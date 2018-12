Red Dead Redemption 2, épica del Viejo Oeste

Las historias del Salvaje Oeste han sido un atractivo tópico para los videojuegos desde que éstos existen, principalmente por la naturalidad con que presentan escenarios para duelos de pistolas. No es sorpresa que una de las franquicias más exitosas y aclamadas de la historia sea una simulación de esta época, cada vez más detallada, realista e inmersiva.

Luego de ocho largos años de espera, Rockstar Games puso en el mercado la tercera entrega de su serie Red Dead, llamada Red Dead Redeption 2 (PlayStaion 4 / Xbox One), que es una precuela del segundo título de la serie. Lanzado el 26 de octubre, este título ya ha roto numerosos récords, vendiendo 17 millones de copias en sus dos primeras semanas, y generando ganancias calculadas en 725 mdd. El instantáneo éxito financiero de Red Dead Redeption significó que en esas dos semanas superó las ventas totales de su antecesor de 2010, pero este juego no sólo ha triunfado en ventas, sino también ante la crítica.

Red Dead Redeption 2 es un juego de acción en un mundo abierto tematizado en el Viejo Oeste. Cuenta con una estructura narrativa abierta que, si bien no obliga al jugador a progresar con la historia, le da una amplia variedad de aventuras y tramas que elegir; además, por obvias razones, éste es un videojuego de disparos. Su mundo abierto no sólo es uno de los más grandes jamás creados, con estimaciones de 75 kilómetros cuadrados, sino uno de los más realistas y detallados. De hecho, es absurdamente detallado.

Este título nos coloca en el año 1899, en un área de los Estados Unidos que representa el suroeste que va desde Luisiana hasta California, pasando por Tejas, pero compuesta de cinco estados ficticios. Tomamos el lugar de Arthur Morgan, un experimentado forajido que es parte de la pandilla de los Van der Linde, liderada por el carismático Dutch. Esa pandilla es un grupo de bandoleros que ha formado una comuna con fuertes valores familiares, que al principio del juego se encuentra en una situación precaria, ya que una operación que salió mal los dejó en bancarrota y perseguidos por la ley y grupos enemigos.

El objetivo de Red Dead Redeption 2 es ayudar a tu pandilla a salir de esta situación, para en un futuro lograr retirarse de la vida delincuencial. El año en que se lleva a cabo el juego es bastante importante, ya que se encuentra en el pleno declive del Salvaje Oeste, dando paso al a modernidad del siglo XX; esto significa que los forajidos ya no eran vistos ni como ciudadanos normales, ni como, héroes, sino como peligrosos delincuentes de los cuales el gobierno se necesita deshacer para el progreso de la civilización. Arthur es un fiel y veterano miembro de la pandilla, la cual ha sido su vida entera desde que era apenas un niño, por lo que es un experto pistolero, peleador, cazador y aventurero. Él es la mano derecha del líder, por lo que está al frente de las operaciones del grupo.

El juego comienza con una especie de tutorial introductorio de un par de horas, en el que estamos forzados a completar una historia que nos familiariza con las mecánicas básicas, la trama y los personajes de Red Dead Redemption 2. Quienes jugaron la entrega anterior, rápidamente reconocerán a su protagonista, John Marston, como miembro de los Van der Linde, sólo que más joven y en una situación muy distinta.

Una vez que hemos completado esta sección, podemos ir a donde queramos y hacer lo que sea. Prácticamente todo el mundo está disponible para ser explorado, con una cantidad abrumadora de cosas por hacer. Para progresar en la historia principal, necesitamos convivir con los miembros de la pandilla, que nos invitarán a distintas misiones, que pueden ser desde robos, secuestros, misiones de rescate o simplemente salir de cacería.

Como en un típico juego de esta naturaleza, nuestra progresión dependerá de nuestros recursos y cómo trabajemos su sistema de economía. Necesitamos conseguir dinero para comprar caballos, armas, municiones, víveres, ropa, accesorios, pagar servicios, o ayudar financieramente a la pandilla.

El nivel de detalle en los sistemas del juego es fascinantemente realista. Por ejemplo, no es lo mismo tomar café que beber alcohol, o dejar a nuestro personaje desaliñado, que darle un corte de cabello cuando la barba y el pelo le crecen con el paso del tiempo. Incluso la alimentación de nuestro personaje afectará en su peso y desempeño físico; lo mismo sucede con los caballos.

Para obtener dinero, podemos asaltar a otras personas, cobrar recompensas, hacer atracos o comerciar con los objetos que tenemos. Para sobrevivir podemos ya sea comprar alimentos, o salir de pesca o cacería. Si, por ejemplo, matamos un animal, podemos llevarnos su cuerpo para utilizar su carne y piel, o venderlo; pero si pasa mucho tiempo antes de que lo podamos vender, éste se echará a perder, y ya no tendrá valor comercial.

El paso del tiempo es fundamental el Red Dead Redemption 2, ya que hay aventuras que no se pueden realizar igual de noche que de día: por ejemplo, salir de cacería con luz puede ser mejor dependiendo del lugar. Pero si queremos infiltrarnos en un lugar sin ser vistos, es mejor hacerlo de noche. Si necesitamos descanso, o esperar el paso del tiempo por alguna razón, podemos acampar casi en cualquier lugar y dormir cuantas horas sean necesarias.

Al ser un mundo tan grande, el caballo es vital para transportarnos. No importa cuántos caballos tengamos, siempre podemos tener al principal siguiéndonos a todas partes, al cual podemos llamar con un silbido para que nos asista. No sólo se trata de un medio de transporte, sino que es donde guardamos las cosas que no podemos cargar en la bolsa de Arthur. Otro gran toque de realismo es que podemos crear una relación con nuestro caballo mediante la interacción y el paso del tiempo; éste no responderá de la misma forma si lo tratamos de forma abusiva, a que si lo acariciamos y ayudamos a calmar.

El nivel y forma de interacción con los personajes también es bastante interesante y profundo. Prácticamente podemos hablar con cualquier personaje que encontremos; si nos topamos con alguien el camino, podríamos sólo saludarlo, pero también podemos amenazarlo e insultarlo; esto puede causar que nos ataquen, o que huyan, lo cual constantemente nos puede poner en duelos y persecuciones. Por el otro lado, hay un sistema de justicia que nos obliga a comportarnos cuando estamos en lugares muy poblados, ya que, si cometemos un crimen, habrá testigos que nos denunciarán, ocasionando que la ley nos busque y haya un precio cada vez más alto por la cabeza de Arthur.

Durante los últimos años, han llegado al mercado numerosos videojuegos de mundo abierto, cada vez más realistas y amplios. Sin embargo, Red Dead Redemption 2 se encuentra en otra categoría, al presentar un nivel de detalle, amplitud y profundidad que será muy difícil de superar por algún estudio que no sea Rockstar Games. Mi experiencia de juego ha sido de una semana, y aún hay una cantidad de aventuras por hacer considerable; completar la historia principal del juego, toma alrededor de 40 horas, mientras que completar todos sus aspectos se coloca arriba de las 100. Definitivamente ésta es una experiencia demasiado demandante en cuanto a tiempo, y no es un juego para todos, pero cualquier persona con la paciencia necesaria, o fascinación con el Salvaje Oeste, encontrará en Red Dead Redemption 2 un sueño hecho realidad.

