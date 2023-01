Santander alista su banco digital en México y así se prevé su oferta

Al igual que Banregio o Banorte, Santander alista el lanzamiento de su banco digital en México bajo el nombre de Openbank, negocio que opera desde hace años en España y ha extendido otros lugares como Países Bajos, Alemania, Portugal y Argentina.

Mediante Openbank, Santander ofrece en esas regiones más de un producto y busca llegar a más personas.

La institución financiera espera obtener la autorización por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en el primer trimestre de 2023; no obstante, su puesta en operación tardaría un poco más y podría darse a finales de este año o principio de 2024.

El director general de la institución financiera en México, Felipe García Ascencio, dijo en diciembre pasado que Openbank los ayudará a diferenciarse en el mercado, además de participar en nuevos segmentos de negocio, con servicios innovadores.

Sin embargo, el banco digital de Santander tiene ya una historia de más de dos décadas y empezó siendo solo asistencia telefónica para sus clientes en España, pero en la actualidad presta servicios a más de 1.7 millones de personas alrededor del mundo.

Desde entonces ha ido cruzando fronteras, ya que en 2019 la institución financiera española extendió este negocio a Alemania, Países Bajos y Portugal, en tanto que el año pasado cruzó el Atlántico e inició su actividad en Argentina.

“Openbank es el banco 100% digital más grande de Europa. Ofrece cuentas corrientes, tarjetas, préstamos, hipotecas, un servicio de robo-advisor de última generación y una plataforma abierta de servicios de brokerage”, señala en su reporte financiero del tercer trimestre del año pasado.

En España ofrece desde tarjetas de débito, crédito, hipotecas, préstamos personales; así como seguros de hogar, vida, salud, hasta contra el robo de celulares. Pero en los mercados que ha entrado comenzó con productos básicos.

Por ejemplo, en Argentina inició con cuenta de ahorro y tarjeta de débito, recientemente incorporó el tema de inversiones a plazo fijo; algo similar de lo que hizo en los mercados de Alemania, Portugal y Países Bajos.

De hecho, al cierre de 2021, el banco digital de Santander registró un crecimiento de 48% en los préstamos colocados, mientras que los recursos de clientes tuvieron un avance de 24%, según su información financiera.

En octubre pasado, el vicepresidente de Administración y Finanzas de Santander México, Didier Mena, señaló en conferencia con analistas que el panorama competitivo en los bancos digitales, dada la dinámica en el mercado mexicano, brinda la escala y rentabilidad, por lo que es posible que aparezcan más jugadores.

“Cerca del 45% de nuestros nuevos clientes en la tarjeta de crédito LikeU tienen entre 18 y 30 años, creo que ese segmento de la población está muy abierto y dispuesto a interactuar con un banco de forma totalmente digital. En mi opinión, hay una fuerte demanda del servicio”, afirmó en una llamada con analistas.

Además, dijo que no solo están los clientes bancarios existentes, ya que también hay una población no bancarizada importante en México, por lo que con esto se pueden ofrecer servicios y productos que en el pasado no se podían debido al alto costo.

En este sentido, detalló que por lo general tarda entre 6 y 9 meses el comenzar a operar una vez que obtiene la aprobación de la comisión bancaria, por lo que su objetivo es tener un banco abierto en pleno funcionamiento en México a fines del 2023.

La presidenta de Banco Santander, Ana Botín, destacó en abril del año pasado que lo que han aprendido en España con Openbank es que son muy efectivos en la venta cruzada y de hecho lograron lo que ningún otro banco digital ha hecho.

“Tienes depósitos básicos, clientes que usan el banco como un banco principal y, por lo tanto, mucho menor costo de depósitos que otros bancos digitales nativos. Así que esa es la oportunidad”, resaltó la directiva.

