¿Por qué en México el español es de los idiomas más estudiados en Duolingo?

Usualmente a las escuelas de idiomas asisten quienes quieren aprender un idioma diferente al suyo, ya sea para estudiar o trabajar en el extranjero, conseguir mejores posiciones laborales, conocer otro país. No sería normal que el español fuera uno de los idiomas que más se estudien en México y sin embargo, así ocurre, según datos de Duolingo, la aplicación de aprendizaje de idiomas que con 10 años de historia suma 500 millones de descargas en todo el mundo.

En México, los idiomas más estudiados en Duolingo son inglés, francés, italiano y, sorpresivamente, el español. ¿Por qué? Cindy Blanco, científica de aprendizaje en Duolingo, aporta algunos datos al respecto en entrevista con Forbes México. Spoiler: no son mexicanos estudiando su idioma materno, se trata más bien de extranjeros que están radicando en el país por diferentes motivos y quieren aprender más del idioma local, los modismos, el contexto.

Que el español sea de los idiomas más estudiados en México es algo nuevo. “En 2020 el español no salió en el top 5 de los idiomas en México. En 2021 superó al portugués para colocarse en el puesto número 5, pero este año ya ha superado al alemán para llegar al puesto número 4 y vemos que también es el número 4 en el crecimiento. Vemos que hay muchos alumnos que tienen 30 años y más que están estudiando el español aquí en México”, dice la científica de Duolingo.

Se le pregunta a Blanco cuáles son las razones detrás de este fenómeno, y ofrece algunas teorías. “Es un reflejo de los cambios del turismo, que después de dos años de pandemia ya queremos todos volver a viajar y vemos que hay más personas viajando a México, están aquí y quieren estudiar el idioma que están escuchando en la comunidad”.

Pero no solo eso, admite, también en muchos casos pueden ser personas que han venido a radicar al país.

Y han venido a radicar a México por dos motivos: las generaciones más jóvenes por temas laborales, potenciado por el trabajo remoto a raíz de la pandemia, y los mayores de 50 años porque se retiran y jubilan en México. “Para los alumnos que tienen 50 años o más, el español es el número dos (en crecimiento), eso me indica que todas las personas no hablantes jubiladas están aquí de vuelta después de 2 años, yo creo que es porque se jubilan aquí”, dice Cindy Blanco.

Del ucraniano al coreano

En México hay dos idiomas que si bien no están dentro de los más estudiados en Duolingo, sí han mostrado una tendencia de crecimiento mayor que cualquier otro idioma. Se trata del ucraniano y el coreano, y ambos están vinculados a dos fenómenos mundiales. El ucraniano, por supuesto, tiene que ver con el conflicto bélico que Rusia inició contra Ucrania en febrero pasado, y el coreano con el boom de la serie de Netflix, El Juego del calamar, y en menor medida con el K-pop.

“Una cosa interesante que está pasando en México que no vemos en otros países de Latinoamérica es que el ruso ha bajado, en otros países vemos que los alumnos de ruso siguen constantemente estudiándolo, pero aquí el ruso está perdiendo alumnos, es decir los mexicanos están pensando en estudiar el ucraniano como una manera de apoyar a los ucranianos”, comenta Cindy Blanco, quien está adscrita a la oficina de Duolingo en Nueva York, Estados Unidos.

Sobre el coreano, Blanco dice: “ya lleva unos años en crecimiento por el K-pop, pero lo interesante sobre El juego del calamar es que fue un evento único, que todo el mundo miraba por el mismo evento, el k-pop es distinto, pasa por mucho tiempo. No había una canción específica en que todos nos enfocábamos como sí pasó con El juego del calamar. Hemos visto un crecimiento mucho más grande (del estudio del coreano en México) relacionado con El juego del calamar”.

Cindy Blanco y Rebeca Ricoy. Foto: © Fernando Luna Arce

Inicia 2022 al alza

Estas interpretaciones son posibles gracias a que Duolingo es hoy la aplicación de aprendizaje de idiomas líder en el mundo. Cuenta con más de 500 millones de descargas en la última década y de acuerdo con los resultados del primer trimestre de este año, sigue el alza en usuarios activos diarios, usuarios activos mensuales, suscripciones de paga, ingresos y otros indicadores, según reveló la compañía en su más reciente carta a accionistas compartida a Forbes México.

De acuerdo con el documento, los usuarios activos al día ascendieron a 12.5 millones a nivel global, lo que representa un incremento del 31% frente al primer trimestre del año pasado; los usuarios mensuales activos sumaron 49.2 millones, que significó un aumento de 23% con respecto al mismo periodo del año anterior y se registraron 2.9 millones suscripciones de paga, es decir, 60% más que en el primer trimestre del año pasado.

“El primer trimestre de 2022 fue el mejor trimestre de Duolingo hasta el momento, con reservas y actividad de los usuarios alcanzando máximos históricos. Nos sorprendimos de nuestras propias expectativas de desempeño, lo que nos llevó a elevar nuestra guía para 2022. Ahora estamos proyectando todo el año crecimiento de las reservas muy por encima del 30%”, dijo Luis von Ahn, CEO de Duolingo, en la carta a accionistas.

La compañía tiene tres fuentes predominantes de ingresos: suscripciones basadas en el tiempo, la colocación de publicidad en la aplicación por parte de terceros y la prueba de inglés de Duolingo. La mayoría de los ingresos de Duolingo provienen de las suscripciones, la transmisión de publicidad dentro de la aplicación en las cuentas gratuitas y los pagos que se realizan a Duolingo a través del servicio de proveedores, siendo Apple y Google los que representan 49.4 y 26.6% de las cuentas por cobrar, respectivamente, al cierre del 31 de marzo de este año.

Los ingresos totales de Duolingo al cierre del primer trimestre del año ascendieron a 81,220 millones de dólares, de los que 58,010 millones provinieron de las suscripciones; 11,748 millones de la publicidad; 8,080 de la prueba de inglés de Duolingo y 3,382 millones de otros productos o servicios. En el mismo periodo del año previo los ingresos fueron de 55,360 millones de dólares.

El incremento en el segmento de publicidad, refiere Duolingo en su reciente reporte, “fue impulsado por el aumento de Usuarios Activos al Día, que resultó en un aumento de los anuncios publicados”, y reconoce que “una base más grande de usuarios gratuitos también contribuye a mayores oportunidades publicitarias dentro del aplicación”.

En el documento, Von Ahn remarcó que la misión de la compañía sigue siendo el garantizar que la educación y al aprendizaje de idiomas sean de accesibilidad universal. Él, guatemalteco con ascendencia alemana, conoce de primera mano la importancia de saber idiomas, que en su caso fue el inglés ya que estudió e hizo su carrera profesional en Estados Unidos, donde creó Captcha y Recapactha, que vendió a Google en 2009.

Duolingo toma las aulas

Enfocada en esa misión de que la educación sea accesible para todos (y por ello se mantienen la aplicación de Duolingo como gratuita), la compañía ha incursionado en ser la herramienta principal para el aprendizaje de idiomas en el 40% de las escuelas de Estados Unidos y lo misma tendencia ocurre en México, de acuerdo con Rebeca Ricoy, gerente para México y América Latina de Duolingo.

“Hace poco nos buscó la Secretaría de Educación de Jalisco porque quieren implementar Duolingo de manera oficial en sus aulas. Para nosotros es clarísimo que una gran cantidad de maestros utilizan y piden a los alumnos que utilicen Duolingo como una herramienta adicional a sus clases. Tanto así que en México el regreso a clases es cuando se disparan los usuarios porque hemos visto una gran cantidad de maestros que piden a sus alumnos descargar Duolingo”, cuenta Ricoy.

Y agrega: “me queda clarísimo que el uso de Duolingo dentro de las aulas es muy común y cuando hacemos investigación de mercado, y que siempre peguntamos cómo supieron de Duolingo, casi en el 80-90% de las ocasiones nos dicen que el profesor se los pidió, o que se lo pidieron a sus hijos en la escuela y los padres también empieza a usarla. Es realmente una herramienta de apoyo para el aprendizaje de idiomas en las escuelas”.

No solo eso, Rebeca Ricoy adelanta que Duolingo ya trabaja en el diseño de una nueva aplicación para el aprendizaje de matemáticas. “Nuestra misión es hacer que la educación sea más accesible y eso va más allá de los idiomas. Estamos trabajando en una aplicación para enseñar a los niños a mejorar sus habilidades en matemáticas. Una vez que lo lancemos, habrá otras, podrá haber geografía o muchos otros temas, pero justamente queremos ampliar la oferta y hacer que en general la educación sea accesible”, señala.

Antes, Duolingo hizo algo similar pero con una herramienta para enseñar a los niños a leer su idioma materno. “Ahorita estamos trabajando en el relanzamiento de esa aplicación (DuoABC) para el inglés, para que niños pequeños en Estados Unidos, Canadá, Australia, etcétera, les ayude a aprender a leer. En cuanto lo tengamos y creamos que tengamos un producto fuerte, el siguiente idioma va a ser español”, adelanta a Forbes México.

Un profesor personalizado

Al ser una compañía de base tecnológica, Duolingo tiene la capacidad de usar ciencia de datos e inteligencia artificial para diseñar, mejorar o actualizar los cursos de idiomas que ofrece a través de la aplicación. Esto se ha convertido en una suerte de profesores personalizados para cada usuario, comenta Cindy Blanco, ya que la aplicación detecta por sí sola dónde fallan más los estudiantes y refuerza los cursos en esas partes en específico.

“Podemos ir ajustando y actualizando los cursos mucho más rápido que un libro de texto que vas a usar en una clase. Tenemos un currículo que sigue más o menos los mismos temas que vas a encontrar en una sala de clase, pero con la tecnología es mucho más fácil para nosotros crear cursos personalizados porque usamos la inteligencia artificial para detectar lo que a una persona le viene más fácil, lo que es más difícil, para ir adaptando las lecciones”, dice Cindy Blanco.

“En cambio, si estás en una clase de 30 alumnos, es imposible darle a cada uno su feedback, más información sobre su pronunciación, el vocabulario, es simplemente imposible. Queremos combinar lo mejor de la clase con lo mejor de la tecnología. Eso es muy importante para nuestra misión de hacer la educación de idiomas más equitativa”, añade la científica del aprendizaje para Duolingo.

Sin miedo al cambio: la clave

En su reflexión sobre cuál ha sido la clave para que Duolingo se mantenga como la aplicación líder en aprendizaje de idiomas a nivel global y que registre números como los del primer trimestre de este año, Rebeca Ricoy y Cindy Blanco afirman casi al unísono que parte del éxito está en no tener miedo a cambiar, a detener proyectos si no son los suficientemente buenos y cambiar el rumbo. Esto sazonado con experimentación permanente para mejorar sus productos.

“Dos que son clave para el éxito de Duolingo es la misión de la compañía que es hacer que la educación sea accesible para todo el mundo, entonces el hacer que la aplicación sea gratuita nos ha hecho crecer tanto. El área de marketing de la compañía es muy nueva, todo el crecimiento previo era orgánico, de boca a boca, eso se debe a la naturaleza de que Duolingo es gratuito y todo el contenido es gratuito”, dice Rebeca.

Y continúa: “otro factor es la cultura de experimentación. Nosotros en Duolingo siempre vamos a creer que hay algo que podemos mejorar. Nunca vamos a ver a la aplicación como un producto terminado, finito, siempre hay cosas que mejorar y esta cultura de experimentación que se permea en todas las áreas en la compañía hace que constantemente nos estemos retando, estemos viendo qué tanto más podemos mejorar”.

“No tenemos miedo como empresa a cambiar. Si vemos resultados que no son lo que queríamos, cambiamos de camino. No seguimos así aunque nos gustaba mucho el proyecto, cambiamos si no hay resultados y pensamos de otra manera. Hay cosas que había trabajado hace años y tuvimos que parar porque no tenían el éxito que buscábamos, y ahora las estamos retomando, pero con más ingenieros y más personas de inteligencia artificial, más científicos de datos, más recursos”, cierra por su parte Cindy Blanco.

