Los bancos no somos los malos de la película, sino un factor de fortaleza: Becker

“Hace 30 años no le generamos un problema al país en términos de finanzas públicas, hemos sido parte de la solución y no del problema”, asegura sin titubear el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Daniel Becker Feldman.

En su visión, los bancos ya no son los malos de la película, sino un factor de fortaleza para la economía y pueden ser clave para aprovechar la oportunidad que representa el nearshoring y lograr así el mexican moment.

En entrevista con Forbes México previo a la 86 Convención Bancaria, el representante del sector dice que si bien quieren una mayor penetración del crédito, hay que generar las condiciones para eso, ya que ellos solamente movilizan el ahorro de los mexicanos al sector productivo y no pueden poner en riesgo esos recursos.

“Lo primero en que la banca puede ayudar (al país) es no generar un problema de quiebras, hace cuánto que a México la banca no le representa un problema a las finanzas públicas, por lo menos 30 años; la banca no es un factor de riesgo para las finanzas, sino al contrario es factor de fortaleza, (…) siempre somos los malos de la película, pero hace 30 años no le generamos un problema, hemos sido parte de la solución”, afirma.

De acuerdo con el banquero, es primordial continuar teniendo un sistema bancario robusto y fuerte, y que así lo perciban los ahorradores, ya que cuenta con altos índices de liquidez por 1.4 billones de pesos, una cartera cercana a los 6 billones de pesos, con un exceso de capital que les permite dar crédito sin tener necesidad sin detonar alertas,

“La banca sola tampoco va a resolver o llevará a México a su máximo potencial, puede ser una palanca fundamental, pero tiene que estar acompañado de políticas públicas, el gobierno y de toda la economía en su conjunto, es una es una de las cuatro patas de la mesa”, asegura el presidente de la ABM.

El nearshoring es una ventana para el mexican moment

Daniel Becker Feldman, presidente de la Asociación de Bancos de México y director general de Banca Mifel. 24 de febrero de 2023. Foto: © Karina Hernández.

El presidente de la ABM considera que con el nearshoring se abre una ventana de oportunidad para llegar al mexican moment, pero esto no se va a dar solo, pues debe de estar acompañado por políticas públicas que lo impulsen, por infraestructura carretera, aeroportuaria, marítima, servicios, electricidad, etcétera, donde la banca quiere ser un participante que ayude a aprovecharla.

Becker Feldman expone que es momento de que México extraiga su próximo potencial como país y que le permita ir cerrando las brechas, ya que hay una gran deuda con una gran parte de la población, pero es necesario que haya un plan donde trabajen todos los sectores productivos para lograr este fin.

“Hay que tener un plan nacional de desarrollo que esté ahora adecuado a estos proyectos y por supuesto vinculados al nearshoring, que son esta sustitución de cadenas de suministro, si hay un plan nacional bien definido y además identificas con claridad los oficios de cada estado, en caso de que eso suceda yo te diría hoy sí estamos viviendo el mexican moment”, destaca.

Y es que, precisa, hoy están dadas las condiciones, existe esa ventana de oportunidad, pero tiene temporalidad y no genera viento sola, por lo que hay que abrirla, ejecutar los proyectos, donde la banca, junto con el gobierno, puede ser un participante fundamental.

De hecho, dice que la industria ya está viendo con la banca de desarrollo cómo financiar todas aquellas naves industriales o infraestructura que se generen, por ejemplo, en la zona del Corredor Transístmico, proyecto que podría ayudar a borrar esa disparidad que existe entre el norte y el sur del territorio nacional.

En este sentido, precisa que este proyecto puede solucionar muchos de los problemas de carga en el mundo, evitar ir hasta el Canal de Panamá; además, si se conectan los seis estados del sureste de la República Mexicana se va a generar un área de desarrollo que puede resultar en un cinturón de contención natural para los migrantes, porque ahí va a haber una concentración de actividad económica muy importante.

Para Daniel Becker, es necesario generar en este momento las condiciones para que las 32 entidades federativas se igualen, para así empezar a hablar de un México con crecimiento del 5%, algo posible, ya que el Bajío y el noroeste lo están logrando.

“Todo tiene que venir acompañado de claras políticas públicas de certidumbre jurídica y trabajar conjuntamente con el gobierno para identificar cuáles son aquellas áreas donde la banca puede ser una palanca de infraestructura, crecimiento y de potencialización. La banca ya está participando en el nearshoring, hay bancos que estamos participando ya activamente en logística, en bodegas logísticas en noreste”.

Asimismo, el presidente de la Asociación destaca que México tiene un sistema financiero con un índice de capital cercano al 19% en el agregado y una banca con más de 1.4 billones de pesos de liquidez, que seguramente para este nuevo contexto del nearshoring será clave y para lo que venga adicional

“Tenemos una banca que está lista para empujar la nueva proyección que nos da está ventana, creo que hoy sí estamos hablando del momento de México y la banca en ese sentido, no hay duda que hay una banca robusta, líquida y lista para apoyar proyectos”, agregó Becker.

