Una nueva plataforma para ventas directas online viene a la conquista de México: Progresando.com, un marketplace que promete trabajar sin intermediarios con mejores márgenes de utilidad para los vendedores y menores precios para los compradores.

Con esa estrategia, en 5 años prevé ser el líder con 90% de las operaciones nacionales.

En entrevista con Forbes México, Elías Chavando, fundador y CEO de la plataforma que comenzó a funcionar hace apenas dos semanas, cuenta que el proyecto nació en principio de la experiencia de frustración y dolor de los vendedores, quienes en otros sitios de ecommerce a lo mucho pueden ganar entre 60 y 65% de las que comercializan.

Pero Progresando.com les ofrece conservar 93% de sus ventas, la comisión es de solo 7%, algo bajo comparado con lo que piden algunas grandes plataformas tradicionales, que van desde 12% hasta 20%, justo porque no se trabaja con intermediarios, “tenemos el contacto humano que muchas otras no tienen”.

Elías Chavando sabe que compite con gigantes como Amazon y Mercado Libre. “Están muy bien establecidas con gran tecnología, pero podemos ofrecer algo mejor, el vendedor quiere tener más ganancias y el comprador pagar menos por el producto”, asegura.

El emprendedor considera que hay descontento en el mercado, ya que, detalla, 9 de cada 10 de los clientes demuestran que tienen sentimientos mixtos hacia las plataformas actuales, hay un millón y medio de empresas o personas mexicanas que venden en éstas y hay tres cosas de las que se quejan:

En primer lugar, son muy caras, pues las comisiones son muy altas; en segundo, pierden al cliente porque esas plataformas los obligan a que manden sus productos a sus centros de distribución y ellos manejan al cliente en entrega y servicio; y tercero, los vendedores no tienen una base de datos de los compradores que les permita analizar el perfil de los consumidores.

Meta para un lustro

Además de concentrar el 90% las ventas online nacionales, Progresando.com estima para 2026 incorporar a un millón de vendedores minoristas y mayoristas con diversos giros de negocios como electrónicos, electrodomésticos, productos de belleza, artesanías y ropa.

Esto también se va a traducir en la generación de empleos, pues en 5 años se crearían 5 mil puestos de trabajo para servicio al cliente, marketing, operación de la plataforma y tecnología.

“Es el mejor de los tiempos para nosotros, porque la gente ya tiene la educación, ya probó qué es el comprar en línea y que te entreguen el producto en casa, ya no necesitamos esa labor que es el vender en internet, es vender otra alternativa más segura, confiable y barata”, apunta Chavando, quien cuenta con una amplia experiencia en el desarrollo de otras plataformas online.

El ser totalmente transparente, también es parte de la estrategia, los reportes de ventas e ingresos para los vendedores serán fáciles de entender y para los compradores aplica lo mismo: “esto cuesta el producto, esto el envío y esto es lo que recibes”.

Progresando.com es una herramienta sencilla con requisitos de la misma naturaleza, se garantiza que no haya tanta competencia y que la comisión es fija. En la misma página web de la plataforma, los vendedores pueden registrarse y pasar por un proceso de validación con el objetivo de asegurar que son reales; tras ello, pueden subir sus productos.

En el poco tiempo de su operación, el número de vendedores que se han integrado están creciendo a doble dígito con una fuerte presencia en la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Aguascalientes.

El marketplace tiene tres tipos de vendedores: profesional (el que ya vende en otras plataformas), pyme (que nunca ha vendido en línea) y el mayorista (que quiere entrar a ventas en línea o a Estados Unidos); si bien se enfoca a transacciones dentro de México, también se apuesta a que lleguen a territorio estadounidense, donde cuentan con alianzas estratégicas para todo el proceso logístico.

El país vecino es una apuesta fuerte porque es una ventana de oportunidades para los vendedores mexicanos, el potencial de compra de los estadounidenses es de 60 mil dólares nacionales al año y hay 50 millones de familias. Además, allá también residen muchos connacionales que tienen capital.

No hay límites en Progresando.com, creada con una metodología “eCommerce 5.0™”, asegura su fundador, pues no tienen restricciones para que los vendedores mexicanos puedan enviar a cualquier parte del mundo, a excepción de Corea de Norte y a Vietnam del Norte, por restricciones comerciales y seguridad, pues en estos lugares es donde más atacan a los marketplace.

“La primera venta que tuvimos fue un productor de limones de Saltillo a Arabia Saudita. (…) No es nuestro propósito, sin embargo, cuando pones tu plataforma en internet y no tienes restricciones de países, es posible”.

No obstante, el CEO de Progresando.com acepta que los mercados objetivo son ventas en México y hacia Estados Unidos.

Sin intermediarios ni engaños

La plataforma utiliza una metodología de “tú vendes, tú envías, tú manejas y te encargas del servicio a al cliente, pero te quedas 93% de lo que vendes, no la mitad”, sin intermediarios, pues éstos aparecieron por la base de datos del cliente: si sabes lo qué compra, cuándo, cómo y los patrones, “eres el rey” y nosotros queremos que cada vendedor controle eso, señala Chavando.

“Yo le digo a mis clientes no es que tus productos no tengan demanda, es que no te encuentran, el internet tiene tantas distracciones, los motores de búsqueda son tan manipulables que los que tienen dinero lo pueden hacer, con técnicas de autenticidad, para un pequeño comerciante esto es difícil hacer”, comentó.

En la mente de Elías Chavando, está que en un futuro cercano se capacite a los vendedores de Progresando.com. Cada semana se realizará un seminario, donde se les va a enseñar a tomar mejores fotos de sus productos a que los describan de manera adecuada, a hacer videos, pues eso es otro plus del marketplace, van a poder subir este tipo de materiales.

A la par se les instruirá el cómo negociar, esto principalemnte para aquellos mayoristas que quieran ofertar sus mercancías a Estados Unidos.

“Al mexicano se le olvida que tan buenos vendedores somos, hay que vender experiencias eso es lo que la gente compra”, afirmó.

