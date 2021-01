Para detener a Morena, los partidos de oposición irán en alianzas en la mayor parte de las candidaturas electorales de 2021. De los 300 distritos por mayoría relativa para la renovación de la Cámara de Diputados, el PRI, PAN, PRD irán juntos en 171; mientras que de las 15 gubernaturas, en 10 se aliarán.

Según el acuerdo de coalición firmado por los tres partidos, en los 171 distritos que irán juntos, en 60 el PRI elegirá quién será el candidato para diputado; en 57, el PAN, y en 54, el PRD.

En el documento se establece que para la elección de los candidatos, el PAN utilizará el método de designación; el PRI, para elegir a los contendientes instaló una Comisión para la Postulación de Candidaturas, y el PRD los elegirá mediante el Consejo Nacional Electivo.

Además, se comprometieron a registrar en las candidaturas de la coalición a “personas que gocen con perfiles de buena fama pública y reconocido prestigio, reservándose el derecho a observar, y en su caso objetar, aquellos perfiles que de forma notoria incumplan con dichas características”.

Mientras, para las 15 gubernaturas, en 14 ya tienen establecidas las alianzas. El PRD, PRI, PAN irán juntos en 10 estados: Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora, Nayarit, Tlaxcala, Colima, Michoacán, Zacatecas, San Luis Potosí.

El PRI y PRD van juntos en Guerrero, Nuevo León y probablemente en Campeche, y el PAN y el PRD están en alianza para Chihuahua. Únicamente en Querétaro van solos.

Sobre los candidatos en los 10 estados donde van juntos, ya hay algunos definidos: para Tlaxcala está la alcaldesa de la capital del estado, la priista Anabell Ávalos; y en Sonora, Ernesto Gándara, expriista que renunció e inicialmente buscaría la candidatura por el PAN.

En entrevista con Forbes, el representante del PRD ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Ángel Ávila, explicó que parte de estas alianzas se deben a que buscan que haya contrapesos y equilibrios democráticos, ya que actualmente Morena tiene casi 60% de la Cámara de Diputados.

“Lo que está en juego es México, lo que está en juego es contener un poder autoritario, de regresar a un presidencialismo con López Obrador que no respeta la ley , no respeta la Constitución, se mete en los procesos electorales. Es un presidente que tiene los mayores niveles de inseguridad del país de toda la historia, que no apoya a las pequeñas y medianas empresas. Todos esos retos de un país que van mal, nos han obligado hoy a buscar equilibrios democráticos”, dijo el perredista.

Este 6 de junio se realizarán las elecciones, en donde se elegirán a 500 diputados, 15 gobernadores, serán renovados 30 Congresos locales, 1,926 ayuntamientos y juntas municipales en 30 entidades.

