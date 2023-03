El veto a comisionados del INAI fue por ‘enjuagues’ entre Morena y el PAN: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador justificó este jueves su decisión de vetar a los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) que ya habían sido aprobados por el Senado, al señalar que hubo “enjuagues” entre Morena y el PAN para repartirse los asientos vacantes de este organismo.

El 1 de marzo, la Cámara de Senadores avaló por mayoría calificada los nombramientos de Ana Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Alviso, como nuevos comisionados que ocuparían las dos vacantes del INAI para un periodo de siete años.

“Lo del INAI se vetó, es un derecho constitucional que tengo porque al parecer no se actuó bien, hubo un acuerdo, no se quién lo llevó a cabo, pero todo indica que se repartieron a los dos candidatos, uno para Morena y otro para el PAN y eso no debe de permitirse.

“Además, en un caso, el que obtuvo casi el último lugar en el examen, apareció, en la prueba, y en el otro caso una gente vinculada al PAN. Militante casi del PAN. Deben entender todos que no podemos aceptar esos ‘enjuagues’, eso era en la época del PRIAN, cuando repartían, tres para mí, tres para ti, el INE no se toca, ahí donde está Porfirito, que obtuvo un amparo para estar ahí y todavía le celebran”, expuso el jefe del Ejecutivo federal.

Lee: AMLO veta nombramientos para el INAI; senadores deberán elegir a otros dos

Para la elección de los comisionados del INAI, los senadores pasaron por alto a las comisiones Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana y designaron a los que obtuvieron pobres resultados en su evaluación de idoneidad.

Rafael Luna Alviso fue promovido por el senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de la bancada de Morena, quien lo designó como director de Seguridad Pública cuando fue delegado en la Cuauhtémoc.

Cuestionado sobre esta acción, el presidente López Obrador consideró a Monreal un político profesional y cercano a su movimiento de transformación, por lo que dijo debe acatar la normativa constitucional.

“Ricardo Monreal es un político profesional, es abogado, conoce perfectamente lo que establece la Constitución y las facultades que tiene el presidente, además lo considero una gente vinculada a nosotros, al movimiento de transformación”, señaló.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado