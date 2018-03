Esto se sabe hasta el momento del tiroteo en escuela de Florida

Policías de Florida lograron detener al hombre que abrió fuego en una escuela secundaria de Broward, y el cual mató al menos a 17 personas, de acuerdo con reportes de la oficina del alguacil de ese condado.

La secundaria Marjory Stoneman Douglas en Parkland, a unos 72 kilómetros al norte de Miami, fue colocada bajo un “código rojo”, la información oficial sobre víctimas aún no es precisa. Las víctimas están siendo trasladadas a hospitales del condado.

"I'm saddened to say that 17 people lost their lives."- Sheriff Scott Israel #stonemanshooting — Broward Sheriff (@browardsheriff) February 14, 2018 PUBLICIDAD

La oficina del alguacil, a través de su cuenta en Twitter, también ha confirmado la detención del tirador, quien fue identificado como Nikolas Cruz, de 19 años de edad.

Suspect Nikolaus Cruz, 19, is in custody. #stonemandouglasshooting — Broward Sheriff (@browardsheriff) February 14, 2018

Correction: suspect’s name is spelled Nikolas Cruz #StonemanShooting — Broward Sheriff (@browardsheriff) February 15, 2018

El ataque en la secundaria ocurrió poco antes de que terminara la jornada diaria. La escuela fue cerrada y algunos estudiantes se escondieron en las aulas mientras la policía buscaba al tirador.

Shooter is now in custody. Scene is still active. #stonemanshooting — Broward Sheriff (@browardsheriff) February 14, 2018

"It's catastrophic. There really are no words." – Sheriff Israel — Broward Sheriff (@browardsheriff) February 14, 2018

“Hay numerosas muertes. Es una situación horrible”, dijo a periodistas el superintendente de escuelas del condado de Broward, Robert Runcie. Agregó que el distrito escolar no había advertido sobre un posible atacante y que no había evidencia de más de un hombre armado.

McKenzie Hartley, quien se identificó como hermana de una estudiante de la escuela, describió la escena en un mensaje de texto a Reuters: “Ella lo escuchó disparar a través de las ventanas de las aulas y dos estudiantes fueron impactados”.

Los padres en pánico buscaban a sus hijos.

“Mi hija, en este momento, todavía está atrapada en un armario. Teme hablar”, dijo a CBS News un hombre que se identificó como Caesar Figueroa y dijo que su hija estaba dentro de la escuela.

“Le dije: ‘No me llames, porque no quiero que nadie escuche tu voz’. Por lo tanto, ella todavía está atrapada en un armario allí”, añadió.

La escuela ha informado mediante redes sociales que los agente de la policía local desalojaban a los estudiantes y los escoltaban a un punto cercano para reunirse con sus padres.

Marjory Stoneman Douglas High School students are being escorted to the corner of Holmberg Road and Pine Island Road to be reunited with parents and families. — Broward Schools (@browardschools) February 14, 2018

Además, sin dar una cifra precisa, señaló que hay numerosos reportes de víctimas, pero proporcionará más detalles en cuanto la información esté disponible.

Today, close to Marjory Stoneman Douglas High School’s dismissal, students and staff heard what sounded like gunfire. The school immediately went on lockdown but is now dismissing students. We are receiving reports of possible multiple injuries. Law enforcement is on site. — Broward Schools (@browardschools) February 14, 2018

El diario Miami Herald citó a un jefe de bomberos local diciendo que al menos una persona había muerto en el ataque.

El canal de televisión de Florida WSVN-TV reporta que al menos 20 personas pudieron haber resultado heridas.

Imágenes de la televisión en vivo mostraban a decenas de estudiantes corriendo y alejándose de la escuela, abriéndose camino entre los oficiales que portaban armas pesadas y cascos y un gran número de vehículos de emergencia, incluyendo carros de policía, ambulancias y camiones de bomberos.

La televisora local FOX-10 informó que cinco personas fueron atendidas por paramédicos.

El gobernador de Florida, Rick Scott, dijo en Twitter que ha estado en contacto constante con las autoridades locales sobre el incidente.

I’ve spoken with @BrowardSheriff Scott Israel, @browardschools Superintendent Robert Runcie and FDLE Commissioner Rick Swearingen regarding Stoneman Douglas High School. We’ll continue to receive updates from law enforcement. — Rick Scott (@FLGovScott) February 14, 2018

El tiroteo es el más reciente de una serie de ataques mortales en escuelas de Estados Unidos. Un atacante de 15 años mató en enero a dos estudiantes en una escuela secundaria de Benton, Kentucky.

“Mis oraciones y mis condolencias a las familias de las víctimas del terrible tiroteo en Florida”, dijo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Twitter. “Ningún niño, maestro u otra persona debería sentirse inseguro en una escuela estadounidense”.

My prayers and condolences to the families of the victims of the terrible Florida shooting. No child, teacher or anyone else should ever feel unsafe in an American school. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 14, 2018

La escuela tiene aproximadamente 3,100 estudiantes, según datos federales.

Marjory Stoneman Douglas High School is now dismissing students. We are receiving reports of possible multiple injuries. Law enforcement and the District’s Special Investigative Unit are currently on site. The District will provide updates as more information becomes available. — Broward Schools (@browardschools) February 14, 2018

Con información de Reuters.