Inai urge a Senado a nombrar a comisionados faltantes para no paralizar al instituto

Ante la posibilidad de que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) deje de sesionar, pues en abril se quedará sin tres comisionados y el presidente Andrés Manuel López Obrador vetó, con su derecho constitucional, a dos que ya habían sido aprobados para sucederlos, la presidenta del organismo, Blanca Lilia Ibarra, urgió a los senadores a nombrar a los tres integrantes faltantes para que puedan continuar con sus labores.

“Hacemos un respetuoso llamado a no imposibilitar sus tareas, pues sin quórum para sesionar no tendremos las facultades para impedir que se niegue al saber de la ciudadanía ni podremos protegerle si se vulneran sus datos. Tampoco podremos fungir como segunda instancia ni resolver aquellos recursos estatales que el Inai atrae por su relevancia nacional, no podremos resolver las denuncias de incumplimiento a las obligaciones de transparencias”, dijo la comisionada presidenta del Inai.

Al comparecer en el Senado, Blanca Lilia Ibarra recordó que si no cuentan con el quórum necesario, que es de cinco personas, el Inai no podrá emitir resoluciones; es decir, “las quejas de las personas inconformes no podrán encontrar con esta resolución (…) Esto podría ser un retroceso grave no solo para los derechos humanos, sino para la democracia”.

Señaló que el Inai no trabaja para los poderes del Estado, sino para la gente y para fortalecer su capacidad para defenderse, y señaló que muestra de ello es que recibieron 20 mil medios de impugnación en materia de acceso de la información de octubre de 2021 a septiembre de 2022, lo que significa un incremento de 16.7% respecto al año anterior.

“El instituto surgió del proceso de transición democrática y congrego décadas de esfuerzos para mitigar los excesos del poder, de ahí emana su perspectiva garantista y su afán de habilitar otros derechos para impulsar la justicia social. Esa es la única convicción del Inai: ayudar a las personas a resolver problemáticas de la vida cotidiana”, señaló.

Además, enfatizó que el Inai es un organismo ciudadano y técnico, y no político, y por eso hay resultados.

El Inai está conformado por siete comisionados, pero en este momento faltan dos, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su derecho legal, vetó a los que habían sido nombrados por el Senado. Por ello, los legisladores deberán elegirlos antes de abril, ya que el 31 de marzo el comisionado Francisco Javier Acuña terminará su gestión, por lo que el Instituto se quedará sin tres comisionados.

Lo anterior traerá consecuencias, porque el artículo 33 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública establece que el pleno del Instituto deberá estar conformado por siete comisionados y que las sesiones que realice serán válidas con la asistencia de por lo menos cinco de ellos, incluyendo al comisionado presidente.

El jueves pasado, López Obrador informó que su decisión de vetar a los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) que ya habían sido aprobados por el Senado, al señalar que hubo “enjuagues” entre Morena y el PAN para repartirse los asientos vacantes de este organismo.

El 1 de marzo, la Cámara de Senadores avaló por mayoría calificada los nombramientos de Ana Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Alviso, como nuevos comisionados que ocuparían las dos vacantes del Inai para un periodo de siete años.

“Lo del Inai se vetó, es un derecho constitucional que tengo porque al parecer no se actuó bien, hubo un acuerdo, no se quién lo llevó a cabo, pero todo indica que se repartieron a los dos candidatos, uno para Morena y otro para el PAN y eso no debe de permitirse.

“Además, en un caso, el que obtuvo casi el último lugar en el examen, apareció, en la prueba, y en el otro caso una gente vinculada al PAN. Militante casi del PAN. Deben entender todos que no podemos aceptar esos ‘enjuagues’, eso era en la época del PRIAN, cuando repartían, tres para mí, tres para ti, el INE no se toca, ahí donde está Porfirito, que obtuvo un amparo para estar ahí y todavía le celebran”, expuso el jueves pasado el jefe del Ejecutivo federal.

