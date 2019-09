Presupuesto 2020 para infraestructura invita a trabajar en hacer más con menos

Después que se presentó el Paquete Económico 2020, Marco González, presidente de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC) confía en que a través de la austeridad y recursos limitados y estrictos, la industria de la infraestructura en México podrá salir avante poniendo el dedo en la llaga en hacer más con menos y luchar para erradicar la corrupción de todos los procesos en el sector.

Sin embargo, el directivo señaló que aunque los recursos sean cortos, se debe voltear como industria y país, a la inversión privada y a la apertura de oportunidades hacia otros mercados, así como para dar certidumbre a través de políticas fiscales sólidas.

“Debemos mantener una inflación baja y una política monetaria que permita tener una paridad cambiaria estable. Por otro lado, debemos de promover la participación privada, es decir sabemos que el presupuesto está restringido, que se tiene una disciplina, pretendemos que efectivamente lo que está en el presupuesto sí se ejerza, que haya gasto público en infraestructura, pero que también haya inversión privada y para esto necesitamos irnos a las bases, eliminar la corrupción hacer más con menos”, detalló a Forbes México.

El presidente de la CNEC, detalló que actualmente México se encuentra en un momento idóneo para abrir sus puertas a la inversión privada, aprovechando las tasas de interés de países desarrollados como en Europa o Estados Unidos, lo cual pone a nuestro país en una situación privilegiada.

“México está en una coyuntura muy importante para atraer inversión, el hecho de que haya tasas de interés tan bajas en los países desarrollados en Europa o Estados Unidos, desde luego que pone a México en una posición privilegiada al estar obteniendo tasas de referencia del 8 quizá del 7% en un futuro y un dólar estable, nos va a permitir atraer capitales para desarrollar infraestructura, pero lo tenemos que hacer sin corrupción, lo tenemos que hacer con tecnología, de forma más eficiente, más barata”, dijo González.

Erradicar la corrupción

En el tema de cómo erradicar la corrupción, el directivo aseguró que en estos meses que van del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sin duda se han visto pasos y avances en este tema, aunque quedan oportunidades en las cuales hay que trabajar y no solo como gobierno o industria sino a nivel general.

“Me parece que sí he visto esfuerzos muy puntuales para combatir la corrupción. Ahora mismo la Función Pública y nosotros apoyamos la iniciativa de crear un padrón de integridad en donde las empresas tengan que cumplir ciertos requisitos para que puedan participar en las compras gubernamentales, ese es un esfuerzo muy puntual, también desde luego el programa de austeridad del gobierno en donde se tiene mucho más controlado el gasto disponible que tenían los funcionarios, y ahora se ha eliminado, también es una muestra y con el ejemplo se predica. Hay que empezar por ahí”, detalló.

Dijo que la corrupción que ataca a México, no es exclusiva del país, sino de todo el mundo y solo se puede atacar haciendo frente entendiéndolo como un cáncer que conlleva a un proceso.

“La corrupción es un cáncer que no solo afecta a México sino a todo el mundo, a países en desarrollo y países desarrollados, la corrupción no se erradica es un proceso de cuidado constante que no se debe dejar crecer nunca, en ningún país. Y esto va incidir en el costo de las obras y sobre todo en la forma de planear y ejecutar las obras, esperamos que la planeación sea hecha por profesionales, hecha de forma arbitraria que los contratos para la construcción y las obras no tengan variaciones en tiempos y precios. Esperamos ver prácticas muy honestas de la parte gubernamental y de parte de los privados, todos debemos poner nuestro granito de arena”, dijo.

Marco González, presidente de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC), participó en el foro FIDIC de infraestructura en donde señaló que México es uno de los países más importantes para impulsar el desarrollo del sector de la infraestructura.

El foro FIDIC CDMX 2019 se lleva a cabo del 8 al 10 de septiembre en el hotel Presidente InterContinental. Sigue la agenda y todas las incidencias en Forbes México y en www.Fidic2019.org.