Ante castigos a firmas digitales, ¿imaginas un día sin Google u otra plataforma?

La Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), órgano conformado por compañías digitales de la talla de Google, Facebook, AirBnb, Mercado Libre, entre otras, mantiene su preocupación sobre una posible sanción por parte de la Secretaría de Hacienda de entrar en vigor el pago de impuestos digitales para las empresas en México, al grado de desconectar sus servicios en la región.

“Es de extrema preocupación que, como sanción por el incumplimiento de medidas fiscales, las autoridades tributarias amenacen con la posibilidad de desconectar servicios y plataformas de internet a los usuarios en México. Esta disposición atenta contra la naturaleza abierta de Internet, y el ejercicio fundamental de derechos como la accesibilidad, la libertad de expresión y de acceso a la información protegidos por la Constitución Mexicana y por la Convención Interamericana de los Derechos Humanos“, señala el órgano ante una postura de llevarse a cabo este tipo de sanciones por parte de la autoridad.

En este sentido, resulta difícil imaginar una posible desconexión de servicios como los que ofrece Google en sus diversas plataformas, que van desde YouTube, su buscador Google y hasta el servicio de correo Gmail. Y no solo eso, también se incluye a quienes terciarizan sus servicios que son alojados en servidores, nubes y hosts, que sirven de plataformas para almacenamiento.

Ante el planteamiento sobre cómo sería este escenario, en donde una compañía como Google se viera afectada y como señala la ALAI, sus servicios fueran desconectados, Lina Ornelas, directora de Relaciones con Gobierno y Asuntos Públicos de Google México, platicó con Forbes México.

“Pues no lo hemos llegado a plantear y no solo sin Google, sino sin Amazon o sin Mercado Libre. De cómo sería un día sin Uber, sin Spotify sin todo lo que usamos. Hay economistas que ya han empezado a medir el impacto de las plataformas en la economía, porque ya hablar de economía pura y llana sin hablar de economía digital ya es anacrónico, ya no solo mides la economía por el producto interno bruto, sino por el acceso a plataformas que tiene un país, por la facilidad para abrir servicios por internet”, detalló.

En este sentido, la encargada de relaciones con gobierno de Google, detalló que aunque el gobierno mexicano, en el tema de cobro de impuestos, lo está haciendo bien, es importante poner atención y mayor detalle en las actividades de terceros que llevan a cabo sus transacciones en lo que llamó “sus avenidas”.

“El Paquete fiscal incluye reformas a la Ley del IVA y del ISR. lo que se va a adaptar a al era digital es cómo gravar el consumo en internet y el ingreso en internet a través de plataformas y creo que el gobierno mexicano lo está haciendo bien porque dejó fuera otra discusión de la OCDE respeto a los ingresos de las plataformas y el ISR de las plataformas, aquí estamos hablando de terceros que sobre nuestras avenidas llevan a cabo transacciones”, dijo.

Afectaciones a terceros como Gob.mx, Spotify, entre otras

Obregón se refiere en concreto a que pasará con las actividades que tienen empresas como por ejemplo, Spotify o el mismo gobierno en su plataforma Gob.mx, la cual de las aproximadas 23 millones de búsquedas que se hacen en esta página, el 60% vienen del buscador de Google, en una supuesta desconexión.

“Te voy a dar un ejemplo: existe un sitio en gobierno que se llama gob.mx para trámites y servicios, la gente no siempre se sabe los URLs de memoria, por eso utiliza buscadores y de los 23 millones de búsquedas que se hacen en gob.mx, el 60% vienen del buscador de Google, porque la gente dice, qué necesito para sacar un pasaporte, entonces entra por Google y el tráfico va a gob.mx”, detalló la directiva.

En el tema de plataformas de entretenimiento como Spotify, Ornelas señala que a veces los usuarios no saben directamente en dónde están alojados los servicios que utiliza a diario.

“Volviendo al tema del hosting o de cómo están organizados los IPS, doy el ejemplo de Spotify que vive en la nube de Google. Si Spotify no cumpliera, por ejemplo, de darse de alta con un RFC y tener los requisitos que pide el SAT, entonces procedería a que el SAT le diga al proveedor de servicios de internet que le baje el switch a Spotify, pero al hacer eso, como vive en la nube de Google, estaría bajando el buscador, YouTube, el Gmail, y entonces a eso nos estamos refiriendo con la afectación expansiva, que no se ha dimensionado y no queremos que ensayemos, no queremos que eso pase”, dijo.

Lina Obregón, participó en una mesa organizada por la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), en la que empresas asociadas discutieron las afectaciones a usuarios mexicanos que tendrán los cambios a la regulación fiscal para cobro de impuestos a plataformas digitales.

En este espacio, dijo que para un país con nivel medio a alto de conectividad como México, se estima un impacto económico de pérdida de entre 1% y 1.9% del PIB por cada día desconectado, equivalente a entre 6.6 millones de dólares y 23.6 millones de dólares por cada 10 millones de habitantes diarios. Además Para el caso de México, NetBlocks e Internet Society con su herramienta COST calculan que el costo por día de tener bloqueos temporales en el país ascendería a 336 millones de dólares, o 6,435 millones de pesos mexicanos diarios .

La Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI) y sus empresas integrantes como Google, Facebook, Mercado Libre, Twitter y Airbnb, resaltaron las oportunidades y el impacto que la iniciativa fiscal puede generar en los usuarios de productos digitales en caso de que aprobarse como se encuentra actualmente.

Dejaron en claro que sí están dispuestas a colaborar en el gravamen de los productos digitales correspondientes, sin embargo existen cinco componentes a los que habrá que atender con mayor detalle: 1) un sistema simplificado al actualmente propuesto por la SHCP con el mínimo de información que sea indispensable para proveer al fisco, 2) mayor periodo de implementación a fin de asegurar el éxito de la iniciativa, 3) el costo para los ciudadanos y responsabilidad de las empresas, 4) la inconsistencia con los principios de los acuerdos internacionales y por último 5) la incorporación en la actual propuesta de una sanción desproporcionada.

“Cuando bajas una canción, cuando bajas un libro, cuando compras algo, son productos digitales, pero hay algunos problemas. Por ejemplo, los plazos de implementación son muy cortos para adecuar todos los requisitos que está pidiendo la autoridad fiscal, la entrada en vigor misma que es muy corto en periodo, y luego también la sanción. Hoy mismo hicimos mucho énfasis en que es una desproporción que el SAT le ordene a un proveedor de servicios en internet que lo baje del internet, que se desconecte a esa plataforma, por la arquitectura del internet, los sitios viven digamos con otros, en un ASN, así se denominan las IPS, o el domicilio del internet o las direcciones del internet tienen estos sitios están alojados en servidores centrales o en nubes que están conviviendo con otros servicios y no es tan sencillo diferenciarlos para bajar ese switch”, puntualizó Ornelas.

Contrario a las políticas de gobierno de conectar más mexicanos

Por último, Lina Ornelas, detalló que este tipo de medidas son como una analogía a lo que podría pasar cuando se cierra un negocio o un changarro en una colonia.

“La analogía sería, tu clausuras un changarro que no está cumpliendo con sus obligaciones fiscales pero si haces una analogía en el mundo digital, bajarle el switch a una plataforma sería como en el mundo real, cerrar todas o clausurar todas las tiendas de una colonia”, dijo.

La vocera de Google aseguró que han tenido acercamientos y explicado a las autoridades de la Secretaría de Hacienda y a legisladores, sobre esta medida que no es la mejor, porque lo que menos tendrá es recaudación.

“Lo hemos explicado técnicamente a Hacienda y a los legisladores que esa no es una medida buena, porque número uno, no logras tu objetivo de recaudación, o sea, bajas el switch y por supuesto dejas de recaudar pero no solo eso, deja de existir acceso a internet y eso inconstitucional y además es contrario a la política del gobierno de conectar a más mexicanos”, dijo Ornelas.

Señala que son medidas que no se han dimensionado y que suponen violaciones a tratados internacionales, así como a ir en contra de la neutralidad de la red y a leyes de telecomunicaciones.

“La gente va a tener menos acceso a internet y por tanto acceso a ideas, va en contra de la libertad de expresión, viola tratados internacionales, entonces no quieres una disposición así. Ahora para hacerlo bien tendrían que abrir paquetes de datos para ver qué está viajando por ahí, y eso es contra la neutralidad de la red también viola la ley de telecomunicaciones”, finalizó.