Roberto Palazuelos quiere gobernar Quintana Roo tras afianzarse como empresario en la entidad

Quintana Roo se convirtió para Roberto Palazuelos Badeaux en tierra de prosperidad. Ahí en las costas de arena blanca del mar Caribe, el actor construyó su primer hotel, conocido como Diamante K; también creó —con socios mexicanos y extranjeros— una decena de empresas y ahora levantó la mano para ser gobernador del estado con los destinos turísticos preferidos por los estadounidenses, canadienses y europeos.

“El Diamante Negro“, conocido así en el mundo de la farándula en México, arribó a la entidad en 1997 para construir y abrir el hotel Diamante K en Tulum, un centro de turístico de ensueño con aguas cristalina del Mar Caribe.

La carrera empresarial del hoy aspirante a ser candidato a gobernador de Quintana Roo por la alianza Sí por México —PRI, PAN, PRD y empresarios ligados a Claudio X. González Guajardo y Gustavo de Hoyos— comenzó cuesta arriba porque no tenía dinero y amigos suyos como Ernesto Zedillo Velasco, hijo del ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, se burlaron de su hotel por no tener luz eléctrica.

Lee: Semar entra al quite para ordenar el mercado de ferris en Quintana Roo

A 24 años de eso y después de una serie de pláticas durante meses con los dirigentes del PRD, Roberto Palazuelos aceptó su interés por aparecer en la boleta para la gubernatura de Quintana Roo, una entidad gobernada por Carlos Joaquín González, quien llegó postulado por una alianza PAN-PRD.

”Yo voy a ser el gobernador si estoy en la boleta, que no te quede la menor duda. Soy la persona más preparada para los problemas que enfrenta Quintana Roo en este momento”, declaró el actor a través de su cuenta de Twitter.

“De que quiero estar en la boleta, quiero estar en la boleta; y esté o no, ya sabes que en política nada es cierto hasta que es cierto”, publicó Palazuelos, quien con 41 años estudió la secundaria y la preparatoria para obtener su certificado. Posteriormente, estudió la licenciatura en derecho en la Universidad Tec Milenio Campus Cancún.

Diamante K, el primer hotel de Roberto Palazuelos, es propiedad de sus socios Marko Petrovic Silva y Evea Silva López a través de la empresa Universum Tulum, que se dedica a la construcción y adquisición de inmuebles para convertirlos en hoteles y moteles, de acuerdo con información en poder de Forbes México.

Otra empresa de Palazuelos es Grupo Caribeño, que se dedica al arrendamiento de toda clase de automóviles, motocicletas, bicicletas y vehículos.

El “Diamante Negro”, Roberto Hernández López y Armin González Pérez constituyeron en Benito Juárez, municipio con cabecera en Cancún, la compañía un 13 de agosto de 2002, luego de juntar más de 50 mil pesos en acciones.

Unión Zamatica, una empresa encargada de comprar, vender y arrendar bienes inmuebles, fue creada el 15 de enero de 2002 por Roberto Palazuelos Badeaux, Manuel Jiménez Sandoval, Armin González Pérez y Luis Ernesto Hernández García.

La firma también puede diseñar, construir, supervisar, remodelar, explotar, operar y administrar terrenos, casas, condominios, hoteles, moteles, marinas, cabañas, locales comerciales, plazas comerciales, departamentos, restaurantes, bares, cafeterías, discotecas, centros nocturnos, así como la prestación de todos los servicios relacionados con la industria turística.

No te pierdas: AMLO invita a gobernador de Quintana Roo a su administración

El 16 de octubre de 2006, Roberto Palazuelos, Marcos Ortega Acosta y Gerardo Bustamente Deschamps crearon Tours Pakal Balam, una empresa que presta el servicio público federal de autotransporte de turismo en las rutas, tramos o en caminos de jurisdicción federal y local, mediante concesiones, permisos y autorizaciones que para tal efecto le otorgue a la sociedad la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Roberto Cuarto y Quinto Tulum es una empresa creada por el “Diamante Negro” y Ana Yadir Garza Urroz el 12 de diciembre de 2015. A través de la empresa pueden comprar, vender, comercializar y rentar bienes inmuebles, así como adquirir, enajenar, arrendar, subarrendar, administrar, usar, permutar, promover, fomentar y construir toda clase de desarrollos inmobiliarios y turísticos.

También están autorizados a comprar, vender, administrar, arrendar, subarrendar, urbanizar, lotificar y explotar unidades turísticas, habitacionales, hoteleras, departamentales, comerciales, ranchos y en general todo tipo de bienes inmuebles por cuenta propia o de terceros, planeacion, construccion y acabados de todo tipo de obra civil.

Roberto Palazuelos, Marko Petrovic Silva, José Luis Escalante Varela y David Graziano crearon la empresa Na Glass, que se dedica a la promoción, desarrollo y fomento del turismo en México y el extranjero, así como la programación, organización y coordinación y estimular el turismo en dependencias oficiales.

La compañía, que fue creada el 15 de abril de 2019, puede diseñar, construir, desarrollar, operar, administrar, explotar, comprar, vender y arrendar hoteles, moteles, condominios, restaurantes, bares, apartamentos, complejos turísticos y bienes inmuebles. Todos los socios pusieron 100 pesos para crear la firma en Benito Juárez, Quintana Roo.

El 13 de mayo de 2019 fue fundada Operadora 2 Papatzulis, otra empresa creada por el Palazuelos y socia Ana Yadira Garza Urroz para explotar, comercializar, operar y promover centros vacacionales, hoteles, restaurantes y club de playa.

También puede ofrecer servicios como la operación general de excursiones a diversos centros turísticos del país, así como servir de intermediaria entre los turistas y otros prestadores de servicios turísticos, así como la reservación a los turistas de todo tipo de servicios conexos que se relacionen con la industria hotelera.

Roberto Palazuelos se asoció con Behzad Nehmadi y las empresas DG Desing y DG Imagineer Enterprises para crear la compañía Ahau Eco Garden el 22 de diciembre de 2020.

La empresa se dedica a la compra, venta, arrendamiento y subarrendamiento, construcción, urbanización, lotificación, mantenimiento y explotación de bienes inmuebles para establecer, instalar, operar, rentar, alquilar, administrar y explotar hoteles, moteles, desarrollos o complejos turísticos, centro vacacionales, cabañas turísticas, departamentos, establecimientos comerciales en general, centro de entretenimiento, clubes sociales y deportivos, centro comerciales, cafeterías, restaurantes, bares, discoteca, centros nocturnos, centro de terapias alternativas, spa y todas aquellas actividades relacionadas con la industria hotelera, turística y gastronómica.

Sigue la información sobre los negocios y la actualidad en Forbes México

Experiencias Diamante es otra compañía de Palazuelos, la cual fue creada el 6 de octubre de 2020 con su socio Jesús Ernesto Merino del Toral en Benito Juárez, Quintana Roo.

La empresa puede organizar y llevar a cabo proyectos, planes e itinerarios turísticos, así como reservar espacios en los medios de transporte y expedir en delegación de los transportistas y a favor de los turistas, los boletos y cupones correspondientes y prestar a los turistas servicios de reservación de boletos de espectáculos públicos y sitios de atracción turística.

No todo lo que brilla es oro es otra compañía, ésta creada el 2 de febrero de 2021, de Roberto Palazuelos Badeaux con sus socios David Jauregui Chávez y José Antonio Lira Ángeles en Quintana Roo.

La empresa puede comprar, vender, adquirir, distribuir, importar, exportar, comercializar y negociar toda clase de bienes y productos industriales o comerciales.

Otro objeto social de la compra es la compra, venta, arrendamiento, y subarrendamiento, posesión, administración, así como comerciar y explotar casas, edificios y terrenos urbanizados y adquirir, tomar y otorgar el uso o goce por cualquier título permitido por la ley de bienes muebles e inmuebles.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado