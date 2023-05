Ron DeSantis ingresa a la carrera presidencial de EU para 2024; buscará ganarle a Trump

El gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, presentó la documentación para postularse a la Presidencia de Estados Unidos este miércoles, un lanzamiento que pone fin a meses de anticipación y con el cual entra a un campo cada vez más concurrido de personajes que compite por la nominación presidencial republicana de 2024, en la que lleva ventaja el expresidente Donald Trump.

DeSantis presentó los documentos de candidatura ante la Comisión Federal de Elecciones antes de un anuncio formal que se realizará en Twitter Spaces esta misma tarde.

El gobernador de Florida, de quien se esperaba que ingresara formalmente a la carrera después de la conclusión de la sesión legislativa de Florida, es el sexto republicano en desafiar a Trump, quien anunció su tercera candidatura a la Casa Blanca en noviembre y ha aumentado su ataques contra DeSantis en los últimos meses.

La presentación permitirá a DeSantis comenzar a recaudar contribuciones para su campaña presidencial y se produce antes de un importante evento de recaudación de fondos con donantes en Miami el 25 de mayo.

DeSantis ingresa a la carrera cuando va detrás de Donald Trump por dos dígitos en las primeras encuestas y cuando los megadonantes republicanos y los líderes de los partidos aún no se han unido detrás de un candidato, en medio de preocupaciones sobre los problemas legales del expresidente y la elegibilidad de DeSantis.

Este último ganó un segundo mandato como gobernador por un amplio margen en las elecciones intermedias de noviembre de 2022 y ha liderado el estado a medida que avanza hacia la derecha.

Antes de su ingreso a la carrera presidencial, encabezó una serie de leyes que refuerzan su historial derechista y probablemente sirvan como plataforma para su campaña presidencial, incluida una ley para relajar las restricciones de portación oculta de Florida, una prohibición de aborto de seis semanas y una serie de proyectos de ley que restringen las iniciativas LGBTQ y de inclusión racial en las escuelas.

También ha aumentado sus viajes nacionales e internacionales en los últimos meses, con visitas a los primeros estados que tendrán elecciones primarias, Iowa y New Hampshire, en mayo como parte de una gira para promover su agenda política y su nuevo libro, The Courage to be Free.

DeSantis, en la mira de Trump

Después de una actuación exitosa en las elecciones de mitad de período, cuando DeSantis logró la reelección por un margen de 20 puntos, su ventaja inicial en las encuestas en un hipotético enfrentamiento primario con Trump cayó en picada en los últimos meses en medio de una serie de golpes políticos.

Trump ha intensificado sus ataques contra DeSantis, apuntando no solo a su personalidad, sino también a sus políticas como gobernador y durante su tiempo en el Congreso, donde sirvió en la Cámara de 2012 a 2018.

En las últimas semanas, el comité de acción política MAGA, Inc., alineado con Trump, ha acusado a DeSantis de querer aumentar los impuestos durante su tiempo en el Congreso, una referencia a su apoyo a la Ley de Impuestos Justos, que reemplazaría la mayoría de los otros impuestos federales con el impuesto nacional sobre las ventas del 23%.

DeSantis también está atrapado en una guerra cada vez mayor con el empleador privado más grande de Florida, Disney, derivada de su oposición a la ley “No digas gay”, que prohíbe la instrucción en el aula sobre orientación sexual o identidad de género en las escuelas públicas.

Después de que DeSantis tomó una serie de medidas para frenar el poder de la compañía, Disney demandó al estado y retiró un proyecto de desarrollo de 1,000 millones de dólares planeado para el condado de Orange, a principios de este mes, una medida que fue ampliamente vista como una reprimenda al gobernador.

Pierde apoyos por su belicosidad

DeSantis se ha enfrentado a las críticas de los legisladores de Florida, sus excolegas republicanos en la Cámara y algunos donantes republicanos en los últimos meses por su enemistad con Disney, sus habilidades sociales y un comentario controvertido que hizo sobre la guerra entre Rusia y Ucrania.

Perdió la mayoría de los respaldos de la delegación del Congreso republicano de Florida, quienes mejor se fueron con Trump, y algunos de esos miembros mencionaron la falta de compromiso de DeSantis, incluidos los representantes Anna Paulina Luna y Greg Steube, quienes dijeron que el expresidente se acercó personalmente a ellos cuando tuvieron problemas personales, mientras que DeSantis no lo hizo.

Del mismo modo, el megadonante republicano y el magnate de las tiendas de comestibles de Nueva York, John Catsimatidis, también dijo recientemente que no apoyaría la campaña presidencial de DeSantis, en parte porque no “devuelve las llamadas telefónicas”.

El fundador del fondo de cobertura de Citadel, Ken Griffin, quien anteriormente expresó su apoyo a DeSantis, también se ha negado a respaldarlo, informó el New York Times, y señaló que Griffin estaba particularmente molesto por la sugerencia de DeSantis de que la guerra entre Rusia y Ucrania era una disputa territorial, comentario del que se retractó en medio de críticas generalizadas de los republicanos. Griffin también criticó públicamente a DeSantis a principios de este mes por pelearse con Disney.

