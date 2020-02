Renata Zarazúa hace historia: primera mexicana en avanzar a semifinales del Abierto Mexicano de Tenis

Notimex.- Contenta con el momento especial que vive en su carrera, la tenista mexicana Renata Zarazúa goza el momento, consciente de que no lo vivirá todas las semanas, pero dispuesta a entregarse al 100 por ciento.

La noche del jueves Renata hizo historia al convertirse en la primera mexicana en llegar a unas semifinales del Abierto Mexicano de Tenis, luego de imponerse por parciales de 6-2, 3-6 y 6-2 a la eslovena Tamara Zidansek.

“No ha sido fácil llevar esto porque ha sido mucha tensión, por una parte, pero trato de disfrutarlo, no lo voy a tener todas las semanas de mi vida, trato de gozar el momento y cuando toque estar en la cancha olvidarme de lo de afuera, saber que al final es mi trabajo y tengo que dar el 100”, dijo.

En rueda de prensa luego de su histórica victoria en el Grandstand del complejo Mextenis, dijo que inició tranquila el partido, sin gastar energía en aspectos que pudieran desgastarla.

Reconoció que su rival jugó más agresiva en el segundo parcial, aunque fue su determinación en la tercera manga la llevó al triunfo, no como en otros encuentros en los que falló al no salir a buscarlo.

“En el tercero salí a ganarlo, perdí muchos partidos por no ir a buscarlos, eso me ayudó a decir ‘pase lo que pase tengo que dar todo’ y fui punto por punto, el último juego fue duro”, pero superó los nervios y la presión para imponerse.

Agradecida con el apoyo de su familia, principalmente de su hermano, que también es su entrenador, y de su padre, consideró que luego de dos partidos prácticamente con el Grandstand lleno ya le gusta la sensación de verse apoyada.

“Con los partidos lo he llevado mejor, me puse nerviosa, después lo he tomado como apoyo, me gusta jugar enfrente de la gente lo estoy llevando bien hasta ahora, me ayuda (el apoyo) para los momentos que he estado cansada, eso se siente padre, nunca había vivido algo así, espero que sea así mañana también”.

Aunque le hubiera gustado repetir en el Grandstand, su partido de semifinales será en la cancha central de Mextenis, en espera de aprovechar la oportunidad y de que mucha gente aprecie su juego y la apoye rumbo a la final.