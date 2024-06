Revés a Ricardo Salinas: debe pagar adeudo de impuestos por 2 mmdp, determina juez 

Un juez determinó que Grupo Elektra, una empresa propiedad de Ricardo Salinas Pliego, está obligado a pagarle al SAT un adeudo del ISR del ejercicio 2008 por una cantidad cercana a los 2,011 millones de pesos actualizados al día de hoy.

“Hoy miércoles 5 de junio de 2024, el 18° Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito negó el amparo a Grupo Elektra S.A.B de C. V., resolviendo a favor del Servicio de Administración Tributaria que la empresa sí tiene la obligación de pagar el adeudo, desechando los argumentos del demandante”, según la autoridad citada.

El SAT determinó que la empresa tenía un adeudo de ISR que no pagó en el ejercicio fiscal 2008, amparándose en supuestas pérdidas por haber vendido acciones de otras empresas.

Grupo Elektra impugnó la decisión de la autoridad tributaria mediante un juicio en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Sin embargo, la sentencia en primera instancia fue favorable al SAT, por lo que la empresa objetó en una segunda instancia.

La empresa puede impugnar la resolución del tribunal en una tercera instancia como la Suprema Corte.

Las empresas de Grupo Salinas adeudan más de 63 mil millones de pesos al SAT, según el jefe del organismo, Antonio Martínez Dagnino.

En la conferencia matutina del 20 de marzo de 2020, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario explicó que la cifra se compone de más de 53 mil millones de pesos correspondientes a juicios fiscales —como parte las auditorías ejecutadas a cuatro empresas por el SAT entre 2008 y 2018— y más de 10 mil millones de pesos por créditos fiscales.

El jefe del Ejecutivo dijo que los más de 63 mil millones de pesos de la deuda que tiene Grupo Salinas es incluso mayor que los presupuestos anuales de entidades como Baja California Sur, que apenas alcanza los 21 mil millones de pesos o Tlaxcala, que recibe 18 mil millones de pesos.

Más del 90 por ciento del adeudo total está relacionado con la figura de consolidación fiscal, empleada entre 1982 y 2013 para otorgar a los contribuyentes la posibilidad de compensar ganancias y pérdidas de un sólo grupo y tener un sólo resultado y, además, permitía diferir o aplazar el pago del ISR, pero no condonaba o cancelaba las responsabilidades fiscales.

Ese mismo día de 2020, Ricardo Salinas Pliego aseguró que su empresa, Grupo Salinas, no ha dejado de pagar impuestos, contrario de lo que aseguró el presidente.

“Las acusaciones o afirmaciones de parte de mi amigo el presidente, en el sentido de que Grupo Salinas ha dejado de pagar una cantidad altísima de impuestos, no es cierto, pagamos muchísimo, yo en lo personal pago unas cantidades obscenas de impuestos; nada más falso, Grupo Salinas paga y paga muchísimo”, aseguró en un video difundido en sus redes sociales.

Salinas Pliego también acusó al SAT de extorsionar empresarios por lo que, dijo, sólo pagará lo que es correcto.

“Llegan, te ponen una cuenta gigante y te dicen ‘si me pagas la mitad te la perdono’, y nosotros no cedemos ante la extorsión; por eso no aceptamos ningún descuento, no vamos a pagar más que lo que es correcto y por ningún motivo vamos a pagar el doble o hasta el triple como pretende esta administración”, expresó.

El 21 de marzo, la Oficina de la Presidencia en el portal del Gobierno colgó en sus redes sociales el Expediente Grupo Salinas, el cual muestra la ruta legal de cómo han tratado de cobrar los impuestos al dueño de TV Azteca.