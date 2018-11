Reino Unido y la Unión Europea pactan borrador del acuerdo para el Brexit

Negociadores británicos y europeos acordaron el texto que fija los términos de la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE).

Tras la difusión en medios europeos de que se había alcanzado el acuerdo largamente esperado, el gobierno británico notificó que se citó a los miembros del gabinete para el miércoles.

“El gabinete se reunirá mañana a las 2 pm para considerar el borrador del acuerdo que los equipos de negociación han alcanzado en Bruselas y para decidir los próximos pasos. Los ministros del gabinete han sido invitados a leer la documentación antes de esa reunión”, confirmó un vocero del número 10 de Downing Street, sede del gobierno.

Funcionarios y diplomáticos califican el borrador como un acuerdo técnico y aún está sujeto a la aprobación de las partes involucradas.

“Creo que podemos decir con seguridad que hay un acuerdo técnico, pero todo depende del gabinete mañana, luego pasará a los ministros de Europa, los líderes de la UE-27, luego el parlamento del Reino Unido y el parlamento de la UE”, dijo un diplomático europeo citado por James Crisp, periodista del diario The Telegraph.

