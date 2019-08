Quedarían libres los policías que violaron a una menor en CDMX

Mientras prosigue la investigación por la presunta violación de una menor de 17 años, por parte de policías mientras regresaba a su domicilio a pie, la Procuradora General de Justicia, Ernestina Godoy, afirmó que al momento no existe imputación directa.

“Seguramente si no hay una imputación directa y no tenemos la posibilidad de integrar la carpeta con lo que tenemos para poder hacer una imputación van a tener que regresar a su trabajo, no vamos a fabricar culpables”, expresó la Procuradora General de Justicia después de la reunión de gabinete de seguridad.

A través del portal de MSN se indicó que de no poderse integrar debidamente la carpeta de investigación no habrá razón para mantener resguardados a los elementos ubicados la madrugada del sábado pasado cuando ocurrió el ataque contra esta joven de 17 años.

El portal añadió más declaraciones de Godoy, en línea de “si no podemos integrar la carpeta y no hay una imputación, no hay razón para que los separen. Por eso estamos viendo que es lo que tenemos nosotros en la carpeta para poder hacer la imputación. Vamos a respetar sus tiempos, su proceso”.

