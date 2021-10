Reino Unido quiere triplicar relación comercial con México; alistan tratado

Con su salida de la Unión Europea el Reino Unido busca la liberalización comercial, donde México está en la mira para forjar un nuevo tratado que permita hasta triplicar el intercambio entre ambas naciones. Se espera que antes de que termine el año se arranquen con las negociaciones formales.

El embajador de Reino Unido en México, Jon Benjamin, reveló que, el nuevo tratado comercial que se busca con el país es más ambicioso, pues se quiere incluir la digitalización y la economía verde a favor del combate al cambio climático, son dos temas que pueden formar nuevos capítulos.

En entrevista con Forbes México, dijo que el intercambio comercial alcanzó un récord hasta 2019 de más de 5.5 mil millones de libras (alrededor de 7.5 mil millones de dólares), si bien el acuerdo con la Unión Europea sigue vigente, se pretende aumentar esta cifra de manera importante con un nuevo tratado bilateral.

“Somos muy ambiciosos y nos ilusionamos en negociar con México un tratado nuevo que significa una liberalización del comercio y quisiéramos hacer disparar esas cifras que mencioné del volumen total del comercio, queremos duplicar-triplicar esos montos en los años venideros“, aseguró Jon Benjamin.

Te puede interesar: México sale de la lista roja por riesgo de Covid-19 del Reino Unido

Hace unas semanas con la visita a México de la ministra de Asuntos Exteriores de Reino Unido, Elizabeth Truss, se sostuvieron las primeras conversaciones encaminadas a este nuevo tratado bilateral con la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier.

“En pos de atraer cada vez más a empresas británicas, estamos muy pronto por empezar a negociar un nuevo tratado de libre comercio entre los dos países, como bien se sabe el Reino Unido salió de la Unión Europea, pero en diciembre pasado convenimos un acuerdo de continuidad”, explico el embajador.

El siguiente paso es comenzar con las negociaciones formales que estarán encabezadas por la subsecretaria de Comercio Exterior, Luz María de la Mora, esto se prevé sea antes de que concluya 2021 y finiquitar el proceso se estima sea entre el cierre de 2022 y principios de 2023.

En esta meta de gran calado para Reino Unido, además de negociar un nuevo acuerdo comercial con el país, está tratando de adherirse al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT), del cual México ya forma parte.

Jon Benjamin, embajador de Reino Unido en México.

–¿Habrá oportunidad de llevar mano de obra mexicana?

Una parte de la membresía de Reino Unido en la Unión Europea era el movimiento libre de todos los ciudadanos de los países asociados y tras el Brexit a eso se le puso fin.

Con esto muchos ciudadanos ya no tienen el derecho automático de asentarse sin pedir permisos legales, con esto se abre el espacio “teóricamente” de convocar a más personas del mundo a vivir y trabajar en Reino Unido, explicó el embajador, no obstante, por ahora no hay nuevas medidas migratorias que anunciar.

“El tema de la inmigración siempre es un tema muy vigente, polémico a veces, pero no hay nada en estos momentos, (…) todavía se están especificando los nuevos reglamentos al respecto”, comentó, pero no se deja de lado esa posibilidad.

Lee: Ante escasez de carniceros, Reino Unido busca dar visas de emergencia

Una agenda cero emisiones

A unas semanas de que arranque Conferencia sobre el cambio climático en Glasgow en Reino Unido, Jon Benjamin reconoce que México tiene un papel preponderante al tener una gran economía y estrechos vínculos con Estados Unidos, en esta cumbre se estará buscando un consenso mundial para suscribir un nuevo acuerdo para el combate del cambio climático.

Reino Unido ve a México como un aliado y llama a no temerle al giro hacia las energías renovables, espera que más actores del país se sumen a la Campaña Race to Zero (lograr cero emisiones contaminantes hacia 2050).

“Desde 1990 nuestra economía a pesar de la pandemia ha crecido en casi 80%, pero a la vez hemos logrado reducir nuestras emisiones de carbono en un 44%, eso demuestra que no hay una contradicción entre seguir creciendo la economía y bajar las emisiones al mismo tiempo”, señaló al hablar de la experiencia en Reino Unido.

Hasta el momento, hay 50 actores mexicanos que se han sumado a la campaña, de los cuales 40 son empresas, entre estas se encuentran: Cemex, Bimbo y América Móvil.

“Ciertamente hay muchos retos todavía en cuento a desarrollar las energías renovables, pero en lo personal lo veo como una ola imparable”.

Te recomendamos: Reino Unido anuncia su total reconversión a energías renovables para 2035

Fondeo para el cambio climático

Desde hace varios años, Reino Unido ha cooperado de manera importante en esta llamada economía verde para mitigar y combatir al cambio climático en México, de 2010 a la fecha ha destinado al país 230 millones de libras en financiamiento (unos 313 millones de dólares).

“Hemos invertido en distintos programas a lo largo y ancho del país con mucho enfoque en las grandes ciudades, como la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey para promover la electromovilidad, tenemos esta flota de buses rojos famosos aquí en el Paseo de la Reforma, que son un producto británico”.

También hace dos semanas en Hidalgo estuvo presente en un proyecto fondeado por Reino Unido para revertir las sequías y la desaparición del laguna Tecocomulco.

“Estamos muy activos en México y tenemos toda la esperanza de poder continuar esta colaboración en el tema cambio climático”, concluyó el embajador.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado