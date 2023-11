Por qué el Gran Premio de Las Vegas es la mayor apuesta de la Fórmula 1

El próximo sábado a las 22 horas hora local (es decir, la 1 am del domingo para los noctámbulos de la costa este), las carreras de Fórmula 1 regresarán a la Ciudad del Pecado después de una pausa de 40 años con el Gran Premio inaugural de Las Vegas. Con un paisaje urbano bañado de luces de neón, este espectáculo de alto octanaje verá a 20 conductores dar 50 vueltas alrededor del circuito urbano de 3.8 millas, con sus 17 curvas pasando por la nueva MSG Sphere. Después de dos curvas rápidas y un giro brusco a la izquierda, es un recorrido recto por el Strip de Las Vegas a velocidades de hasta 212 mph, pasando por el Venetian y el Caesars Palace y pasando entre las famosas fuentes del Bellagio y la Torre Eiffel en Paris Las Vegas.

“Las Vegas va a ser el evento deportivo más grande del planeta este año. Quiero decir, esa carrera va a ser una locura”, dice Christian Horner, director del equipo del campeón de la serie Red Bull Racing. “Nunca había visto interés en un Gran Premio como éste”.

Circuito nocturno: los conductores darán 50 vueltas en el recorrido de 3.8 millas que serpentea alrededor y entre lugares emblemáticos del Strip de Las Vegas. CORTESÍA DEL GRAN PREMIO DE LAS VEGAS

Con ese tipo de publicidad, las entradas para las tribunas de tres días se han vendido por 1,500 dólares o más (aproximadamente el doble del coste de las entradas para la carrera de F1 del mes pasado en Austin, Texas) y los precios suben a partir de ahí. El acceso al recién construido Paddock Club, la enorme casa club de la Fórmula 1 situada junto a la pista en el edificio de boxes, costaba 15,000 dólares por persona y se agotó hace ocho meses. Y para los paquetes que combinan habitaciones de hotel con entradas para carreras y comidas, el ático en el cielo es el límite. El “paquete Emperador” del Caesars Palace, por ejemplo, tiene un precio de 5 millones y viene con cinco noches en la Nobu Sky Villa de 10,300 pies cuadrados más una terraza de 4,700 pies cuadrados que se eleva 140 pies sobre el Strip y tiene capacidad para 75 personas. invitados para una fiesta para ver la carrera, sin mencionar 12 boletos para el Paddock Club, una cena privada para 12 personas preparada por el chef Nobu Matsuhisa, galardonado con una estrella Michelin, y un Rolls-Royce y un conductor personal para la estadía.

Al parecer, todos los lugares del Strip están preparados para la fiesta, con instalaciones recientemente renovadas y un ambiente festivo lleno de DJs, acróbatas, percusionistas y todo tipo de entretenimiento. La celebración comienza el miércoles con una ceremonia de apertura con un cartel que incluye a Keith Urban, Will.i.am, Andra Day, Steve Aoki y la banda de Jared Leto, Thirty Seconds to Mars. Y para las carreras reales en la pista, con carreras de práctica el jueves y eliminatorias de clasificación el viernes, además de la carrera del sábado, hay muchas otras oportunidades de visualización premium. Eso incluye el Club SI de Sports Illustrated en el Strip, que, como parte de su boleto de tres días por 7,500, también ofrece acceso a fiestas organizadas por personas como David Beckham y Shaquille O’Neal.

Sports Illustrated gastó 1 millón para convertir el restaurante Margaritaville de tres pisos en el Flamingo en Club SI, y muchas otras marcas están invirtiendo dinero en patrocinios y suites de hospitalidad. Mientras tanto, la Autoridad de Visitantes y Convenciones de Las Vegas (LVCVA) ha comprometido aproximadamente 6.5 millones de dólares para la semana del Gran Premio para brindar seguridad (aunque eso se financia mediante un impuesto de habitación que se cobra a los turistas).

Incluso los equipos individuales están gastando mucho. El director del equipo Mercedes, Toto Wolff, dice que su equipo está invirtiendo casi 15 millones de dólares en una unidad de hospitalidad que se espera pueda albergar a casi mil personas, “la mayor activación que jamás hayamos tenido”, el doble del precio de la siguiente sede más costosa del equipo, en el Gran Premio de Miami.

Sin embargo, todo eso parece una tontería, al lado de los 400 millones de dólares que el propietario de la F1, Liberty Media, proyectó que serían sus gastos para el evento, y el precio sigue aumentando. En una conferencia telefónica sobre resultados del tercer trimestre de este mes, Liberty Media reveló que había gastado 280 millones de dólares en gastos de capital en 2023 relacionados con la preparación de pistas y boxes en Las Vegas.

“Compraron 40 acres de propiedad por aproximadamente un cuarto de billón de dólares”, dice Steve Hill, director ejecutivo de la LVCVA, ofreciendo algunos cálculos matemáticos al tiempo que señala que no está al tanto de los estados financieros de la F1. “Están construyendo un predio permanente de 300,000 pies cuadrados que probablemente cueste 1,000 dólares por pie cuadrado. Entonces gastarán más de 100 millones de dólares en el circuito mismo. Eso son 650 millones de dólares antes de pensar en toda la gente que emplean y en todas las demás cosas diversas en las que gastan dinero”.

El director ejecutivo de Liberty Media, Greg Maffei, reconoció en la conferencia telefónica sobre resultados que “Las Vegas está demostrando ser un espectáculo más grande y con más impacto de lo que habíamos anticipado”, pero también enfatizó que “seguimos siendo muy optimistas sobre el impacto de la Fórmula 1 en general en Las Vegas” y el potencial de que esta carrera sea un ejercicio rentable en sí misma” en los años futuros. Un ejecutivo de la F1 fue aún más lejos en una entrevista de 2022 con Sports Business Journal y dijo: “Será el hogar de la Fórmula 1 en Estados Unidos”.

Smokin’ Hot: el piloto de Mercedes Lewis Hamilton acelera su motor en Las VeFiesta de lanzamiento del Gran Premio de gasolina en noviembre pasado. FOTO DE DAN ISTITENE/FORMULA-1/GETTY IMAGES

No es difícil ver un lado positivo en la unión de la F1 y Las Vegas, considerando la historia de las carreras de monoplazas en Estados Unidos. Si bien las 500 Millas de Indianápolis se consideraban parte del calendario de la Fórmula 1 para la temporada inaugural de la serie en 1950, el deporte ha fracasado en gran medida en Estados Unidos en las décadas posteriores. Entre los destinos que han albergado carreras se encuentran Sebring, Florida, y Watkins Glen, Nueva York, y desde 2008 hasta 2011, la F1 no tuvo ninguna carrera en Estados Unidos. Las Vegas fue sede del Gran Premio del Caesars Palace en 1981 y 1982, celebrado en el estacionamiento del hotel; La carrera ahora se recuerda como un desastre absoluto, quizás con el peor circuito en la historia de la F1. “He tenido la fortuna de poder hacer esto, competir, durante aproximadamente 23 años, así que pasé por tiempos oscuros”, dice el director del equipo Williams Racing, James Vowles, señalando específicamente una calamitosa carrera de 2005 en Indianápolis. “Éramos una especie de oveja negra, la carrera atípica que llegó allí, y estaban algo emocionados por eso, pero no éramos IndyCar ni Nascar”.

La F1 regresó a Estados Unidos en 2012, en Austin, y después de varios años de, en el mejor de los casos, lento crecimiento, el deporte comenzó a despegar con el estreno en 2019 de la serie documental de Netflix Drive to Survive, que resultó inmensamente popular entre los codiciados trabajadores de cuello blanco más jóvenes, de demografía acomodada. Así es como las carreras de F1 han visto un modesto aumento en su audiencia promedio en vivo en los Estados Unidos, que superó el millón en ESPN por primera vez el año pasado, y nuevas marcas han inundado el espacio, incluido el socio presentador del Gran Premio de Las Vegas, T-Mobile, un patrocinador de carreras de autos por primera vez. Liberty Media, con sede en Englewood, Colorado, que compró la F1 por 4,600 millones de dólares en 2017, ha acelerado su búsqueda agresiva de crecimiento comercial y la adición de carreras al calendario, siendo Estados Unidos ahora el único país que alberga tres. El deporte también instituyó un límite de costos en 2021 para crear una mayor paridad entre los equipos poderosos y los perdedores.

Los puristas de las carreras se opusieron a algunos de los cambios. Por ejemplo, cuando Maffei de Liberty dijo en 2018 que la F1 se trata de “vender glamour y fiestas”, Wolff de Mercedes resopló que la serie “no es un canal de compras”. Pero es difícil discutir los resultados. La capitalización de mercado de la F1 ahora supera los 15,000 millones de dólares, y sus diez equipos valen ahora 1,900 millones de dólares en promedio, según estimaciones de Forbes, un 276% más que los 500 millones de dólares en 2019. Ferrari (con 3,900 millones de dólares) y Mercedes (con 3,800 millones de dólares) ahora se ubican entre los equipos más valiosos del mundo en cualquier deporte. En estos días, Wolff le dice a Forbes, “el interés y el entusiasmo por la Fórmula 1 son inauditos en los Estados Unidos, y la popularidad ha crecido en los últimos años a un nivel que no pensé que fuera posible”.

Realmente irrumpir en la corriente principal en Estados Unidos, hogar de algunas de las empresas más grandes del planeta y una horda de consumidores comercializados con ingresos discrecionales para gastar, podría impulsar ese crecimiento. El sueño sería un acuerdo de derechos de medios que supere el contrato de tres años que la F1 firmó con Disney, matriz de ESPN, en 2022 por unos 85 millones de dólares al año. “Es básicamente el equivalente a llegar a un acuerdo con cada país europeo” en términos de valor mediático agregado, señala Ricky Paugh, fundador y socio gerente de 1440Sports, que trabaja con equipos de F1 en asociaciones. (A modo de comparación, los acuerdos con los medios nacionales de la NFL generarán un promedio de más de 12,000 millones de dólares al año durante la próxima década).

La ciudad de Las Vegas, por su parte, es otra marca icónica que siempre se está reinventando. Durante mucho tiempo fue un imán para los juegos de azar, el entretenimiento y las convenciones, y en 2022 obtuvo un récord de 79,300 millones de dólares en producción económica total relacionada con el gasto de los visitantes. Aún así, Hill de la LVCVA ha visto amenazada la ventaja competitiva de su ciudad a lo largo de las décadas. “Cuando me mudé aquí, hace 35 años, nosotros y Atlantic City éramos los dos lugares a los que podías ir y hacer apuestas en juegos”, dijo. “Ahora puedes conducir 40 millas desde donde vivas y encontrar un lugar para apostar en deportes. Puedes hacerlo en tu teléfono, si quieres”.

Un importante giro ha replanteado a Las Vegas como un destino deportivo de clase mundial, más allá de las peleas de boxeo y artes marciales mixtas que ha albergado durante mucho tiempo. En 2017, los Golden Knights llevaron el hockey sobre hielo profesional al desierto. Tres años más tarde, el multimillonario Mark Davis trasladó a los Oakland Raiders y aportó más de la mitad de los 1,900 millones de dólares necesarios para construir el Allegiant Stadium, y el resto lo cubrió la financiación pública. “Eso realmente ha cambiado la cara de Las Vegas”, dice Hill. “Antes de eso, no teníamos un lugar, no sólo para el fútbol, sino también para los conciertos de Taylor Swift y BTS y eventos de fútbol internacionales y todo lo que se necesita en un estadio de 65,000 asientos”.

El Allegiant Stadium apenas estaba abierto al público cuando Las Vegas registró un nuevo y atrevido lema: “La arena más grande del mundo”, y comenzó a reservar una impresionante serie de eventos deportivos destacados, incluido el Draft de la NFL en 2022, el Pro Bowl en 2022 y 2023, el Super Bowl en 2024 y la Final Four del torneo de baloncesto de la NCAA en 2028. En abril, los Atléticos de Oakland de la MLB compraron 49 acres en Las Vegas para un nuevo estadio antes de su traslado planificado a Nevada.

Como cualquier apuesta, la inversión en la Fórmula 1 en Las Vegas conlleva riesgos. Por un lado, los equipos no saben exactamente cómo se desarrollará la carrera, ya que los neumáticos de sus autos no han sido probados en gran medida en el frío que se espera para el Gran Premio del sábado. Vowles, el jefe del equipo Williams, señala que correr después de la medianoche no tiene precedentes en la F1, y agrega que mientras Singapur cierra sus calles durante días antes y después de su Gran Premio, las carreteras de Las Vegas estarán abiertas hasta unas horas antes de la carrera. “Esta va a ser una carretera activa de la que simplemente le pediremos a la gente que la abandone cortésmente mientras circulamos por ella con autos a 300 kilómetros por hora”, dice Vowles, medio en broma.

El Gran Premio también ha provocado un considerable antagonismo entre los locales. Las empresas a lo largo del circuito se rebelaron cuando la Fórmula 1 intentó cobrarles 1,500 dólares por persona para mantener una visión sin obstáculos de la pista, una tarifa que, según informó el New York Post, finalmente se redujo a alrededor de 50,000 dólares por lugar. Las obras alrededor del campo han paralizado el tráfico durante meses y han afectado las vistas de atracciones populares. El Bellagio, por ejemplo, taló los árboles delante de su fuente para erigir tribunas.

Actualmente, Las Vegas tiene solo un contrato de tres años con la Fórmula 1, lo que plantea la posibilidad de que la carrera se salga del calendario en 2026. Aún así, las dos partes están claramente comprometidas a hacer que la relación dure. El condado Clark de Nevada ya ha concedido permiso para organizar la carrera en el Strip hasta 2032, claramente habiendo tomado nota de las proyecciones de que el Gran Premio inyectará 1,200 millones de dólares a la economía local, aproximadamente el doble de lo que se espera que genere el Super Bowl LVIII en febrero.

Esas estimaciones son función de varios factores, explica Hill de la LVCVA, incluido el número de poseedores de entradas (aproximadamente 100.000 para el Gran Premio de Las Vegas frente a 65,000 para el Super Bowl) y la estancia media en hotel (tres o cuatro noches frente a dos ). Hill se deleita especialmente con el momento del evento, durante el fin de semana tradicionalmente muerto antes del Día de Acción de Gracias. “Ha sido el 51º mejor fin de semana de cada dos años y ahora será el mejor”, afirma.

Para la F1, incluso con las carreras programadas para continuar en Austin y Miami, se espera que Las Vegas se convierta en el evento estrella de la serie en Estados Unidos.

“En todas las demás ciudades donde se corre la Fórmula 1, hay un promotor de la carrera que es dueño del circuito, vende las entradas y organiza la carrera”, dice Hill. “Aquí, Liberty Media y la Fórmula 1 son dueños de esta carrera, y es el único lugar donde eso es cierto. Ellos ven la oportunidad aquí y nosotros vemos la oportunidad con ellos”.

Este artículo fue publicado originalmente en Forbes US.

