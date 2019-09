Presupuesto alcanzará gracias a austeridad y combate a la corrupción: AMLO

Notimex.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el presupuesto para 2020 será suficiente para cumplir las metas planteadas porque ahora existe un gobierno austero y no se permite la corrupción.

En su conferencia de prensa matutina, enumeró las medidas de austeridad aplicadas por su administración, recordó que “eso no se hacía antes” y dijo que gracias a ello están garantizados todos los programas sociales.

Tras la explicación del presupuesto hecha por el secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, López Obrador reiteró que no habrá aumento de impuestos, que el gobierno va bien y pidió la confianza de los ciudadanos.

“No va a faltar el empleo”, expresó el mandatario federal al remarcar que “vamos bien porque el dinero del presupuesto ya no se va, como era antes, por el caño de la corrupción”, mencionó.

El presidente López Obrador dijo que el presupuesto real para el sector salud aumentó 40 mil millones de pesos y expresó que se logró estabilizar la producción petrolera, situación que no se había conseguido en 14 años, al recordar que aún está a la espera de que los defensores de la reforma energética ofrezcan una disculpa.

Reiteró que, en los 36 años del periodo neoliberal, muy pocas veces se utilizó en los discursos oficiales la palabra corrupción, dado que todo tenía que ver con políticas públicas y reformas estructurales, además había una agenda dictada desde el extranjero que no obedecía a la realidad del país.

“Es increíble cómo todavía quieren que se mantenga el mismo régimen corrupto de injusticias y privilegios. Y cómo hay defensores, unos por conveniencia y otros por conservadurismo. No es que esté recibiendo algo sino son muy reaccionarios, muy conservadores, esto ha pasado siempre”, acotó.

De tal manera que se dirigió a los mexicanos, en especial a los más pobres y humildes, al resaltar que “están garantizados sus apoyos. Que todos los adultos mayores van a estar recibiendo día con día, permanentemente, su pensión”.

También las personas discapacitadas pobres recibirán su pensión y, de manera especial, niñas y niños pobres. “Está garantizado para finales del año y para todo el año próximo la pensión a adultos mayores”.

Otro punto relevante en su administración, continuó, es que están garantizadas las becas para estudiantes de familias pobres y la continuación del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, en tanto que en Sembrando Vida se espera pasar de 500 mil hectáreas a un millón y de 200 mil a 400 mil empleos en ejidos y pequeñas propiedades.

Además, agregó, ya no hay lujos en el gobierno, sueldos de 700 mil pesos mensuales, ni existen ocho mil elementos para cuidar al presidente de la República. “Vamos bien porque ya los funcionarios públicos ya no viajan ni ton ni son al extranjero. Ya no hay avión presidencial, ya no se utilizan aviones y helicópteros para traslado de funcionarios”.

