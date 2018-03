¿Qué es la red 4.5G y qué teléfonos son compatibles?

A partir de hoy, los usuarios de teléfonos inteligentes en México tendrán acceso a un mayor ancho de banda y menos tiempo de latencia en sus servicios móviles gracias a la llegada de la red 4.5G de Telcel.

No obstante, la red no está disponible a nivel nacional y de inicio sólo 10 ciudades pueden contar con el servicio. Daniel Hajj, director general de América Móvil, dijo que en México existen 1 millón de equipos compatibles con la red, pero la afirmación es acertada sólo parcialmente.

En Forbes consultamos a los expertos para que nos ayudaran a explicar qué es esta nueva red e, igual de importante, qué teléfonos son compatibles.

¿Qué es la red 4.5G?

La red 4.5G, también denominada LTE Advanced, es un estándar en telecomunicaciones que representa la evolución de la red 4G.

Su característica más importante para los usuarios es que permite una mayor velocidad en la transmisión de datos con una mayor eficiencia en el uso del espectro. Mientras que el 4G ofrece descargas a hasta 300 Megabits por segundo (Mbps), el LTE Advanced alcanza hasta 1 Gigabit por segundo (Gbps) bajo las condiciones ideales, explica Marco Galván, Strategic Engagement Senior Director de la GSMA, la organización que reúne a los principales operadores móviles en el mundo.

“El estándar también LTE-M trae una mejora para el internet de las cosas, llamada narrow band IOT, que permite un mejor desempeño de la red en ese segmento”, añade Galván. Esa implementación amplía las aplicaciones comerciales de la red para los operadores y le da un sentido de negocio más amplio a la inversión necesaria para el despliegue de esta tecnología.

¿Qué necesita un teléfono para ser compatible?

Para que un teléfono tenga acceso a la red 4.5G, necesita cumplir con tres condiciones, de acuerdo con Galván y León, director de Desarrollo de negocios para Qualcomm en México:

Carrier Aggregation. Es la agregación de carriers o bandas de frecuencia, que aglutina varios espacios del espectro que están dispersos y permite hacer un mejor uso de éste y entregar un mayor ancho de banda Modulación. Permite una modulación en la subida y la bajada de datos dependiendo de la congestión de la red, que da un ancho de banda mayor. 4×4 Mimo. Lo que esto significa es que se necesitan 4 antenas en el dispositivo para que haya múltiples vías de entrada y salida de datos, de forma que la comunicación con la radiobase de la red celular sea más efectiva.

¿Qué velocidades se pueden alcanzar con la red 4.5G?

Galván enfatiza que la velocidad de carga y descarga siempre dependerá de la demanda que exista en una red, por lo que es poco probable que la Gigared de Telcel alcance los topes técnicos de hasta 1 Gbps.

No obstante, León explica que existe una distinción más, la 4.5G y 4.5G+. Mientras que el 4.5G ofrece velocidades superiores a 150 Mbps, no alcanza el 1 Gbps, serán compatibles con esta categoría los equipos que cumplen una o dos de las condiciones arriba mencionadas.

La modalidad 4.5G+ hace referencia al momento en el que se cumplen las tres condiciones mencionadas, las que hacen posible alcanzar velocidades de hasta 1Gbps. Hay muchos modelos que afirman ser compatibles con la 4.5G+, pero no tienen la configuración del módem para la red de Telcel, como el Galaxy S8 de Samsung, explica León.

¿Qué teléfonos son compatibles?

Ésta es una pregunta difícil de responder de forma categórica. El único teléfono que actualmente cumple las tres condiciones arriba mencionadas y alcanzar la velocidad de 1 Gbps y además se puede comprar en México es el Xperia XZ Premium de Sony. Telcel dijo que tiene una veintena de equipos compatibles con la red 4.5G disponibles, no obstante, no todos son capaces de llegar a esas velocidades.

Ésta es una lista no oficial de equipos compatibles con la red 4.5G, no todos están a la venta con Telcel y las velocidades que pueden alcanzar corresponden a pruebas en escenarios ideales que no necesariamente corresponden a los que encuentran los usuarios en el uso cotidiano.

La lista oficial de equipos compatibles ofrecida por Telcel es:

Samsung Galaxy S8

Samsung Galaxy S8+

Samsung Galaxy A7 (2017)

Samsung Galaxy A5 (2017)

Samsung Galaxy A8+ (2018)

Sony Xperia XZ Premium

Sony Xperia XZ1

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

A ellos se sumarán el Galaxy S9 y S9+ en cuanto comiencen a venderse en México.

Raúl León de Qualcomm enfatiza que, aunque la lista incluye 10 equipos, por el momento sólo el Xperia XZ1 y el Xperia XZ Premium son los únicos actualmente en venta capaces de alcanzar el Gigabit de velocidad de descarga. Todos los demás son compatibles con una o dos de las condiciones necesarias para operar en la red LTE Advanced, que Telcel denomina Gigared.

Además, hay algunos equipos que teóricamente cuentan con alguna capacidad para operar en la red 4.5G, pero no tienen configuraciones específicas para la red de Telcel, los incluimos en esta lista no oficial:

Apple

iPhone 6s, 6s Plus hasta 300 Mbps

iPhone 7, 7 Plus, hasta 500 Mbps

iPhone 8, 8 Plus y X, hasta 600 Mbps

iPad Pro hasta 450 Mbps

LG

LG G4 y G5, hasta 300 Mbps

LG G6, hasta 600 Mbps

K10, hasta 300 Mbps

V10, hasta 300 Mbps

V20, hasta 600 Mbps

Motorola

Moto X Style, hasta 300 Mbps

Moto Z, hasta 300 Mbps

Moto G5, Moto G5 Plus, hasta 300 Mbps

Moto Z2, hasta 300 Mbps

Moto X4, hasta 600 Mbps

BlackBerry

BlackBerry Priv, hasta 450 Mbps

BlackBerry Passport, hasta 300 Mbps

HTC

HTC 10, hasta 450 Mbps

Huawei

Huawei Mate 10, hasta 1.2 Gbps

Huawei Mate 9, hasta 600 Gbps

Huawei P8, P9, P9 Lite y P9 Plus, hasta 300 Mbps

Huawei P10 y P10 Plus, hasta 600 Mbps

Samsung