Policía británica abate a tiros a hombre en Puente de Londres

Reuters.- La policía británica abatió a tiros el viernes a un hombre tras un apuñalamiento en el área del Puente de Londres, en el centro de la ciudad, indicó una fuente de las fuerzas de seguridad a Reuters.

Videos y fotografías publicados en Twitter mostraron varios autos policiales y autobuses en el puente, así como un camión ocupando varios carriles.

Un video de 14 segundos subido a Twitter y grabado desde un punto alto en el lado contrario de la calle mostró lo que parecían ser tres agentes de policía alejándose de un hombre que estaba tirado en el pavimento.

Dos de los agentes apuntaban sus armas al hombre, que se movía levemente. Reuters no pudo verificar de forma independiente las imágenes.

“La policía fue avisada a las 1:58 p.m. por un apuñalamiento en las cercanías del Puente de Londres“, dijo la policía en un comunicado, “La policía detuvo a un hombre. Creemos que hay varias personas heridas”.

Testigos dijeron a los medios británicos que la policía acudió rápidamente al lugar, poco después de que se escucharon disparos.

Un portavoz policial dijo antes que parecía que alguien había recibido disparos. Sky News reportó que un hombre había sido abatido a tiros.

El servicio de ambulancias indicó que estaba prestando sus servicios en un “importante incidente” en la zona.

El Puente de Londres fue escenario de un ataque en junio de 2017, cuando tres militantes lanzaron una furgoneta contra varios peatones y después atacaron a la gente en la zona aledaña, acabando con la vida de ocho personas.

Reino Unido rebajó este mes su nivel de alerta terrorista de “severa” a “sustancial”, su categoría más reducida desde 2014.

“All of a sudden we saw some police cars, and then moments later heard two gun shots”

Einer Orn, who works near London Bridge says he heard “gun shots and people started to run off the bridge”

Latest news: https://t.co/ZKuTDCRftk pic.twitter.com/yiO9qkwjz3

