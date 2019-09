El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, encabezada por Claudio X. González, de querer sabotear legalmente al gobierno federal.

“Son los que promueven los amparos en contra de las obras, no quieren que hagamos nada, están molestos, quieren que siga el mismo régimen de corrupción defendiendo el proyecto del aeropuerto en el Lago de Texcoco, que era el saqueo más grande que se tenía preparado, el atraco más grande que se iba a hacer el pueblo y la nación”, señaló el presidente durante su conferencia mañanera.

De acuerdo con López Obrador, este organismo quiere que continúe el sistema corrupto de los sexenios pasados.

“Yo no está permitido robar, ya no se pueden hacer negocios jugosos al amparo del poder público, estaban acostumbrados a mandar a no pagar impuestos y todavía se situaban como jueces suponiendo que se llamara Mexicanos Contra la Corrupción le preguntaría ¿qué hicieron si la corrupción estaba legalizada en la época en que ellos combatían la corrupción porqué no hicieron nada?”, afirmó el mandatario.

El grupo al que hace alusión AMLO está conformado por ciudadanos, empresarios y abogados que integraron 147 juicios de amparo para detener la construcción del aeropuerto Santa Lucía y evitar que se concluya totalmente la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

Se trata del colectivo #NoMásDerroches encabezado por el organismo Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, e integrado por Causa en Común, México Unido Contra la Delincuencia, Consejo General de la Abogacía Mexicana, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, además de un grupo de abogados.