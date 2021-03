¿Qué tan paritario es el gabinete de AMLO?

Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha presumido estar a favor de las mujeres y para demostrarlo puso a nueve de ellas al frente de secretarías de Estado, especialistas señalan que eso no es suficiente, pues a ellas se les ha restado visibilidad en el gabinete y les restan funciones como en el caso de la titular de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero.

La politóloga Ivonne Acuña Murillo señaló que si bien es importante que en la mitad del gabinete haya mujeres, pues es la primera vez que en un sexenio hay este tipo de representación, adolece de una falta de perspectiva de género.

“Ahí falta perspectiva de género. En el caso de la secretaria de Gobernación, el presidente le ha restado funciones, el recorte que se le hizo el año pasado de 90% creo que con eso es suficiente para amarrarla de manos”, comentó.

La también especialista en Estudios de la Mujer mencionó que a la titular de la Segob le quitaron funciones y fueron delegadas al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien se ha encargado de temas, como migración, compra de vacunas contra Covid-19 hasta de seguridad.

“No basta con que Sánchez Cordero se declare feminista si la política general de gobierno es atender problemas sociales sin una perspectiva de género. No es un gobierno feminista, no es un gabinete feminista, porque no son las secretarias de Estado las que están imponiendo esa visión de género en las políticas publicas; las políticas publicas responden a la visión del presidente”, señaló.

Mientras, Guadalupe Peña González, especialista en Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, mencionó que el presidente ha minimizado la participación de las mujeres y sólo lo ha esparcido de “forma nominativa” al nombrar a 9 mujeres al frente de las secretarias de Estado sin dejarlas tomar decisiones.

“Si el propio presiente minimiza la participación de las mujeres, solo lo hace de forma nominativa; es decir, las designan a ciertos puestos, pero no las deja tomar decisiones. Obviamente, eso se replica a nivel nacional, en los mismos partidos, en las mismas instituciones. Estamos hablando simplemente el cubrir con el requisito, pero la toma de decisiones sigue siendo de los hombres”, enfatizó.

Mencionó que la titular de la Segob no toma decisiones en temas que le deberían corresponder como la política interior del país, sino es el mandatario quien resuelve esto, o Ebrard, quien se ha convertido en el “supersecretario”.

“Está faltando efectividad al gabinete y a las titulares de las mismas. Sí están ahí, pero no pueden tomar decisiones, no pueden decir nada que comprometa las posturas conservadoras del presidente, que contradiga el presidente”, señalo.

Por otra parte, Ana Claudia Martínez, de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tec de Monterrey, resaltó que si bien se ha dado mayor difusión a la labor de la Cancillería o de Hacienda, la Segob ha fortalecido el acercamiento del gobierno federal con las organizaciones de la sociedad civil.

“Tratando de ser lo menos subjetiva, lo que sí es muy visible en medios de comunicación de los titulares de ciertas secretarías que en otros sexenios no era así de común, en otros sexenios, la Segob era la gente que aparecía cuando el presidente no podía y en este caso, no hemos visto a una secretaria al menos apareciendo de esa manera, con una presencia fuerte. En cambio hemos visto mucho a Hacienda y Relaciones Exteriores”, comentó.

En contraste, destacó el papel de la titular de Gobernación en la promoción de espacios de diálogo y atención en las políticas en relación con los reclamos de las organizaciones civiles.