En la historia reciente ha habido cambios de administración importantes con sus respectivas renovaciones de gabinetes que, por su complejidad, es importante tomar en cuenta para el nuevo gobierno. El primero fue en 1994 cuando el cambio de estafeta desembocó en una crisis financiera y colapso de la banca en lo que se denominó la “Crisis del Peso” con su globalmente famoso “Efecto Tequila”. Independientemente de qué fue lo que pasó en detalle en esa ocasión, lo que quedó claro es que los ciclos de transición entre una administración y otra son críticos y deben planificarse. Esto debe hacerse con cuidado para asegurar una transición tersa que implique la menor disrupción posible a la marcha de la administración pública y, sobre todo, que evite crisis o retrasos que afecten planes, operación e implementación de los proyectos públicos y privados en el país.

Ya en la corta experiencia de alternancia en la democracia mexicana habremos tenido momentos muy importantes de cambios de administración. El primero se dio en 2000 cuando por primera vez tuvimos un cambio de régimen, lo que significó una transición significativa al no ser solamente un cambio de administración sino la primera vez que teníamos una verdadera transición después de décadas. Ese proceso tomó ventaja del largo periodo post electoral previo a la toma de posesión y estuvo caracterizado por el trabajo de equipos de transición del gobierno en turno que pusieron al día a los esperados miembros de gabinete del gobierno entrante. En este sentido, se abordaron diversos temas relacionados con las prioridades, retos y aspectos clave que estaban en el tintero, todo esto buscando tener una transición suave. Para esto se definieron equipos de transición específicos sobre cada una de las secretarías y dependencias públicas con la finalidad de facilitar la asimilación del gabinete entrante. Incluso la selección de los miembros del gabinete de Fox se apoyó incluso en el uso de head-hunters y para algunas carteras necesariamente se apoyó de funcionaros públicos de trayectoria -como fue el caso particular de la Secretaría de Hacienda (SHCP)- para evitar sobresaltos como en 1994 y dar certidumbre a los mercados financieros internacionales. También se invitaron a ex candidatos presidenciales y a algunas otras figuras de la sociedad o del ámbito privado para tener un gobierno más incluyente y con capacidades de gestión más empresariales.

Y, sin duda, el segundo gran cambio que habremos tenido en nuestro régimen de alternancia a la fecha será precisamente este con la llegada de AMLO. Esto se debe a ciertas complejidades adicionales que harán de este proceso se asemeje más a una transición que a un cambio de administración. La primera complejidad tiene que ver con el hecho de que durante la campaña presidencial el hoy presidente electo ha hablado de hacer cambios muy importantes en el enfoque y la conducción del gobierno, además de planteamientos diferentes en una serie de políticas que habían venido siendo la norma por las administraciones anteriores. Esto la ha resumido en su Proyecto Alternativo de Nación. De igual manera, con gran anticipación ha hecho anuncios sobre su gabinete entre los que se destacan mexicanos notables en sus áreas de conocimiento, aunque no necesariamente han sido servidores públicos de carrera o secretarios de Estado, lo que presenta retos importantes para mantener la continuidad en la operación del sector público y sus empresas paraestatales. Asimismo, será de suma importancia el tratamiento que se le dé a los funcionarios de carrera que son la parte operativa, que conoce el marco legal y la forma de instrumentar las políticas. Necesariamente se tendrá que construir sobre las capacidades de los funcionarios públicos de carrera y el tipo de relación que se establezca con ellos determinará en gran medida una operación sin sobresaltos. Recordemos que durante la administración de Fox el entendimiento de que el sector público no es una empresa y que no se puede hacer lo que se quiere sino lo que se tiene establecido tomó mucho tiempo. Hubo una curva de aprendizaje para esa administración en la asimilación de que la administración pública se rige por mandato y su actuación está acotada, que hay leyes que limitan la actuación más allá de la iniciativa del secretario en turno, que hay compromisos y acuerdos internacionales que se tienen que cumplir, procesos de compras por la ley de adquisiciones, además de la ley de responsabilidades de los servidores públicos que les pone límites en su actuación y los sanciona. Todos estos fueron aspectos que originalmente no se consideraron y que, entre otras cosas, crearon la sensación de que no hubo “el cambio” que se esperaba. Un aprendizaje importante.

¿Podrá el gabinete del presidente electo poner en marcha el proyecto alternativo de nación que ha prometido?

En términos generales las personalidades que ha propuesto hasta ahora el presidente electo para ocupar los principales cargos tienden a cumplir con las credenciales requeridas. Si bien no han estado en la arena del servicio público en niveles de liderazgo -salvo algunas excepciones- lo cierto es que la mayoría tiene un nivel de conocimiento importante en las disciplinas requeridas para su potencial encargo. Ha habido un esfuerzo importante de su parte en proponer gente que sabe y conoce de los temas de cada cartera. Sin embargo, es necesario para el óptimo funcionamiento de su gabinete que los miembros que se consideren los siguientes aspectos:

Claridad de lo que es el proyecto alternativo de nación . Hasta ahora, se han esbozado algunas ideas de lo que podría ser ese proyecto alternativo. Sin embargo, falta bajar eso a un siguiente nivel con mucha mayor claridad y nivel de detalle yendo más allá de la retórica. Por ejemplo, ha habido mucha discusión en torno a temas como el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), la posición en torno a la Reforma Energética (inversión pública vs. participación privada) o la reactivación de campo sin tener claridad respecto a qué se busca. Habrá necesidades que son apremiantes y no puedan dejar de atenderse en el corto plazo independientemente del giro que se les quiera dar en un futuro, como son las relacionadas con actividades como la producción de hidrocarburos y abasto de combustibles o la misma necesidad de contar con un nuevo aeropuerto. Contar con una educación de calidad es fundamental y no puede postergarse, así que algo tendrá que hacerse, aunque se tenga una visión diferente en la forma de hacer las cosas. La claridad tiene que venir del círculo más cercano del presidente electo y la alineación del gabinete en torno a lo que se defina será crucial y es donde muchas veces existen diferencias que limitan su capacidad de instrumentación.

Siempre el cambio trae consigo una posibilidad y con estas vienen nuevas oportunidades. En la medida que su gabinete esté mejor preparado con base en las consideraciones mencionadas anteriormente tendrá mejor capacidad de gestión y posibilidad de generar resultados. La tarea no es fácil y requerirá de un gran nivel de claridad e interlocución para llevar a buen puerto algunos de los cambios prometidos, particularmente cuando no se cuente con las facultades legales o existan restricciones derivadas de tratados internacionales suscritos por el gobierno mexicano. Si bien hay una serie de restricciones para el ejercicio público, lo cierto es que también a nivel táctico operativo hay cosas en las que se pueden implementar algunos cambios en el enfoque para darle un cierto “sabor” a su administración, todo esto mientras no se cuente con cambios legislativos y constitucionales que fuesen requeridos para lo que se busca. Un gran reto para el gabinete de mostrar sus competencias y habilidades para sacar adelante el Proyecto Alternativo de Gobierno.

Los acompañantes de AMLO

Los integrantes del gabinete fueron presentados en diciembre del año pasado, a eso se sumó en enero Alfonso Durazo y apenas hace una semana propuso a Alfonso Romo que fuera jefe de gabinete.