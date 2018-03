Telcel lanza su Gigared, hasta 10 veces más rápida que el 4G

Telcel ofrecerá a partir de hoy una conexión hasta 10 veces más rapida y estable a sus usuarios a través de su nueva red 4.5G, denominada Gigared.

Actualmente, el acceso a plenitud sólo está disponible en 10 ciudades y la compañía espera llegar a 76 de las principales urbes del país para finales de año.

“Lo que buscamos con la Gigared es impulsar la conectividad, detonar el Internet de las Cosas y habilitar tener casas y autos inteligentes”, dijo Carlos Slim Domit, presidente del Consejo de Administración de América Móvil.

Por su parte, Daniel Hajj, director general de la compañía, dijo que éste es el inicio de la “era del smartphone, smartcar, smarthome y de la e-educación”.

La red 4.5G, en la cual América Móvil ha invertido 8,000 millones de dólares en los últimos 4 años, es la evolución del estándar de las redes de telecomunicaciones móviles y ofrece una conexión más rápida y estable.

Hajj explicó los tres principales beneficios de la red:

Ofrece voz y video en alta definición. Permite la “hiperconectividad” y abre la puerta para el Internet de las cosas. Entrega una conexión más rapida para servicios que demandan un gran ancho de banda, como videojuegos y consumo de video en 4K.

El directivo detalló que en su red ya hay más de 1 millón de usuarios con teléfonos compatibles y que Telcel ofrece 20 equipos capaces de soportar la red.

No obstante, no todos los equipos tendrán las mismas capacidades de respuesta. Sólo el Xperia XZ Premium de Sony es capaz de alcanzar velocidades de hasta 1 Gigabit por segundo, mientras que el resto de equipos (de los que pueden leer una lista no oficial aquí), tienen velocidades de carga y descarga mucho más limitadas.

La Gigared ya había sido lanzada ya en Austria, República Dominicana y Brasil, y después de México comenzará a ser desplegada en el resto de América Latina.