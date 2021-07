México, una máquina en aceleración para el ecommerce: VTEX

NUEVA YORK.- México es quizá uno de los países que más oportunidad y crecimiento ha tenido en el sector de comercio electrónico. Tan solo este mercado seguirá avanzando a doble dígito y esto representa una tendencia que motiva una aceleración en la región.

Y es por esto que Mariano Gomide de Faria, founder and Co-CEO de VTEX, refiere a que nuestro país es una máquina en aceleración para el ecommerce.

“Hasta hace 5 años, México estaba muy atrasado y de repente se arrancó, y puede ser que incluso sea mayor que Brasil, que años lideró los volúmenes de Latinoamérica y lo que vemos hoy es a México como una máquina de aceleración increíble en el comercio electrónico en donde es la gran apuesta de nosotros”, dijo a Gomide a Forbes México.

En la entrada oficial a la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) el cofundador de VTEX dijo a Forbes México que lo que sucede en México está marcando un hito para todo el mundo por la oferta y oportunidad que se ha detonado en la región la cual estima una robusta penetración.

“Lo que se está viendo es todo un hito y no solo para la región sino para todo el mundo y están viendo a México como una gran potencia en la digitalización de las compañías. De hecho hay empresas de México abriendo tiendas fuera de México a través de canales de marketplace”, dijo Gomide de Faria.

El directivo aseguró también que se prevé que la penetración del comercio electrónico en Latinoamérica se va a doblar prácticamente en los próximos tres años.

Buen momento para llegar a Nueva York

A partir de hoy VTEX comenzó a cotizar sus acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE, por sus siglas en inglés), con el símbolo de cotización “VTEX”, con el precio de su oferta pública inicial de 19,000,000 de acciones ordinarias Clase A a un precio de oferta pública de 19.00 dólares por acción. Sin duda un buen momento en donde todavía a medio día sus acciones se alcanzaron a cotizar hasta en 25.15 dólares.

Para Geraldo Thomaz, cofundador y Co CEO de VTEX, el éxito que ha tenido la compañía a nivel mundial no solo refiere a las soluciones que ofrecen a empresas de más de 32 países, sino también a un tema de disciplina y confianza en los proyectos.

“En verdad no me lo creo, nunca me imaginé que llegaríamos a esto, sin embargo debemos recordar que fue fundamental creer en la empresa y sobre todo tener disciplina”, señaló el cofundador de la firma.

VTEX ha sido testigo y partícipe de toda una revolución en el mercado del comercio digital al ofrecer soluciones completas para empresas con capacidades nativas que incluyen comercio electrónico, mercado y gestión de pedidos (OMS).

“La era del software en silos está terminando y el software conectado va en aumento. VTEX está en el centro de esta revolución, ayudando a las empresas a impulsar la transformación del comercio digital y crear experiencias a prueba de futuro para sus clientes”, dijo Thomaz.

Esta multinacional, que está en expansión global y que tiene un especial enfoque en fortalecer sus esfuerzos en la región, se ha convertido en un referente, no sólo por hacer bien las cosas en el tema de ecommerce, sino por sumarse como aliada a las compañías de todos los sectores para acompañarlas y guiarlas de la mano en su camino por su transformación digital.

