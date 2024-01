Primeros nombres de Jeffrey Epstein revelados: aquí están las conclusiones más importantes

Más de 150 nombres asociados con el financiero y delincuente sexual caído en desgracia Jeffrey Epstein comenzaron a revelarse el miércoles como parte de un acuerdo entre la presunta víctima Virginia Giuffre y la asociada de Epstein, Ghislaine Maxwell, exponiendo a figuras como el príncipe Andrés, el ex presidente Bill Clinton y el profesor de derecho Alan Dershowitz y muchos más (algunos invitados frecuentes de Epstein y otros sin mucha conexión) a un nuevo escrutinio (todos los enumerados han negado cualquier sugerencia de irregularidades).

Hechos clave

Las siguientes menciones provienen de los 45 documentos judiciales del caso, que anteriormente tenían mucha información, incluidos los nombres de las presuntas víctimas de Epstein y sus asociados, redactados.

Expresidente Bill Clinton: “Sabía que [Epstein] tenía tratos con Bill Clinton… Una vez dijo que a Clinton le gustan las jóvenes, refiriéndose a las niñas”. (Anexo 12, declaración de Johanna Sjoberg de 2016).

“Ya he sufrido una pérdida tan terrible y dolorosa en los últimos días que ni siquiera puedo ver cómo será su vida después de la prensa; las declaraciones que no abordan todo solo conducen a más preguntas… ¿qué es? ¿Mi relación con Clinton? Andrés una y otra vez. Descansemos hasta el lunes. Necesito espacio mental” (Anexo 1, correo electrónico enviado por Ghislaine Maxwell a Philip Barden y su agente de prensa, Ross Gow).

“No recuerdo haber comido con ellos, pero para que quede claro, las acusaciones de que el presidente Clinton comió en la isla de Jeffrey son 100% falsas”.

P: ¿Pero es posible que haya comido en el avión de Jeffrey?

R: Estoy segura de que comió en el avión de Jeffrey”. (Anexo 4, declaración de Maxwell)

P: ¿Conoció… a Bill Clinton?

R: No.

P: ¿Vio a Bill Clinton en la isla?

R: No.

P: ¿Vio a Bill Clinton en un helicóptero pilotado por Ghislaine Maxwell?

R: No. (Anexo 12, declaración de Sjoberg)

Príncipe Andrés: “La demandada [Maxwell] incluso testificó que no recordaba haber tenido a la Sra. Giuffre en su casa de Londres con el Príncipe Andrés. La acusada se apegó a esta increíble historia a pesar de que los registros de vuelo establecían que ella viajó a Londres con la Sra. Giuffre y a pesar de una fotografía de los tres (la Sra. Giuffre, el Príncipe Andrés y el acusado) todos juntos en la casa del acusado”. (Anexo 6)

“Me acerqué y vi a Virginia, Jeffrey, el príncipe Andrés, Ghislaine en la habitación… En un momento, Ghislaine me dijo que subiera las escaleras, entramos en un armario y sacamos un títere, la caricatura del príncipe Andrés, y lo llevamos abajo…Pusieron el títere en el regazo de Virginia, y yo me senté en el regazo de Andrew, y pusieron la mano del títere en el pecho de Virginia, y Andrew puso su mano en mi pecho, y tomaron una foto”. (Anexo 12, declaración de Sjoberg, que describe un viaje en 2001 a la casa de Epstein en Nueva York).

Donald Trump: “El piloto me dijo que volviera y le dijera [a Epstein] que no podemos aterrizar en Nueva York y que íbamos a tener que aterrizar en Atlantic City. Jeffrey dijo: ‘Genial, llamaremos’. Trump y nosotros iremos a… no recuerdo el nombre del casino, pero… iremos al casino”. (Anexo 12, declaración de Sjoberg, que describe un viaje de 2001 que incluyó una parada en el casino de Trump).

P: ¿Alguna vez le diste un masaje a Donald Trump?

R: No. (Anexo 12, declaración de Sjoberg).

Mago David Copperfield: “¿Observó que David Copperfield era amigo de Jeffrey Epstein?”

R: Sí.

P: ¿Copperfield alguna vez habló con usted sobre la participación de Jeffrey con chicas jóvenes?

R: Me preguntó si sabía que a las chicas les pagaban por encontrar a otras chicas”. (Anexo 12, declaración de Sjoberg, que describe una cena en la casa de Epstein).

Michael Jackson: “Conocí a Michael Jackson… En la casa de Jeffrey en Palm Beach.

P: ¿Le diste masajes?

R: No lo hice”. (Anexo 12, declaración de Sjoberg)

Glenn Dubin, cofundador del multimillonario Highbridge Capital: “¿Alguna vez le ordenó a Johanna [Sjoberg] que le diera un masaje a Glenn Dubin?”

R: No lo creo, no lo recuerdo. (Anexo 3, declaración de Maxwell)

“Y cuando dicen masaje, significa erótico, ¿vale? Ese es su término para ello. Creo que hay muchos otros testigos que pueden dar fe de lo que realmente significa el masaje. Y te digo que Ghislaine me dijo que fuera con Glenn Dubin y le diera un masaje, lo que significa sexo”. (Anexo 19, declaración de Giuffre)

Exgobernador de Nuevo México, Bill Richardson: “Ghislaine Maxwell le dijo que le diera un masaje a Bill Richardson, ¿correcto?”

R: Correcto. (Anexo 19, declaración de Giuffre)

P: ¿Se reunió con el gobernador Bill Richardson de Nuevo México?

R: Hmm, quiero decir que se suponía que vendría a cenar cuando estuviéramos en Nuevo México. No sé si lo conocí. Creo que él y Ghislaine cenaron separados de mí. (Anexo 12, declaración de Sjoberg)

Abogado Alan Dershowitz: “Uno de esos individuos poderosos con el que Epstein obligó a la entonces menor de edad Jane Doe #3 (nombre de una persona que oculta intencionalmente su nombre) a tener relaciones sexuales fue el ex profesor de derecho de Harvard Alan Dershowitz, un amigo cercano de Epstein y conocido abogado defensor penal. Epstein exigió a Jane Doe #3 que tuviera relaciones sexuales con Dershowitz en numerosas ocasiones mientras ella era menor de edad, no sólo en Florida sino también en aviones privados, en Nueva York, Nuevo México y las Islas Vírgenes de Estados Unidos”. (Anexo 9).

“Dershowitz venía ‘bastante a menudo’ a la mansión de Epstein en Florida y recibía masajes mientras estaba allí” (Anexo 18, testimonio jurado del amo de llaves de Epstein, Juan Alessi).

“Dershowitz estuvo presente solo en la casa de Epstein, sin su familia, en presencia de niñas” (Anexo 18, testimonio jurado del amo de llaves de Epstein, Alfredo Rodríguez)

“A medida que avanzaba la demanda por difamación, Dershowitz citó a la Sra. Giuffre a declarar… Durante la deposición, la Sra. Giuffre declaró específicamente que ‘decido no renunciar a mi privilegio [abogado-cliente] en este momento’. La Sra. Giuffre también negó que Cassell y Edwards la hubieran presionado alguna vez para que identificara a alguien como involucrado en su abuso sexual”. (Anexo 18, respuesta de Giuffre a las acusaciones de Dershowitz contra ella y sus abogados)

Thomas Pritzker, heredero multimillonario de Pritzker y presidente ejecutivo de Hyatt Hotels: “¿Si te preguntara cuántas veces has tenido relaciones sexuales con Tom Pritzker, ¿sabrías lo que significa esa pregunta?

R: Creo que sí.

P: Está bien. ¿Y cuál es la respuesta a esa pregunta?

R: Creo que estuve con Tom una vez. (Anexo 38, declaración de Giuffre).

P: ¿Recuerda haber conocido a Tom Pritzker?

R: No. (Anexo 12, declaración de Sjoberg).

Primeros nombres de Jeffrey Epstein revelados

Todos los mencionados negaron haber actuado mal en sus asociaciones con Epstein, que van desde vínculos supuestamente profesionales hasta relaciones personales de larga data que continuaron después de la condena del financiero.

Clinton reconoció públicamente su conexión anterior con Epstein y una vez lo elogió por su inteligencia, trabajo financiero y filantropía. Sin embargo, negó tener alguna relación cercana con él y dijo que cortó los lazos por completo antes de que Epstein fuera investigado. Clinton negó enérgicamente haber tenido conocimiento de los crímenes de Epstein y dijo que no visitó la isla privada del financiero.

Trump alguna vez se jactó de su amistad con Epstein (lo llamó un “tipo fantástico” en 2002), posó para una foto ahora famosa en Mar-a-Lago con él y Maxwell, y también ofreció repetidos buenos deseos a Maxwell después de haber sido acusada de ayudar a Epstein. Más tarde, afirmó haber cortado los lazos con Epstein y, según los informes, le prohibieron la entrada a sus propiedades después de que se presentaran cargos penales en su contra y, en 2019, dijo que “no era un fanático” y que no había hablado con él en 15 años.

El príncipe Andrés niega los informes de que disfrutaba de una relación cercana con Maxwell y negó repetidamente las acusaciones de abuso de Giuffre. Afirmó que no recordaba haberla conocido y puso en duda la autenticidad de una fotografía de ellos que supuestamente fue tomada dentro de la casa de Maxwell en Mayfair. Se mantuvo en contacto con Epstein después de su condena, de la que en 2019 dijo que se arrepentía.

Dubin también se mantuvo en contacto con Epstein después de su condena en 2008 y, según se informa, lo invitó a celebrar el Día de Acción de Gracias al año siguiente en su casa de Palm Beach. Él niega categóricamente las acusaciones que Giuffre hizo contra él y afirmó haber proporcionado a Vanity Fair pruebas que refutan su relato. Un portavoz de Pritzker, que anteriormente afirmó que la divulgación de documentos que lo vinculaban con Epstein dañaría su reputación, dijo a los medios de comunicación que rechazó por primera vez las acusaciones en su contra en 2019 y “continúa negándolas con vehemencia” hoy.

Por otro lado, Dershowitz acogió con satisfacción el tramo de documentos publicados el miércoles y anteriormente pidió que se publicara hasta el último papel e insiste en que demostrará que “no hizo nada malo”. Si bien las personas pueden estar “avergonzadas” por sus vínculos con Epstein, el abogado dijo que eso no significa que sean culpables de algo más que “haber mostrado mal juicio”.

Contra

En su declaración, Sjoberg, quien testificó que trabajó para Epstein de 2001 a 2006, negó haber conocido a una gran cantidad de personas famosas en relación con Epstein, incluido el exprimer ministro israelí Ehud Barak (o cualquier otro primer ministro), Naomi Campbell, Al Gore, Dershowitz, Les Wexner, Kevin Spacey y George Lucas. Sin embargo, reconoció que “tal vez había otras personas famosas que estaban en la casa de Jeffrey y que no conoció”.

OJO AQUÍ

No está claro cuánto tiempo tomará para que todos los nombres y documentos revelados se hagan públicos. Dos personas cuyos nombres están sellados están apelando a mantener sus nombres ocultos, incluida una persona descrita como “Doe 110”, un individuo cuyo “nombre y asociación con Epstein fueron ampliamente publicitados por los medios”. Su apelación sigue pendiente.

Otra persona en el caso, identificada sólo como “Doe 107”, ya había estado luchando para mantener su nombre sellado, argumentando que “enfrenta un riesgo de daño físico en su país de residencia”. El juez le pidió a Doe 107, que no figuraba entre los nombres que se revelarán, que proporcione información adicional para respaldar su caso antes del 22 de enero.

LO QUE NO SABEMOS

¿A quién más incluirán los nombres no sellados o qué dirán los documentos no redactados? Se cree que la lista completa de nombres revelados incluye víctimas, asociados y empleados de Epstein, lo que podría incluir nombres más destacados además de los publicados el miércoles. El expediente judicial que enumera los nombres que se revelarán señala que la asociación de la mayoría de las personas con Epstein ya se informaron públicamente en los medios o en los tribunales, y si bien existe la posibilidad de que surjan afirmaciones explosivas sobre figuras de alto perfil, Preska señaló que la información que involucra a muchas de las personas incluidas en la lista y que será revelada “no es lasciva”.

TANGENTE

Varios nombres permanecerán sellados en el caso. Esos asociados, denominados en los documentos judiciales como “J. Doe”, incluyen a múltiples presuntas víctimas cuyas acusaciones no se han hecho públicas, y el tribunal dictaminó que sus intereses de privacidad superan el interés público de que sus nombres se revelen. Otros cuyos nombres permanecen sellados incluyen a alguien que fue identificado y caracterizado erróneamente como un “presunto autor” en una fotografía y dos personas descritas por el tribunal como “clásicos forasteros, periféricos a los eventos en cuestión”. El periódico The Herald dijo que apelará la decisión de mantener esos nombres ocultos.

ANTECEDENTES CLAVE

Giuffre demandó a Maxwell en 2015, acusando a la socio de Epstein de “someter injustamente a Giuffre al ridículo público, al desprecio y la desgracia” al tratar de desacreditar las afirmaciones de la presunta víctima sobre Epstein y presentarla como una “mentirosa”.

Aunque la demanda se resolvió en 2017, The Herald pasó los años siguientes luchando para que se revelara información sobre el caso, y la última lista de nombres sigue a una serie de otros documentos que se revelaron en el caso, revelando nuevas acusaciones de abuso sexual; que el expresidente Donald Trump apareció en los registros de vuelo de Epstein; y Giuffre testifica que Clinton visitó la isla privada de Epstein, lo que él niega.

Epstein, que murió en prisión en 2019, supuestamente abusó de más de 100 víctimas entre 2002 y 2018, y el financiero fue vinculado con varias figuras de alto perfil, incluidos los multimillonarios Bill Gates, Glenn Dubin y Noam Chomsky, aunque no lo han sido acusados de algún delito.

Maxwell fue sentenciada a 20 años de prisión en 2022 por ayudar en el abuso de Epstein y conspirar con él para abusar sexualmente de menores.

Giuffre demandó por separado al príncipe Andrés por abuso sexual, lo que se resolvió extrajudicialmente.

