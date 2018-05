¿Qué hay detrás de los Hot Days de Walmart?

Con la finalidad de fortalecer su estrategia omnicanal (lo que significa estar para los clientes por cualquier canal de venta en todo momento), Walmart lanzó su campaña Hot Days, con la que espera ofrecer hasta el 3 de junio ofertas tanto en su plataforma de comercio electrónico como en la tienda.

Este año, el gigante minorista no participó en el Hot Sale, la mayor campaña de comercio electrónico que organiza la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) del 28 de mayo al 1 de junio de 2018, sin embargo, Walmart asegura que todavía es parte del organismo.

“Habíamos participado en las ediciones anteriores del Hot Sale y seguimos siendo parte de la AMVO, pero este año por primera ocasión salimos con una campaña diferenciadora que se llama Hot Days, que siguiendo la estrategia omnicanal de la compañía, los consumidores no sólo encuentran ofertas en línea, también en tienda. Es una apuesta diferenciada para satisfacer los nuevos comportamientos de compra”, comentó Gabriela Buenrostro, subdirectora de Comunicación Corporativa de Walmart de México y Centroamérica, en entrevista.

La campaña de la cadena de supermercados arrancó el 24 de mayo y terminará el 3 de junio, tiempo en el que esperan que las categorías como hogar, vinos y licores, electrónica y tecnología, línea blanca, electrodomésticos, deportes, abarrotes y consumibles tengan un buen desempeño.

PUBLICIDAD

En los Hot Days participan los cuatros formatos de la empresa: Sam´s Club, Superama, Walmart Supercenter y Bodega Aurrerá.

“Las ventajas que vemos es que hoy un cliente no compra de una sola manera, sino que lo hace de varias. En esa estrategia de no sólo poner a disposición las plataformas digitales, también agregamos al plan las tiendas y los clubes de precio, para que también ahí puedan encontrar mercancía diferenciada, Lo vemos como un plus de esta campaña en beneficio de los consumidores”, dijo Gabriela Buenrostro.

La empresa espera ver reflejado los resultados de esta temporada y del Día de las Madres en el reporte de mayo de este año.

El pasado marzo, el gigante de supermercados inauguró su primera tienda omnicanal en México, donde el cliente puede comprar de manera física, como tradicionalmente se hace, o pedir por la página de internet y recogerlo en el supermercado.

Esta estrategia permitirá al gigante minorista tomar ventaja ante competidores como Amazon, líder en comercio electrónico y quien el año pasado se metió en el terreno de Walmart tras la compra de los supermercados Whole Foods Market en Estados Unidos.

Al mismo tiempo, la firma trabaja en el desarrollo de tecnología para su aplicación móvil Súper en minutos, la plataforma de comercio electrónico y en mejorar la experiencia omnicanal, para lo cual destina alrededor de 2,087 millones de pesos (mdp) este año.

Te recomendamos: El arsenal digital de Walmart en México es de 2,000 mdp