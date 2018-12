Reaparece Kevin Spacey al más puro estilo de ‘House of Cards’ ante nueva acusación

Reuters; A través de un extraño video que él mismo posteó en sus redes sociales, el actor Kevin Spacey tuvo una sorpresiva reaparición pública, después que fuera acusado de abuso sexual de un adolescente en un bar en Massachusetts hace más de dos años.

Spacey deberá presentarse en el Tribunal de Distrito de Nantucket el 7 de enero por un cargo de asalto sexual y agresión a una persona que tiene al menos 14 años de edad, según documentos judiciales y una declaración emitida por el fiscal de Distrito de Cape and Islands, Michael O’Keefe.

En un video donde busca encarnar al personaje con el cual protagonizó la serie “House of Cards”, Frank Underwood, hizo frente a los cuestionamientos judiciales por los cuales tendrá que enfrentar cargos el próximo 7 de enero en Massachusetts (Estados Unidos).

“Pese a todo lo que se dijo, los titulares de prensa, a culparme sin ningún juicio e incluso pese a mi propia muerte, me siento bien y estoy confiado en que algún día conocerán la verdad”, señaló. “Ahora que lo pienso, nunca me vieron morir ¿o sí? Las conclusiones pueden ser muy engañosas”, señala parte del video titulado ‘Déjenme ser Frank’.

Let Me Be Frank https://t.co/OzVGsX6Xbz

— Kevin Spacey (@KevinSpacey) December 24, 2018