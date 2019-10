Propuesta de impuesto a servicios digitales en México amenaza al T-MEC

La Asociación de Internet y Política Comercial de Estados Unidos, se encuentra preocupada ante el régimen fiscal al cual se ha propuesto introducir a las compañías tecnológicas que prestan servicios digitales como Google, Facebook, AirBnb, entre otras, en México.

El tema ya ha escalado de tal forma ante órganos internacionales que incluso han llegado a plantear que esta acción, podría dañar la inversión estadounidense en la economía digital mexicana.

“El régimen fiscal discriminatorio propuesto por México impactaría desproporcionadamente a las compañías estadounidenses y establecería un precedente global peligroso. Este cambio de impuestos que se propuso podría amenazar el cumplimiento del USMCA (T-MEC en México) y dañaría la inversión estadounidense en la economía digital mexicana“, señala Jordan Hass, director de la Asociación de Internet y Política Comercial de Estados Unidos.

Y no solo eso. El órgano estadounidense detalla, que en particular le preocupa hablar de una posible desconexión (kill switch) a las empresas tecnológicas que no cumplan con el pago de sus impuestos bajo el esquema planteado por las autoridades mexicanas, y que estas tengan que ser desconectadas en dicho territorio.

“De particular preocupación es la propuesta del kill switch, o desconexión, que castigaría a las empresas por incumplimiento al bloquear sitios y servicios completos. Esta disposición es especialmente preocupante y viola los principios y acuerdos de libre comercio”, detalló Hass.

Hace unos días, la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), órgano conformado por compañías digitales de la talla de Google, Facebook, AirBnb, Mercado Libre, entre otras, se reunieron para abundar en este tema y hacer oficial su posicionamiento ante esta temática.

La ALAI, de igual manera, detalló su preocupación sobre una posible sanción por parte de la Secretaría de Hacienda de entrar en vigor el pago de impuestos digitales para las empresas en México, al grado de desconectar sus servicios en la región.

“Es de extrema preocupación que, como sanción por el incumplimiento de medidas fiscales, las autoridades tributarias amenacen con la posibilidad de desconectar servicios y plataformas de internet a los usuarios en México. Esta disposición atenta contra la naturaleza abierta de Internet, y el ejercicio fundamental de derechos como la accesibilidad, la libertad de expresión y de acceso a la información protegidos por la Constitución Mexicana y por la Convención Interamericana de los Derechos Humanos“, señala la ALAI.

Ante estos hechos, la Asociación que encabeza Jordan Hass, envió una carta con otras ocho asociaciones comerciales a Robert E. Lighthizer, Representante Comercial de Estados Unidos; Michael Pompeo, Secretario de Estado; Steven Mnuchin, Secretario del Tesoro, y a Larry Kudlow, Director del Consejo Nacional de Economía de Estados Unidos, expresando su preocupación por el impuesto. En ella destaca los siguientes puntos: