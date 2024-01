Que no te espanten: no hay nuevos impuestos para las pensiones en México

No hay nuevos impuestos para las pensiones en México, contrario a lo que afirman usuarios de redes sociales en un mensaje que advierte, sin pruebas, del supuesto cobro del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a partir de 2024 en este tipo de ingresos.

EFE recibió una consulta sobre una cadena que señala que desde este año los pensionados y jubilados “deberán de pagar de manera obligatoria el ISR como si sus ahorros para retiro fuera equivalente al cobro de salarios u honorarios profesionales”.

El escrito, aparentemente firmado por un abogado laboral, también circula en Facebook y X (anteriormente Twitter), afirmando que lo anterior es orden del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Dicho texto en forma de carta fue compartido en varios grupos de Facebook y páginas web con titulares engañosos como: “Obligarán a jubilados y pensionados a pago de ISR en 2024”, sin aportar evidencias para demostrarlo.

Los pensionados no tienen la obligación de pagar nuevos impuestos en México, de acuerdo con la legislación vigente. El ISR solo se aplica al excedente de pensiones que superen las 15 Unidades de Medida (UMA) mensuales, pero esto no es nuevo, está en la ley desde 2013, según confirmó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), entidad encargada de las pensiones, y explicaron especialistas en derecho laboral e impuestos.

Según la ley del ISR, en el Artículo 93, fracción VI, los ingresos exentos del ISR incluyen “las jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, así como las pensiones vitalicias u otras formas de retiro (…) cuyo monto diario no exceda de quince veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente”.

La Dirección de Prestaciones Sociales del IMSS, precisó que dicho monto se calcula con base en el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), en vez de salarios mínimos generales.

Por ejemplo, “considerando el valor actual de la UMA de 103.74 pesos, el exento mensual para la totalidad de los ingresos por jubilaciones, pensiones y haberes de retiro es de 47,305.44 pesos, es decir, las pensiones que se encuentran por debajo de esta cantidad están exentas del pago del ISR”, explicó la institución del Gobierno a cargo de las pensiones.

Además, el IMSS confirmó que “el exento de las pensiones y jubilaciones que indica la Ley está vigente desde el 11 de diciembre de 2013 y hoy en día no hay ninguna modificación en la citada Ley”.

¿Cómo se cobra el ISR a las pensiones en caso de que rebasen el límite?

El director del despacho Pérez Góngora & Asociados y especialista en materia fiscal, Juan Carlos Pérez Góngora, puntualizó que tomando en cuenta el nuevo valor del UMA que entrará en vigor en febrero de 2024 (108.57 pesos mexicanos), multiplicado por 30 días, y luego por 15 (UMAs), el límite para la exención sería de alrededor de 49,500 pesos.

Si es mayor a ese monto, se calcula “igual que salarios con la tarifa mensual progresiva del artículo 96 de la ley del ISR”, detalló. Por ejemplo, si el ingreso por pensiones es de 50,000 pesos, se pagaría la retención correspondiente al excedente, no al total. En este caso, sobre 500 pesos.

Esto aplica para todo tipo de pensiones, tanto públicas como privadas, según la mencionada ley, así como provenientes de uno o más patrones, precisó el experto.

Muy pocos tiene pensiones gravadas con ISR

Por otro lado, Manuel Fuentes, profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y especialista en derecho y política laboral, señaló que este impuesto aplica para una minoría, ya que la mayor parte de la población percibe pensiones que rondan el salario mínimo.

“Podría estar afectando a un porcentaje muy bajo de todos los pensionados”, señaló y agregó que “la mayoría tiene salario mínimo general, son pensiones muy pobres”.

Según las estadísticas del Registro Electrónico de Planes de Pensiones, publicadas en octubre de 2023 por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), entre la población activa en el SAR en 2021, apenas el 5% cotizaba pensiones mayores a los 15 UMAs.

Por último, no hay ningún registro de anuncios recientes por parte del presidente López Obrador sobre cambios fiscales para las pensiones u otros ingresos similares, como señala falsamente la cadena.

En resumen, el Gobierno no aplicó nuevos impuestos a las pensiones. Los jubilados en México no están obligados a pagar el ISR, con excepción de aquellas pensiones mayores a las 15 UMAs mensuales. Sin embargo, esto no es novedad, puesto a que ha permanecido en la ley desde 2013.

Con información de EFE

