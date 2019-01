Programa de empleo lleva más de 1 millón de jóvenes inscritos: Luisa María Alcalde

A 10 días del inició del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, uno de los más ambiciosos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y para el que se destinaron 44,300 millones de pesos, se han registrado 1,100,000 jóvenes para integrarse a actividades de capacitación y 39,000 centros laborales.

Luisa María Alcalde, la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) de 31 años, apunta que estas cifras aumentan con rapidez de un día a otro, lo que permite establecer que hasta el momento, el programa está siendo exitoso.

“Estamos muy contentos porque ha habido mucho interés, muchos jóvenes alrededor del país, lo que nos demuestra el diagnostico que habíamos estado insistiendo de que hay millones de jóvenes que no estudian y no trabajan y no porque no quieran. No es esta imagen del flojo que no quiere trabajar, sino que son jóvenes que no han tenido opciones y que hoy les representa una oportunidad ser parte de Jóvenes Construyendo el Futuro”, afirma la funcionaria en entrevista con Forbes México.

A partir de este 21 de enero iniciará la integración de los primeros jóvenes vinculados a centros de trabajo a través de este programa que a además de apoyar para su integración a empresas privadas, sector público u organismos de la sociedad civil, entregará mensualmente una beca de 3,600 pesos y un seguro médico en el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Conforme avanza la operación del programa, la STyPS está evaluando mecanismos para integrar a personas con situaciones especificas que dificultan la integración a un espacio laboral, por ejemplo, mujeres jóvenes que se encargan de trabajos del hogar o cuidado de algún familiar.

“Hemos identificado que hay una gran parte de mujeres que se dedican al trabajo del hogar, que cuidan niños, cuidan enfermos, cuidan a adultos mayores, no trabajan porque en realidad trabajan en sus casas entonces hemos venido trabajando con colaboración de salud, con bienestar, también esas mujeres puedan profesionalizarse en temas el cuidado sobre todo hablando de enfermos terminales que se profesionalice”, explica.

Sin embargo, de acuerdo con los datos de registro de los jóvenes, 60% de las personas que han solicitado integrarse al programa son mujeres.

En las zonas de alta marginalidad en donde hay pocos centros laborales el sector público procurará integrar a la mayor cantidad de jóvenes, por ejemplo en el programa Sembrando Vida, que se enfoca en 19 estados para la siembra de un millón de hectáreas de plantaciones agroforestales, arboles maderables y frutales.

“La meta es que no haya uno solo que, queriendo, no tenga la posibilidad de trabajar, de ser un aprendiz”, señala.

Revisan despidos de burocratas

La licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con maestría en la Universidad de Berkeley y especialista en derecho laboral, afirma que durante su gestión frente a la STyPS impulsará medidas para acabar con la precarización y justicia laboral.

Lo anterior también incluye la revisión de casos específicos relacionado al despido de empleados del gobierno en el marco del adelgazamiento de la burocracia planteada por el presidente López Obrador, proceso que fue denunciado por violar derechos laborales de los empleados.

“Estamos revisando casos en concreto que no se llevaron a cabo de manera adecuada pero el planteamiento del presidente es reestructurar, pero necesitamos también respetar los derechos de la gente, todos son valiosos, pero si se necesitaba hacer un reajuste”.

La funcionaria señala que los gobiernos pasados sostuvieron una burocracia gigantesca, por lo que, en algunos caso, resultaba necesario los recortes laborales.

“A manera de ejemplo te digo que la oficina del titular pasado tenía más de cien personas a su cargo, entonces se necesita una reestructura, ser mucho más eficiente e ir cortando y compactando porque había muchas funciones incluso de gente que no venía ni a trabajar. En ese sentido y en el esfuerzo que se tenía que hacer no solamente de bajar los salarios de la alta burocracia, para que los recursos lleguen a la gente, los ajustes eran necesarios y no se han despedido a personas de base y en casos específicos se está tratando de resolver”.