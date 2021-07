Reforma eléctrica constitucional, para evitar inundaciones: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador anticipó que la reforma constitucional sobre la industria eléctrica que enviará al Congreso de la Unión buscará establecer como prioridades el interés público y la protección civil, esto último para evitar inundaciones en Tabasco.

Desde Villahermosa, la capital tabasqueña, el mandatario consideró que los amparos contra los recientes cambios a la ley eléctrica son un resquicio del periodo neoliberal, en el que primaba el interés de las empresas privadas, por encima de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En marzo pasado, el Ejecutivo federal promulgó los cambios a la Ley de la Industria Eléctrica que establecían que la CFE tiene prioridad en la producción de energía frente a las empresas particulares, lo cual generó controversia y una cascada de inconformidades ante el Poder Judicial, que otorgó múltiples suspensiones.

La constitucionalidad de las modificaciones a la ley eléctrica son analizadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

No te pierdas: Lucha legal contra reforma eléctrica será difícil para empresas

“Vamos a presentar una iniciativa de reforma constitucional. Yo tenía pensado inicialmente sólo reformar la ley para corregir esta situación, pero llegué a la conclusión después de ese amparo de que necesitamos una reforma constitucional, para que se considere como prioritario el interés público y la protección civil, la seguridad de los ciudadanos”, lanzó el presidente en el marco de una reunión de gabinete para evaluar la entrega de apoyos a los damnificados por las inundaciones del año pasado.

López Obrador explicó que en el periodo neoliberal, por darle preferencia al despacho de la energía de privados, se subutilizaban las centrales hidroeléctricas de la CFE, por lo cual las presas del río Grijalva estaban llenas.

Al llegar la temporada de lluvias, agregó, éstas se desbordaban y se inundaba la planicie de Tabasco.

“Fíjense lo que significaba el manejo de la política económica en el periodo neoliberal, poner por delante el interés de las empresas, lo mercantil, aun tratándose no sólo del interés público, sino de la seguridad de la gente, de la protección civil, del que no se inunden los pueblos, la planicie de Tabasco, eso no les importaba”, expresó.

Ahora, agregó el mandatario, la CFE ha estado turbinando las centrales hidroeléctricas “como nunca” y se ha incrementado la generación de energía en más del 200%.

Aunado a esto, López Obrador indicó que ante la temporada de lluvias, se ha trabajado de forma preventiva y se busca apresurar la conclusión de bordos y el desazolve para evitar nuevas inundaciones.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado