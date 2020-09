Que siempre no se va: Messi se queda en el Barcelona

El astro argentino Lionel Messi acabó con los rumores y aseguró que no saldrá del Barcelona, club en el que milita desde su debut en 2004 y con el que ha obtenido prácticamente todos los trofeos en el balompie europeo.

En entrevista para Goal el argentino habló de su futuro y fue directo: “Jamás iría a juicio contra el club de mi vida, por eso me voy a quedar en el Barcelona”.

Primero se le cuestionó por el tiempo en que tardó en pronunciarse sobre su futuro en el club, el cual comenzó a ser tema de análisis y rumores tras la estrepitosa derrota contra el Bayern Münich a mediados de agosto, a lo que el diez blaugrana contestó:

“Primero porque después de la derrota de Lisboa fue muy duro. Sabíamos que era un rival muy difícil, pero no que íbamos a terminar de esa manera, dando esa imagen tan pobre para el club y para el barcelonismo. Dimos muy mala imagen. Estaba mal, no tenía ganas de nada. Quería que fuera pasando el tiempo para después salir a aclarar todo”.

Checa esta fotogalería: Lionel Messi, de niño promesa a un ‘crack’ de sueldo estratosférico

Sobre la situación del deseo de salir del club no negó nada, explicó que era un opción que sí paso por su cabeza.

“Fue un año muy complicado, sufrí mucho dentro de los entrenamientos, en los partidos y en el vestuario. Se me hizo muy difícil todo y llegó un momento que me planteé buscar nuevos objetivos, nuevos aires. No vino a causa del resultado de Champions ante el Bayern, la decisión llevaba pensándola mucho tiempo. Se lo dije al presidente y bueno, el presidente siempre dijo que yo al final de temporada podía decidir si me quería ir o si me quería quedar y al final no terminó cumpliendo su palabra”.

Sigue la información sobre la economía y los negocios en Forbes México

Además dejó en claro que en este dilema no tiene nada que ver el dinero, como apuntaban rumores pues el jugador ya ha tenido varias renovaciones en su contrato.

“Siempre antepuse el club antes que cualquier cosa (…) ¿El dinero? Todos los años pude irme y ganar más dinero que en el Barcelona. Siempre dije que esta era mi casa y era lo que sentía y siento”, comentó.

Para finalizar la estrella de Barcelona aclaró varios rumores que lo acusaban de amenazar al club con ir a juicio con tal de cumplir su deseo de salir

“Me ha dolido mucho que se publiquen cosa en contra mía y sobre todo, que se publiquen cosas falsas. O que se llegase a pensar que podía ir a juicio contra el Barça para poder beneficiarme. Nunca haría una cosa así“, concluyó el jugador argentino.

Te puede interesar: Las consecuencias económicas que tendría la salida de Messi del Barcelona