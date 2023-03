Podrán quebrar bancos en EU, pero en México no pasará nada: AMLO

En la víspera del arranque de la 86 Convención Bancaria, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la marcha de la economía del país es buena y que a diferencia del neoliberalismo, cuando si a Estados Unidos le daba gripe, a México, pulmonía, ahora no se sufrirán los efectos negativos de la marcha de la economía estadounidense.

En ese sentido, el mandatario mexicano refirió que aunque en el sistema bancario de aquel país está en crisis por la reciente quiebra del Silicon Valley Bank (SVB), en México no se aprecia algún contagio y al contrario, destacó las ganancias que los bancos nacionales tuvieron el año pasado.

“Les puedo decir que ahora no es como en los tiempos del neoliberalismo que, en efecto, les daba gripe en Estados Unidos y aquí, pulmonía, ahora es al revés, allá pueden quebrar los bancos y aquí no pasa nada o pasan cosas buenas.

“Les puedo decir que el año pasado, fue el año en que más utilidades obtuvo la banca en nuestro país, alrededor de 250 mil millones de pesos de utilidades, entonces no pueden decir que está mal la economía, está mal para Loret porque ya no recibe el ‘chayote’ que recibía, ya no tiene la influencia que tenía antes y para otros.

“Los empresarios, los banqueros los hombres de negocios saben que están bien las fianzas públicas, la economía y así como reciben utilidades los banqueros y empresarios de México, también los trabajadores, es récord el salario promedio de los trabajadores inscritos al Seguro Social”, enfatizó el jefe del Ejecutivo federal en conferencia de prensa.

En entrevista con Forbes México, Daniel Becker, presidente de la Asociación de Bancos de México, afirmó que desde hace 30 años, los banqueros mexicanos no le generan un problema al país en términos de finanzas públicas.

“Lo primero en que la banca puede ayudar (al país) es no generar un problema de quiebras, hace cuánto que a México la banca no le representa un problema a las finanzas públicas, por lo menos 30 años; la banca no es un factor de riesgo para las finanzas, sino al contrario es factor de fortaleza, (…) siempre somos los malos de la película, pero hace 30 años no le generamos un problema, hemos sido parte de la solución”, afirmó el banquero.

