Presentarán Plan Nacional de Infraestructura a finales de noviembre

Notimex; El próximo 26 de noviembre, el gobierno federal y dirigentes empresariales darán a conocer los proyectos que integrarán el Plan Nacional de Infraestructura, confirmaron el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelí.

“Hay un plan para dinamizar la economía y estamos trabajando en tres partes. La primera tiene que ver con… el presupuesto y lo estamos ejerciendo a tiempo; la segunda, con una serie de programas que nosotros lanzamos que tiene que ver con inversiones como, por ejemplo, algunas que estamos haciendo en Guadalajara.

“Y, la tercera, en el programa que estamos haciendo con el sector empresarial. Lo tenemos clarísimo (los proyectos), pero se va hacer el anuncio el 26 de noviembre, en la mañanera (en Palacio Nacional)”, dijo el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Entrevistados al término de la reunión que sostuvieron dirigentes empresariales con el presidente Andrés Manuel López Obrador y en la que estuvieron algunos integrantes de su gabinete, Herrera Gutiérrez destacó que se trata de proyectos por “varias decenas de miles de millones de pesos”.

Comentó que durante la primera etapa estarán aquellos proyectos que son de inversión privada directa, “que nada más requieren concesiones; después vamos a analizar aquellos que tienen que ver con componente público-privada o alguna garantía y, finalmente, la tercera etapa son aquellos proyectos que son exclusivos del sector público”.

En ese tenor, el dirigente empresarial Carlos Salazar Lomelí destacó “que lo más importante es el monto, pero ese día (el 26 de noviembre) lo vamos a ver”, e informó que los proyectos de infraestructura abarcan a las 32 entidades federativas del país.

“Todos son (proyectos) de infraestructura”, acotó el titular de la CCE, al precisar que el jefe del Ejecutivo federal “nos autorizó todo el paquete del 2020… Tenemos todavía que coordinar muchas cosas para que no vayamos a anunciar algo que después le pueda faltar el derecho de vía” o alguna otra reglamentación.

Carlos Salazar indicó que lo único que se acordó hacer público, es que el Plan Nacional de Infraestructura se dará a conocer el 26 de noviembre durante la conferencia “mañanera”, y resaltó que los proyectos podrán iniciar “al día siguiente que los anunciemos”. Entonces, “hay un paquete que se va implementar de inmediato”.

Tras señalar que los empresarios “no nos metemos en la inversión pública”, dijo que en la inversión privada estarán constantemente en este tipo de reuniones, “llevándole al presidente (López Obrador) alternativas y si tenemos autorizaciones que puedan hacerse… Vamos anunciándolos eventualmente”.

A su vez, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, reconoció que, si bien la economía “está caminando”, los proyectos productivos buscan darle mayor impulso. “Lo que la iniciativa privada quiere es participar porque tienen confianza en lo que estamos haciendo y lo vamos anunciar el 26 en qué van a participar”.

A pregunta expresa, refirió que todos los proyectos son de infraestructura, pero no solo aquellos que tienen que ver con la SCT, pues “hay infraestructura de muchos tipos, hay infraestructura de Conagua, de vivienda, que tienen otros organismos. Es infraestructura en términos generales”.

Sobre las indagaciones que lleva a cabo la Fiscalía General de la República (FGR) en torno a su antecesor, Gerardo Ruiz Esparza, por presuntamente haber favorecido la operación de la constructora española OHL, indicó que la dependencia a su cargo da cuenta de todas las irregularidades que encuentra, sin particularizar en un asunto en específico.

“Ese tema no lo toco, no me corresponde a mí. Todo aquello que encontramos con alguna irregularidad la mandamos a los órganos de control…Sobre todo. No le puedo dar ningún dato porque están todos bajo los órganos de control que son los que están haciendo las investigaciones.