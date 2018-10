¿Qué entiende AMLO por ‘prensa fifí’? Lo explica con la historia

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador dijo respetar la libertad de expresión, pero adelantó que romperá una tradición de los presidentes del país y ejercerá su derecho a dar réplica a la prensa, en especial a la que él denomina “fifí”.

Por ello, adelantó que seguirá creando debate y polémica, lo que no se traducirá en censura ni mucho menos en órdenes o consignas de silenciar a alguien.

“Pero somos libres para argumentar y de manera respetuosa, sin ofender, lo único que sí les voy a seguir diciendo, y ofrezco disculpa por anticipado, hacia adelante, es lo de fifí, eso sí, porque está bien aplicado, dijo entrevistado a bordo del avión que lo llevó a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el domingo.

Acto seguido, explicó que por “prensa fifí” se refiere a la que tiene una visión conservadora y recurrió a un episodio de la Revolución Mexicana.

“Si ustedes revisan la historia, los que le hicieron más daño al movimiento revolucionario maderista, fueron los fifí, ayudaron a los golpistas, y hubo una prensa, en ese entonces, El Debate y otros periódicos que se dedicaron a denostar al presidente Madero. Bueno, esa prensa y los fifís, quemaron la casa de la familia Madero. Cuando detienen al hermano de Francisco I. Madero y asesinan cobardemente a Gustavo A. Madero, los fifís hacen caravanas con sus carros y festejan”, narró.

“Y luego esa prensa siempre apostó a apoyar la militarización, el golpe de Estado, y tiene que ver mucho con el conservadurismo, venían del régimen porfirista, eran serviles, era una prensa sometida y cuando triunfa el momento revolucionario, triunfa Madero, él garantiza libertades plenas, y se portaron muy mal, no sólo con Madero, sino el país, le hicieron mucho daño a México, fueron los que atizaron el fuego para que se volviese cruenta la revolución mexicana y se perdieran muchas vidas humanas. Entonces, lo del fifi viene de eso, para darle una ubicación histórica, entonces eso sí se los voy a seguir diciendo, porque son herederos de ese pensamiento y desde el proceder”.

López Obrador afirmó que actualmente hay escritores y articulistas que no terminan de aceptar el cambio que representa su triunfo electoral y han actuado con bastante “deshonestidad intelectual” luego de dedicarse a “quemar incienso al régimen autoritario, corrupto, que ha predominado en estos últimos 30 años”.

“Ellos lo apuntalaron, justificaron la aplicación de una política antipopular, entreguista, injusta, inhumana, destruyeron al país prácticamente. Le causaron mucho daño al pueblo y quería seguir con el mismo régimen. Entonces ahora que se da el cambio, porque la gente dice basta, ya no se puede seguir con tanta corrupción; ahora que se triunfa, y todavía no llegamos a la Presidencia, todavía no tomo posesión, y ya están haciendo cuestionamientos”, comentó.

“Digo todo esto porque están buscando las podridas, nada más que no van a lograr nada. Y siempre lo señalo porque es una característica de la derecha, la doctrina de los conservadores es la hipocresía. Entonces, me gusta quitarles la máscara, desnudarlos, o que se queden nada más en paños menores”, añadió.

En ese sentido, el presidente electo dijo que el conservadurismo siempre ha existido en las diferentes etapas históricas de México, en contraposición al liberalismo.

“Son dos corrientes políticas que siempre ha habido en la historia de México, conservadores y liberales, entonces están ahí, y hay que estar pendientes, y respetarles su derecho a expresarse, a manifestarse, a la crítica, pero no quedarnos callados, hay que polemizar, el debate es bueno, siempre es importante debatir y me gustaría que los escritores, intelectuales de la derecha, del conservadurismo hicieran una autocrítica”, expresó.

