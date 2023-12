‘Puede que este sea mi último año, pero no puedo asegurarlo al cien por cien’: Nadal

El tenista español Rafael Nadal, que anunció la pasada semana su regreso a la competición oficial en el ATP 250 de Brisbane (Australia), que se disputa la primera semana de enero, dijo este jueves que “lo normal es que sea” su “último año” en activo, aunque no puede asegurarlo al cien por cien.

“Hay muchas posibilidades que sea mi último año sin lugar a dudas. Hay posibilidades de que solo sea medio año, de que sea el año completo y hay posibilidades de que no podamos llegar a todo eso. Son cosas que ahora mismo no tengo la capacidad de poder contestar y solo estoy en condiciones de decir que vuelvo a competir”, afirmó.

En un vídeo difundido a través de sus redes sociales, Nadal aseguró que va “a disfrutar cada torneo como si fuera” el último, después de haber pasado inactivo 2023, desde el 18 de enero, y de someterse a una operación en el psoas ilíaco de la pierna izquierda y de la cadera.

Mi última reflexión tras el anuncio… 📣



👉🏻 claro que he pensado que no tenía sentido (volver a competir)… que son muchos años…

👉🏻 He luchado y he mantenido la ilusión en todo momento

👉🏻 He tenido la gente adecuada a mi alrededor como siempre he tenido en toda mi carrera…… pic.twitter.com/xLnHMdZTqD — Rafa Nadal (@RafaelNadal) December 7, 2023

“Creo que va a ser así. No lo quiero anunciar como tal, porque al final uno no sabe lo que puede pasar, y uno siempre se tiene que dar la oportunidad y no decir una cosa que después pueda ser esclavo de lo que ha dicho. No puedo asegurarlo al cien por cien. Si las cosas y el físico me permiten seguir adelante y disfrutar de lo que hago ¿para qué me voy a poner una fecha límite?, creo que no tiene sentido”, añadió.

Nadal, de 37 años y ganador de 22 Grand Slams, reconoció que ha pensado que no tenía sentido volver a competir, aunque, igual que cuando anunció que iba a parar hace un año, cree que merece terminar su carrera sobre la pista, pese a “todas las dudas en los momentos malos y muy malos”.

“He luchado y he mantenido la ilusión en todo momento. Creo que he tenido la gente adecuada a mi alrededor, como siempre he tenido en toda mi carrera, familia, equipo, amigos. Todos me han ayudado de manera decidida a estar donde estoy a día de hoy que es con la opción de volver a competir. También las ganas de la gente que quiere verme jugar han tenido un impacto de alguna manera muy importante dentro de mi día a día”, añadió.

