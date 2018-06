Por Beto González*

Es increíble ver cómo pasa el tiempo, hace 33 meses que estuve como Director General de Microsoft en México, una maravillosa travesía de más de 22 años.

Me encuentro en este momento gozando, comprometido y con absoluta confianza en lo que hoy estoy haciendo, me entusiasma el futuro. Sin duda he logrado salirme totalmente de mi área de confort, han sido 33 meses de grandes aprendizajes. Recientemente leí que la clave para la felicidad es el progreso, me siento muy feliz en este momento con los avances y honro los retos que se me han presentado.

Estos 33 meses han sido un torbellino de experiencias, en este período fallecieron dos amigas que eran muy especiales para mí, el año pasado estuve internado en el hospital porque me atacó un virus extraño, estuve muy grave. En el aspecto familiar estamos pasando por retos importantes, inicié mi propio proceso de reinvención, aventurándome a hacer lo que más me gusta, “Inspirar a las personas para que puedan dar la mejor versión de sí mismas. Agradezco por todos los aprendizajes que he estoy viviendo y por las oportunidades que se me están presentado.

Al salir de Microsoft se me ocurrió crear un plan de estudios que he venido siguiendo con mucho entusiasmo y compromiso. Estoy trabajando con excelentes coaches y mentores y al mismo tiempo asistiendo a cursos en distintas academias, habiendo logrado un par de certificaciones, una como conferencista, otra como coach de alto rendimiento. En este tiempo logré lanzar tres conferencias y el taller de #DarLaMejorVersiónDeTi mediante los cuales he impactado a más de 50,000 personas. Hemos venido recopilando una cartera de clientes interesantes y continúo con mi proceso de coaching de alto rendimiento; me mantengo al día en tendencias y hallazgos dentro del mundo digital para poder lanzar próximamente nuestros entrenamientos en línea. Es indiscutible que los resultados de las personas de alto rendimiento son proporcionales a nivel de acción que están tomando en sus vidas, me identifico y me encanta, ratifico que hay mucho camino por recorrer.

Con base en los aprendizajes, reflexiones y una revelación durante la práctica de una meditación, me vino a la mente la siguiente pregunta ¿qué haría yo diferente si regresara mañana a la vida corporativa? interesante reflexión ya que muchos clientes y algunos emprendedores se acercan frecuentemente para preguntarme sobre mi experiencia.

Estas serían las cinco cosas que haría diferente:

1.- Obsesión por los clientes. Se dice fácil, sin embargo, en mis responsabilidades anteriores el entusiasmo y la pasión por nuestros productos me engrandecían y está bien, la realidad es que el orden debe invertirse, la prioridad está en desarrollar un interés genuino por las necesidades del cliente y de los socios, después el de tus productos. ¿Qué es lo que realmente necesitan tus clientes? Es indispensable obsesionarte en construir propuestas de valor que sean irresistibles para que cumplas y/o logres exceder sus necesidades. En mis reuniones diarias de trabajo reinaría la pregunta ¿qué es lo que realmente quieren nuestros socios y clientes? Ésta debe ser la estrella que te guíe a tus más importantes decisiones en el negocio.

¿Cuándo fue la última vez que hiciste una investigación de mercado? ¿un ejercicio genuino para escuchar a tus clientes?

¿Qué acciones tomaste que mejoraron la oferta o las propuestas actuales con base al estudio que se realizó?

¿Con qué frecuencia te reúnes con los empleados que están constantemente en el frente con tus clientes? ¿vendedores, con las personas de atención en los centros de llamadas? ¿qué te dicen? ¿qué retroalimentación te dan? ¿qué puedes hacer diferente?

¿Quiénes son las personas o modelos por seguir en tu organización que están haciendo un extraordinario trabajo con tus clientes? ¿cómo los puedes ayudar más? ¿cómo otros pueden aprender de ellos?

Cuando hay conversaciones internas importantes sobre tus productos y ofertas, ¿qué preguntas se hacen? se preguntan, ¿qué es lo que realmente buscan los clientes?

Después de cumplir las expectativas de los clientes, es fundamental analizar si se pueden exceder, si hay posibilidad, es el momento de hacerlo.

¿Qué entrenamientos y capacitación estás dando a tus empleados para que puedan servir mejor? ¿cuál es la frecuencia de este entrenamiento?

Hay muchas cosas que nos podemos cuestionar para mejorar y marcar la diferencia con los clientes, el secreto es sencillo, obsesión por tus clientes. La complejidad es el enemigo número uno de la ejecución en las organizaciones. Estoy consciente que hay empresas y personas con mucha experiencia que entienden mejor que yo lo que estoy diciendo, te invito a que me ayudes a enriquecer este blog con tus perspectivas, a que aportes ideas de lo que hacen en tu organización y nos compartas ejemplos de lo que haces por tus clientes, ¿cuál es tu mejor practica?, compártela.

2.- Obsesión por mi energía y por ende mi resultado productivo. Considero que el mayor reto para las personas en su día a día es el nivel de su energía, la estamina física y mental para poder enfrentar los retos de su vida personal y profesional. Es decir, cómo podemos generar nuestra propia energía para mantenernos en óptimos niveles de rendimiento y además tener la claridad para enfocarnos en lo importante y no en lo urgente. Las personas de alto rendimiento destinan entre el 50% y el 70% de su tiempo en lo importante y no en lo urgente, dedican su atención a lo que aporta a sus metas y sueños, tienen una gran habilidad en saber decir no. Como presidente de una multinacional me consideraba una persona disciplinada, era estricto con mis hábitos y rutinas de salud, me mantenía en forma para poder enfrentar los retos de la vida corporativa, sin embargo, ahora que he estado aprendiendo y observando a otras personas de éxito, me percato que existen otros métodos los cuales estoy incorporado y que sin duda me hubieran ayudado a manejar mi estrés y mi ansiedad a un siguiente nivel. Hoy he aprendido a generar mi propia energía física y mental, entiendo que existe una diferencia importante entre productividad y tu resultado productivo. El arte reside en que comandes tu tiempo en lo personal y en lo profesional de tal forma que alcances niveles superiores al 50% del tiempo destinado a lo importante y no urgente.

Hábitos de alto rendimiento que he integrado y que comparto en mi proceso de coaching:

o Tomar 20 oz de agua como mínimo después de despertarte por las mañanas.

o Agradece en cuanto tus pies toquen tierra. Doy gracias por ….

o Estira tu cuerpo, actívalo durante 5 minutos.

o Ejercítate al menos 10 minutos diarios. Si puedes más tiempo fantástico, sin embargo, hoy existen rutinas que te pueden llevar a un siguiente nivel con sólo 10 o 20 minutos al día. Combinar rutinas es recomendable, al menos 2 de cardio y 2 de alta intensidad a la semana, salir a caminar, el tiempo no debe ser un pretexto.

o Planifica tu día: es la clave. ¿Qué preguntas te haces por la mañana? ¿qué es lo que tienes que lograr hoy con base en tus proyectos y objetivos más importantes personales y profesionales? Es fundamental dejar de lado tu inbox y las redes sociales, tu WhatsApp, la prioridad es planear tu día. Aquí te comparto técnicas para planificar tu día y enfocarte en lo más importante, debes plantearte, ¿cuáles son las cosas más importantes que debo lograr hoy, pase lo que pase?

o Ten reuniones de 45 a 50 minutos, máximo 70 minutos (no recomendable)

o Toma descansos de 4 a 10 minutos cada 50 a 70 minutos.

o Toma agua y haz ejercicios de respiración para oxigenarte y elevar tu energía. Cuando lo haces consistentemente y bien notarás que tus siguientes 50 minutos serás más productivo. Inténtalo 10 días consecutivos y verás la diferencia. Configura tu celular en espacios de 50 minutos y comienza a hacer pausar.

o Deja los problemas fuera de casa, #Dalamejorversióndeti con tu familia, con tu pareja.

o Destina de 7 a 8 horas diarias de sueño.

Aquí sólo enlisto algunas ideas de las más sencillas y poderosas, estaré creando webcasts para hablar al respecto. Te invito que te unas a ellos, o bien a que conozcas mi programa de coaching de alto rendimiento, comparte tus ideas con todos, ¿qué te gustaría aprender?

3.- El poder de tu círculo de proximidad, pensamientos positivos. ¿Quiénes son las personas que están cerca de ti? ¿de quienes estás aprendiendo? La influencia y la persuasión son un arte, es importante desarrollar mejor estas habilidades, establecer relaciones positivas es fundamental para alcanzar tus metas y sueños en la vida. Este círculo de proximidad debe conformarse por aquellas personas que te van a llevar a un siguiente gran nivel, vas a aprender a ver el éxito en otros y a obsesionarte por crecer. Sumo a esta idea el reto de educar a nuestra mente a mantener consistentemente pensamientos positivos y esto es clave, comienza con la gente que te rodea. No quiere decir que seas sobre optimista, lo que quiero transmitir es que ninguna buena idea en el mundo viene de pensamientos negativos. Cuida a la gente que está a tu alrededor, revisa los libros que lees, pon atención en la información a la que tienes acceso en redes sociales, mantén sana tu mente. Aporta en tu círculo de influencia.

En este momento somos el promedio de las cinco personas con las que más compartimos nuestro tiempo conversando, interactuando, aprendiendo.

¿Quiénes conforman tu círculo de proximidad?

¿Qué puedes aprender de ellos?

¿Qué pueden aprender de ti?

Expresa tus sueños, tus metas, tus emociones, tus miedos, fluye y aprende.

Toma acción masiva por tu vida personal y profesional.

Conozco personas que hacen esto espectacularmente. Te invito a compartir tus ideas, ¿qué funciona para ti? Este es uno de los temas más importantes que tratamos en nuestros talleres de #Darlamejorversióndeti, el poder de la influencia en los demás.

4.- Obsesión por ayudar a los demás. No se trata sólo de mí o de mi empresa, se trata de nosotros. Si bien una de mis fortalezas es el enfocarme en responsabilidad social, no es suficiente, ahora con más detenimiento he comenzado a ver las necesidades que hay en nuestra sociedad, me obsesiona la idea de que lo que hacemos no es suficiente, siempre hay más, es indispensable sumar a más personas a pensar, a aportar, a influir, a accionar, hay tanto por hacer…. Durante mi gestión en Microsoft, construimos un equipo maravilloso, creamos una iniciativa que llamamos www.elevemosmexico.org la cual ha trascendido, me siento muy orgulloso de haber sido parte importante en su creación. Actualmente estoy como vicepresidente de la fundación de Ojos que Sienten. Asimismo, estoy como tesorero en la US Mexico Fundation. Hoy intento ayudar en la medida de mis posibilidades, de mi experiencia y de mi perspectiva a personas que hoy no tienen a su alcance los medios económicos para tomar mis programas. A pesar de mis colaboraciones, pienso que no es suficiente, la suma de todo lo que hagamos cada uno de nosotros es lo realmente hará la diferencia.

¿Qué estás haciendo tu por los demás?

¿Cuál es la estrategia de responsabilidad social de tu empresa?

¿Estás involucrado en algún programa de impacto social?

¿Participas en algún comité de responsabilidad social de tu empresa o en el consejo de alguna fundación? ¿eres voluntario?

Todos podemos aportar dinero, tiempo y sobre todo ideas, nuestro mundo está siendo cuestionado, es la era del ser y dar. ¿Qué puedes hacer hoy lo demás?

¿Cuál es tu causa?

Conozco a gente maravillosa que está haciendo cosas impresionantes por la sociedad, lo tienen en su DNA, es parte integral de las iniciativas en sus empresas. Compárteme tus ideas, ¿qué estás haciendo? ¿qué te motiva? ¿cuál es tu sueño? Estoy asociándome con un gran amigo, Rubén Illoldi, para ofrecer servicios de asesoría, consultoría, habilidades del futuro para que más jóvenes y empresarios nos sumemos a desarrollar iniciativas por nuestra sociedad. Juntos podemos hacer grandes cambios, requerimos Líderes de la Nueva Era. ¿Qué ideas tienes?

5.- El único fracaso es no aprender. En la vida corporativa se encierra uno en sus metas y objetivos, vives en una pequeña prisión, es un arte buscar el tiempo para uno mismo. Sin embargo, sí se puede, tienes que obsesionarte para encontrar tiempo para ti, para aprender, crecer y progresar. Pienso que es otra de mis fortalezas, buscar tiempo para mí, sin embargo, ahora que he conocido a personas de alto rendimiento me han dejado sorprendido con sus rutinas y sus hábitos diarios, es algo que nunca termina. Se requiere de disciplina, compromiso y acción.

Lee al menos 30 minutos diarios, si tienes el hábito excelente, si no, comienza ahora. En temas que te enriquezcan, te entretengan, que aprendas en lo personal y profesional.

Contacta a un coach o mentor, es fundamental aprender de otras personas, perspectivas externas pueden provocar cambios importantes en tu vida.

Reserva un espacio en tu agenda una vez a la semana que se llame “frenar para acelerar”, tómate de una a dos horas para reflexionar acerca de lo que hiciste en la semana, sobre tus proyectos, lo que está pasando en tu vida personal, en qué debes enfocarte en tu vida profesional, proponte escuchar a otras personas y ser humilde cuando te brinden retroalimentación.

Aprovecha el camino a casa escuchando audiolibros o podcasts que te enriquezcan. Nutre consistentemente tu mente con buenas ideas.

Inicia tus sesiones con tu equipo de trabajo resaltando lo positivo, inmediatamente después habla sobre qué quisieras que fuera diferente. Desarrolla el hábito de la escucha activa.

Una vez al año o dos (ideal) busca entrenamientos fuera de tu oficina, procesos de inmersión donde puedas especializarte en algún tema de interés para ti. Si la compañía no te paga esto, ahorra y págate al menos un curso o seminario al año, es tu vida, es tu futuro. Dedica recursos y tiempo para prepararte.

La vida moderna corre a ritmos acelerados, el pretexto #1 que escucho en mis clases o procesos de coaching es “no tengo tiempo”, esta es la principal creencia por la que no desarrollamos hábitos de aprendizaje frecuentes. Tú comandas tu vida, tienes el control, decides en qué te tienes que enfocar. Conozco personas con hábitos de aprendizaje impresionantes que me han dejado sorprendido. Comparte tus ideas, tus hábitos, ¿qué funciona para ti? En mis talleres y procesos de coaching enfatizamos mucho en el aprendizaje continuo. Esta es una habilidad de los Líderes de la Nueva Era.

Espero que estas pequeñas reflexiones te puedan apoyar y te inviten a tomar acciones concretas para mejorar o bien reforzar tus hábitos y rutinas diarias.

En estos cinco puntos me estoy enfocando en este momento de mi vida profesional, sin duda, viendo hacia atrás, me hubieran llevado a un siguiente nivel en mis responsabilidades.

Juntos sigamos creciendo y enriqueciéndonos para un mejor futuro.

Nuestro éxito será proporcional al nivel de acciones que tomemos en nuestra vida.

#Dalamejorversióndeti en todo lo que haces.

*Coach en Alto Rendimiento

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.