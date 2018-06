Profeco inicia operativo por vacaciones de verano

Notimex.- Con motivo del inicio del periodo vacacional de verano, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) puso en marcha un programa de verificación a nivel nacional, que incluirá terminales aéreas y de autobuses, y que concluirá el próximo 19 de agosto con el regreso a clases.

En la sala internacional de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el titular de la Profeco, Rogelio Cerda Pérez, dio el banderazo de inicio de este operativo, para el cual se han desplegado 400 verificadores a nivel nacional y 40 en la Ciudad de México.

En entrevista, el funcionario exhortó a los vacacionistas que enfrenten alguna violación en sus derechos como consumidores a que presenten su queja o denuncia en alguna delegación de la Profeco ubicada en las ciudades con alta presencia de turistas en esta temporada, o bien llamen al teléfono 5568-8722 en la Ciudad de México y el área metropolitana, o al 01-800-468-8722 en el resto del país.

“El mejor inspector que tiene la Profeco es el propio consumidor, (pido) que por favor nos dejen saber si hay abusos, si no respetaron, si alguien les dijo: vente al hotel, tienes una noche gratis y no se la honran; si les dijeron: vamos a darte un desayuno gratis y no lo están cumpliendo, es una llamada la que tienen que hacer”, añadió.

Rogelio Cerda Pérez dijo que de acuerdo con los operativos realizados en años anteriores, de los servicios que se ofertan en el periodo vacacional de verano, el que recibe más quejas o denuncias por abusos contra los consumidores es la hotelería, pero también están creciendo en contra del servicio de alojamiento privado conocido como Airbnb.

Afirmó que “hay muchas tomadas de pelo” en el servicio que ofrece la empresa y plataforma Airbnb, y por la cual la Profeco ya recibió una queja en esta temporada vacacional, a través de un nuevo portal destinado para presentar quejas contra plataformas que ofrecen servicio de alojamiento privado: https://burocomercial.profeco.gob.mx.

Sobre el cobro de equipaje que están haciendo algunas aerolíneas, recomendó que al momento de comprar el boleto de avión, los consumidores deben preguntar qué incluye, porque en ocasiones se cobra aparte por las maletas que se llevan.

“Estamos en pláticas con las líneas que hacen estas prácticas para meterlas en orden, porque hay sin duda atrás de todo esto hay una tomada de pelo, yo no diría engaño, pero sí una tomada de pelo para el pasajero”, subrayó.

Durante el arranque de este operativo de verificación con motivo del periodo vacacional de verano, el titular de la Profeco hizo un recorrido por la Terminal 1 del aeropuerto capitalino, donde intercambió opiniones con pasajeros y con personal encargado de los módulos de atención de la Procuraduría.

En este Programa, que se lleva a cabo desde el 22 de junio y hasta el 19 de agosto, verificadores de la Profeco visitarán giros comerciales como hoteles, tiempos compartidos, restaurantes, balnearios, parques acuáticos, centros de diversiones y temáticos, líneas camioneras, líneas aéreas y agencias de viaje, entre otros.

Ello, para vigilar el cumplimiento de la Ley Federal de Protección al Consumidor y que los bienes y servicios ofertados reúnan las especificaciones establecidas por la normatividad, incrementando la presencia en ciudades de alta densidad turística, como playas, pueblos mágicos y destinos más utilizados.

Según información de la Profeco, entre otros aspectos, se verificará que se exhiban los precios y tarifas y se respeten los mismos, que se entreguen comprobantes y se cumplan las promociones y ofertas, aunado a que la información que se dé a los consumidores sea clara.

También que se cumplan los términos y condiciones, así como las garantías ofrecidas, y que no se condicione o niegue la venta productos y servicios, además de que se colocarán preciadores cuando así se considere necesario.

En caso de incumplimiento, la Procuraduría Federal del Consumidor establecerá medidas precautorias como la suspensión, la inmovilización de instrumentos de medición y la inmovilización de producto, además de que podría imponer multas de hasta un 1,563,957 pesos.