de los neumáticos, dijo Hugo Richardson, cofundador y director de tecnología de Tire Collective.

“6PPD es una de las primeras sustancias químicas a las que se apunta en términos de iniciar algún tipo de regulación… pero un neumático se compone de cientos, si no miles, de diferentes aditivos y microplásticos”, dijo. “No conocemos el alcance total de ninguno de ellos. 6PPD es la fruta madura, pero todavía es un problema emergente y no sabemos en esta etapa cuál es el alcance del impacto”.

En particular, los efectos de 6PPD en humanos aún no se conocen, aunque la investigación en China ha encontrado rastros en muestras de orina y concentraciones más altas en mujeres embarazadas, dijo McIntyre del estado de Washington.

“No me puedo imaginar que no vamos a descubrir pronto que está teniendo un impacto significativo en la salud humana, y tal vez eso es lo que se necesita para finalmente hacer algo al respecto”, dijo Troutt. “Hay personas que se preocupan por el salmón coho, pero debemos hacer algo porque esto está acabando con el ecosistema”.

Este artículo fue publicado originalmente en Forbes US.

Te puede interesar: Mudanza al AIFA requeriría por lo menos 100 mdp, alerta Estafeta; pide 16 meses