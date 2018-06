Reclamos hacia sucursales bancarias crecieron 16% en 2017

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) informó que el año pasado registró un millón 33,057 reclamos hacia sucursales bancarias, cifra 16% superior respecto al 2016.

De acuerdo con el Micro Sitio de Sucursales Bancarias de Condusef y con datos del reporte regulatorio R27, del total de las quejas inscritas en el 2017 hacia los pisos de atención de la banca múltiple, 68.2% derivó por operaciones de retiro de dinero; 18.5% por pagos y depósitos; 3.2% por errores (operativos del cliente o del banco); y 3.1% por cobro de comisiones, detalló Notimex.

Asimismo, 2.2% fueron por circunstancias bajo el argumento de compras no reconocidas; 1.7% por robo de identidad; 0.4% por transferencias y 0.3% por otro tipo de operaciones.

De los 704,536 reclamos por causa de retiro de dinero según el portal digital cuya cantidad fue 14 por ciento mayor respecto el año precedente, 481,592 resultaron por no entregar la cantidad solicitada y 222,944 por ser considerado por el usuario un retiro no reconocido.

Por su parte, sobre el tema de las 191,529 quejas por pagos y depósitos efectuados en sucursal bancaria, 100,403 se argumentaron por ser un pago no acreditado; 85,283 por depósito no acreditado y 5,843 por pago no duplicado.

Si bien por motivos de errores operativos y de comisiones se reportaron 33,171 y 31,557 reclamos, ambas causas reflejaron una disminución interanual de 3.0 y 13%.

En contraste, las 18,061 quejas por robo de identidad donde 13,966 fueron por productos no reconocidos y cuatro mil 95 por suplantación de identidad, en términos generales en número implicaron un alza anual de 148%.