Salud bucodental en México: 8 de 10 adultos de entre 50 y 60 años tienen solo 10 de sus dientes

Por: Dra. Brenda Sandoval*

La pandemia nos ha mantenido alertas en el cuidado de las enfermedades respiratorias, el uso de cubrebocas y la higiene de las manos, sin embargo, el aislamiento que la acompaña ha generado un mayor descuido en otra área que ya representaba un problema de salud en México: la salud bucodental, pues de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 9 de cada 10 mexicanos presenta caries o alguna enfermedad de las encías como periodontitis o enfermedad periodontal.

En +Dinero de Forbes México entrevistamos a la odontóloga Catalina Poblano Lindoro, especialista en prótesis dental y con maestría en biometaendodoncia, para saber cuál es el cuidado bucodental adecuado y, sobre todo, cuál es el costo y las consecuencias de no hacerlo.

Los problemas odontológicos más comunes en México

Las principales alteraciones odontológicas de México y el mundo son la caries dental y los problemas de la encía, mismos que han aumentado durante la pandemia por el mayor consumo de carbohidratos, azúcares y la mala higiene.

“Además, el constante estrés, el miedo e incertidumbre que hemos vivido durante la pandemia han causado un aumento evidente en los casos de bruxismo, tanto en niños como en adultos, es decir, el rechinar, apretar o crujir los dientes ya sea de manera consciente o inconsciente, lo que con el paso del tiempo genera desgaste prematuro de los dientes y dolor en los músculos de la cara”, comenta la especialista.

¿El uso constante de cubrebocas genera o propicia alguna enfermedad bucodental?

De acuerdo con la odontóloga Catalina Poblano, aunque el cubrebocas no propicia alguna enfermedad específica, su uso constante ha hecho que muchas personas noten que tienen halitosis (mal aliento), lo que los ha llevado a tratarlo con un experto.

“Es importante recordar que los cubrebocas no deben de usarse más de un día, ya que la saliva deteriora la calidad de la filtración del aire y, por lo tanto, la protección que brindan”, detalla.

Lo básico para mantener una salud bucal óptima y su costo aproximado

Visita al odontólogo: un dentista no solo se enfoca en el diente, sino en toda la cavidad oral

Es importante acudir de preferencia cada tres meses o una vez al año al odontólogo, pues en cada visita podrá identificar si requieres una intervención sencilla, como limpieza dental, si hay caries que tratar o la presencia de alguna otra alteración como problemas de oclusión, bruxismo e incluso, evaluará la presencia de lesiones en boca que podrían sugerir la presencia de enfermedades mayores como cáncer, lupus, liquen plano oral, entre otros.

Costo: Aunque depende de muchos factores, en promedio, una consulta básica puede comenzar desde $200, mientras que una consulta con especialistas tiene un costo aproximado de $1,000 en la primera ocasión.

Técnica adecuada de cepillado o constante hidratación

Aunque lo ideal es cepillarse los dientes después de cada alimento, cuando esto no es posible es recomendable tomar agua al finalizar la ingesta, ya que el agua nivela el pH de la boca. Así, hidratarse luego de consumir algo ácido, dulce o muchos carbohidratos, estabilizará el pH bucal y evitará los procesos cariosos.

Costo: Un cepillo va desde los $40 hasta los $150, dependiendo de la marca. Debemos considerar que el cepillo debe cambiarse a los tres meses de uso o después de tener alguna infección respiratoria como resfriado común, faringitis bacteriana o covid-19.

“Aunque sí influye el tipo de cepillo que utilices, al final la técnica es mucho más importante y es en lo que debemos enfocarnos. De hecho, si tenemos una adecuada técnica podremos remover la placa bacteriana únicamente con el cepillo, sin necesidad de usar pasta dental”, informa la odontóloga Catalina Poblano.

En caso de no realizar estas acciones preventivas, ¿cuáles pueden ser las consecuencias más complicadas y cuál puede llegar a ser el costo aproximado de su tratamiento?

Cuando una caries no es tratada a tiempo puede llegar a convertirse en una pulpitis irreversible y los síntomas más comunes son dolor nocturno, dolor a la masticación, dolor irradiado, problemas para cerrar la boca y dolores de cabeza. En algunas ocasiones el proceso puede complicarse más y derivar en una extracción dental, avanzar a una infección mayor o incluso en alteraciones como angina de Ludwig, lo cual requiere atención hospitalaria.

En caso de requerir una endodoncia el costo que va de los $2,000 a los $5,000 o si se necesita una extracción dental, el costo será de entre $1,000 y $1,500.

En ocasiones, la rehabilitación y la colocación de una prótesis suele ser mucho más costosa y dependerá de si son fijas, removibles o implantes, así como del material del que se elaboran. Por ejemplo, la prótesis removible de cada diente puede ir de los $3,000 a $10,000; las prótesis fijas de material estándar tienen un costo de $2,500 a $5,000 por cada corona; mientras que lo más nuevo, como los implantes dentales van de los $15,000 a los $30,000.

Acudir a un odontólogo y prevenir no es algo caro, el descuido de la salud bucodental lo es

“Aunque es cierto que hay sectores de la población que tienen pocos recursos, eso no significa que no se puedan atender. Siempre hay opciones para quien las busca: en mi práctica he encontrado pacientes que se dedican a labores del campo o a la recolección de basura en la ciudad y deciden invertir en su cuidado bucal. Esto nos deja ver que no se trata de dinero, sino de la prioridad que le damos a las cosas como a buscar calidad de vida y salud. Mi principal recomendación es que tengan presente que es mucho mejor prevenir que curar: la prevención siempre será más barata, menos invasiva y dolorosa”, concluye la maestra en biometaendodoncia.

*Brenda Sandoval es médica cirujana egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México especializada en creación de contenido y traducción médica.

