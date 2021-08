Puedes sacar dinero de tu Afore hoy

En Amafore vemos con frecuencia que las personas preguntan de qué forma pueden sacar el dinero de su Afore ahora. Diversos estudios del comportamiento humano indican que valoramos mucho más el dinero y las posesiones en el presente que lo que podrían valer en el futuro. Sin embargo, como economistas sé que esto no siempre es lo ideal. El dinero para el retiro, aunque pensemos que lo necesitamos más en la actualidad, es indispensable para la jubilación.

En caso de que tengas una situación en la que consideres necesario hacer retiros parciales, existen tres formas de hacer uso de recursos que están en tu Afore en el presente. Aquí te las comparto:

Retiro por desempleo

Sí, tu ahorro para el retiro está ahí para que lo uses cuando ya no puedas o no quieras trabajar. Pero justo por eso es importante saber que, si no puedes trabajar en el presente por una situación de desempleo, es posible acudir a tu Afore para solicitar un apoyo equivalente a tres meses de tu último salario o el 11.5% de tu saldo (la cantidad que sea menor de entre estas dos).

Esto ha sido de gran ayuda para muchas familias en medio de la crisis que se ha vivido a lo largo de 2020 y 2021. En efecto, los ahorros sirven para ayudar en tiempos difíciles, pero es importante estar conscientes de que estos recursos no se reponen solos. Si haces uso de ellos, no olvides devolvértelos porque ese retiro afectará directamente tu pensión. Además, recordemos que este tipo de retiro resta semanas de cotización, mismas que se reponen al devolver los recursos.

Otro dato importante: este tipo de retiro no puede volverse a realizar antes de 5 años.

Retiro por matrimonio

El retiro por matrimonio es un pequeño apoyo que puedes obtener de parte de tu Afore para apoyarte en los gastos de iniciar legalmente tu vida familiar. Este retiro es del equivalente a 30 UMAS (es decir alrededor $2,688 pesos) y solo lo puedes realizar una vez en la vida. Para ello únicamente necesitas tener 150 semanas de cotización, estar cotizando actualmente y presentar tu acta de matrimonio.

Retiro de aportaciones voluntarias

Cuando ahorras en forma voluntaria en tu Afore, no solo accedes a los mejores rendimientos, sino que tienes varias posibilidades de inversión. Una de ellas es el ahorro complementario para el retiro, cuando haces ahorro voluntario de esta forma, tus aportaciones son deducibles de impuestos y, por lo mismo, retirarlas implica un importante pago de impuestos. Lo mejor es dejarlas invertidas hasta la jubilación.

Otra forma de ahorrar en tu Afore es el ahorro voluntario de corto y mediano plazo. En este caso, tus ahorros están invertidos por periodos más cortos y puedes aprovechar los grandes rendimientos que te da tu Afore para proyectos como ahorrar para un viaje o cualquier proyecto personal de mediano plazo. Retirar estas aportaciones es sencillo y no tiene ninguna implicación sobre tu pensión. Solo pagaras una pequeña parte de impuestos sobre el rendimiento obtenido.

Ahora ya lo sabes, el dinero de tu Afore también puede ser para el presente. Aprovéchalo, pero no olvides que ese dinero está ahí para darte tranquilidad una vez llegada la edad de retirarte.

María de las Nieves Lanzagorta es vicepresidenta de vinculación en Amafore, Asociación Mexicana de AFORES, especialista en educación financiera, comunicación, estrategia personal y de negocio. También es una madre que trabaja dentro y fuera de casa.

Twitter @marinievesl

Linkedin: Mari Nieves Lanzagorta

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.