¿Qué hacer si no puedo pagar mi(s) crédito(s)?

Cuando me preguntan qué hacer si no se puede pagar uno o más créditos pienso de inmediato en las sabias palabras del experto en finanzas personales Gianco Abundiz quien atinadamente dice: “No es más rico el que gana más, sino el que sabe gastar.” Es decir, no importa nuestro nivel de ingresos; si no los sabemos administrar, vamos a tener dificultades económicas.

Lo primero que haría en una situación donde no pudiera pagar adecuadamente mis compromisos sería hacer un diagnóstico para saber exactamente dónde estoy parado y elegir el rumbo a seguir. Ese diagnóstico se llama hacer un presupuesto personal o familiar, en caso de tenerla.

Si desconoces tu nivel de deuda, puedes pedir tu Reporte de Crédito Especial de forma gratuita una vez cada 12 meses en www.burodecredito.com.mx o usando la app de Buró de Crédito para teléfonos móviles con sistema operativo Android o iOS de Apple.

Para hacer tu presupuesto considera tus ingresos fijos y resta a eso tus compromisos de pago fijos como, el pago de la renta, créditos, alimentos, transporte, luz, agua y gas. Luego (esto es muy importante), identifica aquellos gastos que te dan un buen estilo de vida, pero que no son esenciales y puedes reemplazar por otros más económicos o de plano eliminarlos por la situación financiera que atraviesas.

En este punto no vamos a considerar destinar ingresos al ahorro o a la inversión porque el objetivo es superar una situación de adeudo complicada. Lo que sí debemos de considerar es seguir pagando nuestros seguros, pues en caso de tener un percance o enfermedad, nuestra situación económica actual empeoraría.

En este punto ya quitamos los gastos no necesarios, suspendimos temporalmente el ahorro y las inversiones.

¿Te queda suficiente dinero para seguir pagando, por lo menos el mínimo y a tiempo, cada uno de tus créditos? Si es así, fantástico, paga puntual y baja tu nivel de endeudamiento. Estas acciones de pago positivas ayudarán a que tu Reporte de Crédito registre pagos puntuales que generan confianza ante los otorgantes de crédito.

En cuanto tu nivel de endeudamiento llegue a un nivel cómodo, retoma el ahorro, la inversión y date algún gusto responsable.

Es importante saber que, si puedes pagar más del mínimo o ser un totalero, es mejor, ¡adelante! Todo lo que te haga pagar menos intereses es bueno para tu bolsillo. Una vez que te hayas recuperado, no vuelvas a cometer el mismo error de gastar más de lo que tienes disponible y, si vas a pedir un nuevo crédito, escoge el que mejor se ajuste a tus posibilidades.

Ahora bien, en caso de que estas medidas hayan sido insuficientes para poder pagar por lo menos el mínimo y a tiempo tus créditos, tienes dos opciones antes de no pagar del todo y generar intereses moratorios que incrementarán tu adeudo.

La primera opción es que le pidas al otorgante de crédito una reestructura, lo cual quiere decir que el saldo que debes lo partirán en “cachitos más pequeños”, más fáciles de pagar y tal vez con una tasa de interés diferente. Sí, podrías tardar más tiempo en pagar tu adeudo, pero lo pagarás en su totalidad. Tu Reporte de Crédito señalará que reestructuraste tu crédito, pero mientras sigas pagando bien, mantendrás un historial de pago positivo.

La otra opción es pedir una quita, lo cual es menos recomendable, pues es un pago en una sola exhibición que no cubre el total del monto que debes, es decir, hay un descuento sobre tu deuda que no es más que un quebranto para la institución que te prestó. En tu Reporte de Crédito se indicará que obtuviste una quita y se señalará el monto del quebranto. Obviamente eso generará menos confianza en ti a la hora de que solicites un nuevo financiamiento.

Recuerda que el negocio de dar crédito está basado en una buena medida en la confianza. Lo que tú quieres es que tu Reporte de Crédito genere confianza ante los otorgantes de crédito, confianza en que vas a pagarles en tiempo y forma.

Wolfgang Erhardt es vocero nacional de Buró de Crédito, vocero de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Burós de Crédito, y autor del libro “¡Quiero un crédito! Cómo obtenerlo y conservarlo”.

Twitter: @WolfgangErhardt

LinkedIn: Wolfgang Erhardt

