Samsung da un vistazo de su nuevo teléfono plegable durante los Oscar

El gigante tecnológico Samsung parece haber estado trabajando en pos de cómo llamar un poco la atención mundial: así es que eligió un primer espacio publicitario en la transmisión de los Oscar 2020 para mostrar una vista 360º de su próximo plegable, adelanto del evento Unpacked de la firma programado para mañana en San Francisco.

El anuncio muestra los teléfonos con tapa desde todos los ángulos, abriéndose y cerrándose, mientras que en el anuncio suena algo ‘alla’ Serge Gainsbourg y Brigitte Bardot, haciendo estallar y crujiendo en el fondo.

En particular, se vio el soporte plegable en sí mismo, con la pantalla media o tres cuartos abierta, para un chat en vivo y sin manos.

También hay un llamativo color púrpura iridiscente que parece destinado a aprovechar al máximo el diseño de la cubierta que oculta la pantalla.

Una versión en negro hace un trabajo mucho mejor al mezclarse con el fondo, y una breve vista lateral del teléfono muestra lo que parece un escáner de huellas digitales montado en el costado, como se ha mostrado en filtraciones anteriores.

Y si se pregunta cómo recibirá llamadas entrantes cuando se cierre “estilo almeja”, el anuncio muestra una micropantalla que le indica el nombre de la persona que llama.

#Samsung showing off the new foldable during the #Oscars ahead of #unpacked2020 pic.twitter.com/PD9KdZKjmB

— Carolina Milanesi (@caro_milanesi) February 10, 2020