Riogrande capta 12 mdd y quiere crear nuevas marcas en México

Los negocios de Latinoamérica tienen apetito por crecer y la necesidad de crear marcas para lograrlo. Así lo cree la startup Riogrande, la cual acaba de recibir una ronda semilla de 12 millones de dólares (mdd) para invertir en tecnología y sumar nuevas firmas a su portafolio.

“En los últimos dos meses hemos llevado dos marcas desde cero a un millón de dólares de revenue o ingresos anualizados… vemos que hay tanta oportunidad y demanda insatisfecha en México y Latinoamérica, con la oportunidad de crear marcas nos está yendo muy bien”, dice en entrevista Tono Mandly, cofundador Riogrande.

La incubadora y escaladora de marcas de comercio electrónico en América Latina levantó una ronda semilla liderada por YCombinator y el fondo mexicano Wollef, con la participación de inversionistas ángeles entre los que figuran Arielle Zuckerberg (Coatue), Matteo (EightSleep), Michael Ma (Liquid2), Simon Borrero (Rappi), Justin Mateen (JAM & Tinder) y Ullas (Streamlined).

Este capital será utilizado en la mejora de la tecnología que permite a Riogrande automatizar el proceso de crecimiento de marcas de ecommerce y realizar adquisiciones estratégicas, explica la firma.

A principios de 2021, los empresarios Tono Mandly, Iván Amelong y Federico Naides se dieron cuenta de que Latinoamérica es uno de los mercados que más crecen en comercio electrónico a nivel mundial, pero había una oportunidad que todavía no era aprovechada.

“Es un mercado de 100,000 millones de dólares, pero no hay marcas y dijimos ‘oye, Latinoamérica tiene básicamente dos opciones: es privilegiado por acceder a las marcas de Estados Unidos o no, [porque] tenemos 500 millones de personas de clase media alta que están entrando en el ecommerce, pero no tienen marcas… así que vamos a crear marcas para ellos’”, dice Tono.

El modelo de Riogrande se basa en dos vertientes: aliarse con marcas con potencial en el mercado y la creación de marcas desde cero. La tecnología de la startup permite acelerar los procesos de forma automática en los marketplace, como Amazon o Mercado Libre.

La meta de Riogrande es que en los próximos tres años puedan sumar 30 marcas con ingresos por 30 mdd cada una, para alcanzar un total conjunto de entre 900 o 1,000 mdd.

Tono Mandly es un emprendedor español que ha decidido que su camino se encuentra trazado por todo el mundo. Y es que es un viajero constante que busca nuevas oportunidades de negocio. De hecho, antes de iniciar esta entrevista a través de una videollamada, advierte que hace tan sólo unas horas ha llegado a Ciudad de México tras un viaje a Estados Unidos en donde se reunió con algunos inversionistas.

Este empresario se define como “inquieto” y ofrece los argumentos que lo justifican: “He estado en más de 70 países y llevo dando vueltas un rato y vendí mi primer ecommerce con 16 años. Así que soy inquieto con lo bueno y lo malo que eso conlleva”, dice Mandly.

Tono es originario de Málaga, en España. Ha incursionado en países como China y Finlandia, así como en las algunas latitudes de Latinoamérica, como México, en donde conoció, en un inicio, a los fundadores de la firma de monopatines eléctricos Grin y lo sumaron para apuntalar el proceso de expansión de la empresa de movilidad en el portafolio de YCombinator.

“Ahí abrimos 10 países y 30 ciudades juntos, levantamos 200 mdd y fue una gran experiencia y estando en Argentina con Grin conocí a mis actuales socios, Iván y Fede”, dice Mandly.

El reto actual de Riogrande, de acuerdo con su cofundador, es no dejarse llevar por el éxito inmediato del negocio y trabajar sólo con las mejores marcas; la oportunidad es que los negocios seleccionados tengan la escalabilidad para llegar a un siguiente nivel y ahí es en donde esta empresa cree que reside su principal aportación.

